Test Roborock Saros 20 Neo : le robot aspirateur laveur ultra fin avec 36 000 Pa d’aspiration

Roborock nous a envoyé le Saros 20 Neo, son robot aspirateur laveur présenté à l’IFA 2026, en coloris noir. Je l’ai utilisé pendant un mois sur sol vinyle, avec un tapis, un lit bas, un chat et des cheveux longs à la maison. Soit les conditions qui font échouer la plupart des robots.

Le Saros 20 Neo arrive avec les arguments du haut de gamme : 36 000 Pa annoncés, un télémètre laser rétractable, un châssis capable de se soulever et une station qui gère tout, du vidage au lavage à l’eau chaude. Reste à voir ce que ça donne une fois le robot lâché dans un logement occupé.

Un robot sobre, entièrement noir mat.

Roborock Saros 20 Neo : notre avis en bref

Le Saros 20 Neo fait presque tout bien. L’aspiration est franche, le lavage suit sans laisser de traces, et le robot passe là où les autres restent bloqués grâce à son télémètre rétractable. L’anti-emmêlement encaisse les cheveux longs sans jamais caler, et l’application couvre tout ce qu’on attend, de la cartographie à la programmation. Les réserves sont ailleurs : les tapis très fins le mettent en difficulté, la dose de détergent fournie est un peu light, et le tarif de lancement à 1299 euros reste dissuasif tant qu’il n’y a pas de promotion.

roborock Saros 20 Neo Robot Aspirateur Laveur, 36 000 Pa, Zéro Emmêlement Franchit des seuils plus hauts. Explore plus loin : Cet Aspirateur robot se déplace aisément sur les seuils et sols irréguliers pour un nettoyage ininterrompu. Grâce au châssis AdaptiLift...

Voit, réagit et nettoie mieux : Le système LDS rétractable assure un balayage à 360° et une cartographie précise de toute votre habitation. Associé à un éclairage structuré, une caméra RVB...

Un design sobre et une station bien finie

Le Saros 20 Neo ne cherche pas à se faire remarquer. Coque noire mate, surface parfaitement lisse au repos, aucun élément en saillie : le télémètre reste escamoté tant que le robot ne travaille pas. Les seules touches visibles sont deux boutons sur le dessus et le bandeau de capteurs à l’avant.

Finition métallisée sur le dessus de la station, plus soignée que la moyenne.

La station joue une autre carte, avec un capot métallisé gris qui tranche avec le plastique noir de la base. L’assemblage est propre, les ouvertures franches, et le tout reste plus compact que ce que ses fonctions laissent imaginer. Elle se glisse sans mal entre un canapé et un mur.

Une station qui demande très peu d’entretien

Elle vide le bac à poussière, lave les serpillières à l’eau chaude, les sèche, distribue le détergent et remplit le réservoir d’eau propre du robot. Roborock annonce un lavage à 100 °C, un séchage à 55 °C et un sac à poussière qui tient jusqu’à 65 jours.

Le réservoir d’eau propre se remplit d’un geste.

Dans les faits, l’entretien se résume à peu de chose. On remplit le bac d’eau propre, qui offre une bonne réserve, et on vide l’eau sale de temps en temps. Il faut la rincer et la laisser sécher, sinon la station vieillit mal. En un mois d’utilisation, je n’ai jamais eu à toucher au bac à poussière.

La base sans les deux bacs et sans le réservoir de détergent.

Bon point, Roborock fournit beaucoup de consommables de rechange. Filtres, brossettes anti-emmêlement, et surtout trois jeux de deux serpillières en plus de celui installé sur le robot. C’est rare, et c’est utile, parce que la serpillière est la pièce qui s’use le plus vite. Le flacon de solution nettoyante, lui, plafonne à 200 millilitres. J’avais fait la même remarque sur le Roborock F25 Steam. Sur un appareil vendu ce prix, on aurait aimé un flacon plus généreux.

Serpillières, filtres, brosses et sacs de rechange fournis dans la boîte, avec un flacon de solution nettoyante de 200 ml.

