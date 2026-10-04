Apple prend de nouvelles mesures strictes pour protéger la confidentialité de ses utilisateurs sur macOS. En effet, la firme de Cupertino cible directement l’accès complet au disque, une autorisation système très puissante désormais convoitée par les agents d’intelligence artificielle. Cette décision survient alors que les outils IA autonomes gagnent du terrain et accèdent parfois à des données personnelles très sensibles sans validation explicite.

Pourquoi Apple veut-t-il refuser l’accès complet au disque sur macOS ?

L’autorisation intitulée « Accès complet au disque » ou Full Disk Access permet à une application de lire l’ensemble des fichiers stockés sur un Mac. À l’origine, cette option servait principalement aux utilitaires de sauvegarde pour copier la totalité des dossiers. Elle contourne ainsi une grande partie des protections habituelles du système.

Aujourd’hui, de nombreux agents IA exploitent ce droit étendu pour fonctionner au quotidien. Une fois cette autorisation accordée, ces assistants autonomes peuvent consulter vos courriels, vos fichiers personnels, votre historique de navigation internet et vos conversations privées.

Par ailleurs, cette ouverture expose également les données personnelles de vos contacts professionnels ou familiaux. D’après Apple, ce niveau d’accès crée des vulnérabilités grandissantes à mesure que les intelligences artificielles gagnent en autonomie. Face aux failles potentielles et aux bugs, la firme surveille de près la sécurité de l’ensemble de ses appareils. D’ailleurs, Apple a récemment déployé un correctif d’urgence pour l’iPhone 18 Pro.

L’affaire Muse et les dérives des assistants autonomes

Cette prise de position officielle fait suite à plusieurs incidents récents impliquant des intelligences artificielles. Un journaliste spécialisé a notamment découvert que Muse, l’agent IA développé par Meta, analysait discrètement la base de données locale de son application Messages. L’outil avait ainsi lu près de 190 000 lignes de conversations privées pour lui suggérer des sujets d’articles.

D’autres outils populaires rencontrent des soucis de sécurité similaires. Par exemple, une vulnérabilité identifiée dans l’application ChatGPT pour Mac permettait à des personnes malveillantes de récupérer des informations confidentielles. Ces dérives illustrent parfaitement le danger de confier un accès illimité à son ordinateur à des programmes autonomes.

Des règles renforcées sans calendrier précis pour macOS

Pour contrer ces abus, Apple impose désormais une action très explicite de la part de l’utilisateur pour valider cet accès global. En effet, le constructeur souhaite empêcher les développeurs d’activer cette option de manière opaque ou trompeuse.

Pour le moment, le fabricant n’a pas encore révélé le fonctionnement exact de cette nouvelle vérification. Il n’a pas non plus précisé quelle mise à jour de macOS intégrera cette sécurité. Une question reste également en suspend : Apple appliquera-t-elle ces restrictions strictes à sa propre technologie Apple Intelligence ?

Vous pouvez facilement vérifier et restreindre les autorisations accordées sur votre Mac. Pour cela, ouvrez les Réglages Système de votre ordinateur, puis rendez-vous dans la rubrique Confidentialité et sécurité. Par la suite, sélectionnez ensuite l’onglet Accès complet au disque. Enfin, retirez immédiatement l’autorisation à toutes les applications ou agents IA qui n’en ont pas un besoin absolu.