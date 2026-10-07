Roomba Plus 675 Combo : iRobot s’attaque aux taches avant de laver

Le café séché et les traces de sauce restent la bête noire des robots laveurs. Avec le Roomba Plus 675 Combo, iRobot a choisi de traiter la tache avant de la frotter. Présenté le 12 mai avec la gamme 2026, il est vendu 799 euros avec sa base AutoWash, et se place juste sous les modèles Max.

Viser la tache avant de frotter

La nouveauté s’appelle SprayForce. Lorsque la reconnaissance visuelle du robot repère une tache tenace, il la pulvérise d’un jet sous pression avant le passage du rouleau. iRobot cite les aliments séchés, le café et l’huile, et revendique un lavage jusqu’à 40 % plus efficace.

La même vision distingue les débris solides des liquides et ajuste l’aspiration et la vitesse des brosses. La fonction Dirt Detect fait ensuite repasser le robot sur les zones les plus sales. Pour éviter câbles, chaussettes ou jouets, il s’appuie sur PrecisionVision et un LiDAR ClearView Pro.

Un rouleau chaud plutôt que des patins

Là où le Plus 575 utilise deux patins rotatifs, le 675 passe au rouleau PowerSpin. Il lave à l’eau chauffée à 60 °C, avec une pression de 15 newtons, et se nettoie en continu. La fonction PerfectEdge le déporte jusqu’à 45 mm pour atteindre les plinthes.

Sur les tapis, le rouleau se soulève de 10 mm. L’aspiration de 30 000 Pa profite alors de SealForce, un dispositif qui fait joint avec les fibres. Selon iRobot, le nettoyage des tapis est trois fois plus profond qu’avec ce même robot privé de SealForce.

Plus complet, mais plus encombrant

La base AutoWash lave le rouleau à 80 °C, le sèche à 55 °C et vide le robot dans un sac scellé. iRobot annonce jusqu’à 90 jours d’autonomie, mais ce chiffre concerne le sac. Filtre, brosses et rouleau restent à changer tous les trois à six mois, selon la marque.

Cet équipement supplémentaire prend aussi de la place. Le robot mesure 9,98 cm de haut pour près de 5 kg, contre 8,35 cm et 2,9 kg pour le Plus 575. La base atteint 47,5 cm de haut. Enfin, la levée de 10 mm se fait sans le couvercle de protection du Max 875 Combo.

Crédit : iRobot

Le Max sans le prix du Max

Le Roomba Plus 675 Combo est vendu 799 euros. La version noire est affichée 599 euros sur le site d’iRobot début octobre, alors que la blanche y est en rupture de stock. Il reprend une bonne part des technologies du Roomba Max 875 Combo, vendu 1 199 euros. Pour départager les deux modèles Max, notre comparatif du Max 875 et du Max 775 fait le point.