Un robot qui passe vraiment partout

C’est l’argument central du Saros 20 Neo, et il tient. Le robot mesure 7,98 centimètres de haut, et son télémètre laser se rétracte pour lui faire gagner les quelques millimètres qui changent tout. Il se glisse sous un lit bas sans hésiter. Le Roborock Qrevo Curv 2 Flow passait son chemin sur le même meuble, faute de quelques millimètres de trop. Le Saros 20 Neo est allé chercher la poussière et les poils dans une zone qui demande normalement de déplacer le matelas.

Moins de 8 centimètres de haut : c’est ce qui lui ouvre le dessous des meubles.

Le châssis AdaptiLift 3.0 gère aussi les seuils, avec un franchissement annoncé en deux marches de 4,5 et 4,3 centimètres. Je n’avais pas de seuil assez haut pour mettre ce chiffre à l’épreuve, je ne peux donc pas le valider.

La reconnaissance d’obstacles Reactive AI est annoncée pour plus de 300 objets.

La navigation repose sur ce télémètre rétractable associé à une caméra RVB, un éclairage structuré et le système latéral VertiBeam. Roborock annonce plus de 300 types d’obstacles reconnus. En un mois, le robot ne s’est jamais perdu et n’a rien renversé, y compris dans les passages étroits entre les pieds de meubles. J’avais en tête que Dreame conservait une avance sur ce terrain. Après ce mois d’utilisation, j’ai du mal à le soutenir : le Saros 20 Neo se repère mieux que le Qrevo Curv 2 Flow et reste plus fiable dans les angles que le Roborock Saros 10R.

Caméra RVB et éclairage structuré travaillent ensemble pour cartographier la pièce.

Aspiration et lavage : rien à redire

Roborock annonce 36 000 Pa via son moteur HyperForce, avec deux serpillières rotatives à 200 tours par minute et une pression maximale de 14 N. Sur vinyle, le résultat est net dès le premier passage. Les résidus de litière autour de la caisse du chat partent sans difficulté, les miettes aussi, et la brossette latérale extensible va chercher dans les angles et le long des plinthes.

Deux serpillières rotatives et la brosse DuoDivide en deux parties, conçue contre les emmêlements.

Le lavage suit le même niveau. Les taches légères disparaissent, le sol sèche vite et ne garde pas de film d’eau. Je lance systématiquement un cycle aspiration puis lavage plutôt qu’un passage combiné. C’est plus long, mais nettement plus efficace sur un sol vraiment sale.

Le point le plus impressionnant reste l’anti-emmêlement. La brosse principale DuoDivide est coupée en deux rouleaux qui dirigent les cheveux vers le centre au lieu de les laisser s’enrouler autour de l’axe. Avec des cheveux longs et un chat, la plupart des robots finissent bloqués au bout de quelques passages, surtout quand ils accèdent pour la première fois à une zone jamais nettoyée. Celui-ci n’a jamais calé. Après le passage sous le lit, j’ai retrouvé une grosse boule de cheveux sous le robot : je l’ai retourné, j’ai tiré à peine, et l’essentiel est venu d’un bloc.

Les cheveux restent en surface et se retirent à la main, sans démonter la brosse.

Il restait quelques cheveux au bout de la brosse, jamais enroulés autour de l’axe. J’ai retiré la brosse et je les ai enlevés en quelques secondes. Un coup d’oeil de temps en temps suffit, inutile de vérifier après chaque passage, ce qui reste raisonnable vu la quantité de cheveux aspirée sous le lit.

Le cas des tapis très fins

Une limite revient systématiquement, sur les tapis fins et légers que la marque déconseille d’ailleurs de laisser sur le parcours. Le robot les détecte mal, peine à monter dessus, et finit parfois par les retourner. Rien de dramatique, mais cela oblige à intervenir.

Face à un tapis fin et léger, le robot hésite et le déplace parfois.

Avec un tapis plus épais, le comportement change complètement. Le châssis ajuste sa hauteur pour maintenir l’aspiration, jusqu’à 3 centimètres d’épaisseur selon Roborock, et les serpillières se relèvent automatiquement en mode aspiration prioritaire. Le problème ne concerne donc que le très bas de gamme.

