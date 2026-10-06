Manga – Bleach revient en force avec une nouvelle édition Deluxe chez Glénat

Les fans de Bleach ont une excellente raison de retourner à la Soul Society. L’œuvre culte de Tite Kubo fait son grand retour dans les librairies françaises avec une toute nouvelle édition Deluxe publiée par Glénat Manga. Le premier tome est disponible depuis le 30 septembre 2026, avec l’ambition de remettre en valeur l’un des shōnen les plus emblématiques des années 2000. Une sortie qui devrait autant parler aux lecteurs historiques qu’à ceux ayant découvert Ichigo Kurosaki plus récemment grâce à l’anime Bleach: Thousand-Year Blood War.

Bleach s’offre une nouvelle édition Deluxe

Plus de vingt ans après l’arrivée de Bleach dans les librairies françaises, Ichigo Kurosaki reprend donc du service. La première édition française du manga avait débuté chez Glénat le 2 juillet 2003 avant de s’étendre sur pas moins de 74 tomes. Cette nouvelle édition Deluxe offre ainsi une belle occasion de recommencer l’aventure depuis ses débuts, mais aussi de remettre en avant le travail graphique de Tite Kubo.

On retrouve évidemment tout ce qui a fait le succès de la série. Ichigo Kurosaki est un adolescent possédant une capacité plutôt inhabituelle puisqu’il peut voir les esprits. Son quotidien bascule lorsqu’il rencontre Rukia, une shinigami chargée de combattre les âmes maléfiques qui rôdent dans le monde des humains. Alors que Rukia se retrouve en difficulté face à l’une de ces créatures, elle tente de transmettre une partie de ses pouvoirs à Ichigo. L’opération ne se déroule cependant pas vraiment comme prévu : le jeune homme absorbe finalement toute sa puissance.

Ichigo doit alors apprendre à jongler entre sa vie de lycéen et ses nouvelles responsabilités de shinigami. Ce point de départ relativement simple va rapidement donner naissance à une aventure beaucoup plus vaste, entre combats spectaculaires, découverte de la Soul Society, affrontements contre les Hollows et rencontres avec une galerie de personnages devenus cultes.

L’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir Bleach

Cette édition Deluxe arrive à un moment particulièrement intéressant pour la licence. Bleach bénéficie depuis quelques années d’un véritable regain d’intérêt, notamment grâce au retour de son adaptation animée. Pour ceux qui n’ont jamais lu le manga original, cette nouvelle collection représente donc une excellente porte d’entrée dans l’univers imaginé par Tite Kubo.

Les lecteurs de longue date pourront de leur côté retrouver les débuts d’Ichigo, Rukia et leurs compagnons sous une nouvelle forme. Et il faut reconnaître que le dessin de Tite Kubo reste l’un des grands arguments de la série. Son style évolue énormément au fil des chapitres, mais son sens de la composition, ses personnages immédiatement reconnaissables et ses affrontements particulièrement dynamiques ont largement participé à l’identité de Bleach.

Glénat présente d’ailleurs cette nouvelle collection comme le retour en édition Deluxe d’une série ayant marqué toute une génération. Le premier volume est proposé au tarif de 19,90 euros.

Un lancement accompagné d’événements en librairie

Glénat a également décidé de marquer le coup pour le lancement de cette nouvelle édition. À partir du 30 septembre, l’éditeur s’est associé à 13 librairies partenaires transformées symboliquement en divisions de la Soul Society. Plusieurs animations ont été prévues, notamment des espaces photocall consacrés à Ichigo et Rukia.

Pour l’achat du premier tome, les lecteurs participant à l’opération pouvaient également récupérer différents goodies dans la limite des stocks disponibles : un booster contenant trois Bleach Deluxe Cards, un sticker Shinigami ainsi qu’un ticket de loterie permettant de tenter sa chance à un Ichibankuji consacré à Bleach: Thousand-Year Blood War. Une manière plutôt sympathique de transformer la sortie de cette nouvelle édition en véritable événement pour les fans.

Une collection qui va rapidement se poursuivre

Les lecteurs séduits par ce premier volume n’auront pas très longtemps à attendre avant de poursuivre l’aventure. Glénat a déjà programmé la sortie de Bleach Deluxe – Tome 02 pour le 4 novembre 2026. L’éditeur semble donc vouloir installer rapidement cette nouvelle collection dans son catalogue.

Cette réédition est surtout une nouvelle preuve de la place particulière occupée par Bleach dans l’histoire récente du manga. Aux côtés de titres comme One Piece ou Naruto, l’œuvre de Tite Kubo a accompagné toute une génération de lecteurs et contribué à l’explosion du manga en France durant les années 2000.

Avec Bleach Deluxe, Glénat permet aujourd’hui aux fans de reprendre l’aventure depuis la toute première rencontre entre Ichigo et Rukia. Les nouveaux lecteurs disposent quant à eux d’une nouvelle occasion de comprendre pourquoi le manga de Tite Kubo continue, plus de vingt ans après ses débuts français, à rassembler une communauté aussi importante.

Bleach Deluxe – Tome 01

Auteur : Tite Kubo

Éditeur : Glénat Manga

Sortie : 30 septembre 2026

Prix : 19,90 €