Une application complète et indispensable

L’installation prend deux minutes. On appuie, le robot émet un bip, on choisit le réseau Wi-Fi, on entre le mot de passe, c’est terminé. Pas de couplage capricieux, pas de manipulation obscure.

L’application est ensuite aussi lisible que sur les autres Roborock récents. On choisit entre aspiration seule, lavage seul, les deux en même temps ou l’un après l’autre. La cartographie est précise et se complète à la main : on pose des icônes pour signaler un lit, un tapis, une table, un obstacle, et on indique la présence d’animaux pour que le robot adapte son comportement. On programme un nettoyage pendant les heures de bureau, on ajuste le débit d’eau, on envoie le robot dans une seule pièce. Il existe même un mode dédié à l’après-repas, qui le fait tourner autour de la table ou dans la cuisine sans toucher au reste.

Une précision qui a son importance. J’ai lancé le robot dès la sortie du carton, avant toute mise à jour, et le résultat n’était pas brillant : difficulté à se repérer, serpillières coincées dans la station, alertes de blocage envoyées alors qu’il tournait normalement. Après avoir fait toutes les mises à jour, tous ces comportements ont disparu. Les correctifs s’enchaînent dans les premières semaines de commercialisation, mieux vaut les appliquer avant le premier cycle.

Un mot sur les commandes vocales : c’est gadget, c’est amusant, mais je ne m’en sers absolument pas. La reconnaissance vocale est mauvaise, et même si elle fonctionnait, la fonction ne m’intéresserait pas.

Autonomie, bruit et couverture

Roborock annonce jusqu’à 350 mètres carrés par charge, un chiffre que je n’ai pas pu vérifier. Sur 40 mètres carrés meublés, un cycle complet en aspiration puis lavage prend environ une heure et entame à peine la batterie. Le robot gère par ailleurs plusieurs cartes, donc plusieurs niveaux.

Les câbles passent par un logement dédié à l’arrière de la station.

Côté nuisance sonore, il se tient bien. En nettoyage, il reste discret, au point de pouvoir le laisser tourner dans la pièce d’à côté sans gêne. Le seul vrai pic de bruit arrive au retour à la base, au moment du vidage du bac. Cela dure quelques secondes, et c’est le cas de tous les robots à station. Sur la nuisance sonore globale, il se débrouille mieux que la moyenne.

Rapport qualité/prix du Saros 20 Neo

Le Saros 20 Neo est affiché 1299 euros en tarif de lancement sur le site officiel de Roborock. À ce prix, il existe toujours un robot un peu moins bon ou un peu meilleur pour un peu moins cher, à commencer par le Roborock Qrevo Curv 2 Pro. Le Saros 20 Neo a déjà été vu à 799 euros, soit 500 euros de remise, et ce genre de baisse revient régulièrement sur l’électroménager, notamment autour du Black Friday.

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Voit, réagit et nettoie mieux : Le système LDS rétractable assure un balayage à 360° et une cartographie précise de toute votre habitation. Associé à un éclairage structuré, une caméra RVB...

Conclusion : faut-il acheter le Roborock Saros 20 Neo ?

Je le recommande aux foyers avec animaux et cheveux longs, et à tous ceux qui ont des meubles bas chez eux. C’est précisément là qu’il fait la différence, en nettoyant des zones que les autres robots contournent, sans jamais s’emmêler.

Conclusion : un très bon robot, à saisir en promo, pas à plein tarif.

Je le déconseille à ceux qui ont des tapis fins un peu partout. Sur un petit logement, l’addition est aussi difficile à justifier : le Saros 20 Neo déploie des capacités qu’un studio ou un deux-pièces n’exploitera jamais complètement, et des modèles moins chers suffiront. Au prix catalogue, la concurrence reste trop dense pour le conseiller les yeux fermés. Son prix reste élevé, 1299 euros, ce n’est pas rien, mon conseil est donc simple. En promotion, foncez. Au tarif plein, prenez le temps de comparer. Je lui donne un bon 8,7/10. C’est du sérieux.