Test – Tapo C720 : cette caméra extérieure éclaire vraiment la nuit

J’ai installé la Tapo C720 pour compléter une installation Tapo déjà bien équipée. Mon objectif était assez simple : surveiller l’extérieur, mais aussi disposer d’un éclairage suffisamment puissant pour voir réellement ce qui se passe devant la maison.

Après deux semaines d’utilisation, le constat est plutôt clair. La C720 combine une caméra 2K, un champ de vision très large et surtout deux projecteurs capables de délivrer jusqu’à 2 800 lumens. Elle apporte donc quelque chose de différent d’une caméra extérieure classique. Par rapport à la Tapo C660 que j’ai également testée, la philosophie change complètement. La C660 mise sur la motorisation et l’autonomie solaire. La C720 préfère rester fixe, mais compense avec son éclairage intégré et ses nombreux réglages d’orientation.

Notre avis en bref : Faut-il acheter la Tapo C720 ?

Oui, si vous cherchez une caméra extérieure filaire capable de surveiller et d’éclairer efficacement une zone. La qualité d’image 2K est convaincante, tandis que le champ de vision de 150° permet de couvrir une zone importante.

Surtout, les 2 800 lumens ne sont pas là uniquement pour faire joli sur la fiche technique. L’éclairage est puissant et son intensité peut être réglée depuis l’application Tapo. La détection IA des personnes, animaux et véhicules complète efficacement l’ensemble. En revanche, je regrette l’absence de motorisation de la caméra. Il faut donc prendre le temps pour choisir son emplacement et son orientation.

Tapo C720 Caméra de Surveillance extérieure WiFi 2K 4MP avec projecteurs LED 2800 lumens, détections IA intelligentes, MicroSD jusqu'à 512 Go... 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐞𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝟐 𝟖𝟎𝟎 𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧𝐬 : le projecteur puissant et entièrement réglable du...

𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐕𝐢𝐞𝐰 𝟐𝐊 𝟒𝐌𝐏 𝐐𝐇𝐃 : pas d'angle mort, seulement des détails nets. Visualisez chaque centimètre carré de votre maison grâce au large champ de...

Contexte du test

J’ai utilisé la Tapo C720 pendant deux semaines en extérieur afin d’évaluer son installation, son orientation, la qualité de l’image et surtout l’efficacité de son éclairage.

La caméra vient compléter un écosystème Tapo que je connais déjà, notamment avec la Tapo C660. Vous pouvez d’ailleurs retrouver le test de la Tapo C660 Kit et celui de la Tapo C520WS en extérieur. Aucun droit de regard de la marque sur le contenu du test, Certains liens peuvent être affiliés sans aucun impact sur le test.

Design et installation de la Tapo C720

La première chose que j’ai appréciée avec la C720 concerne son système de fixation. Le support permet d’orienter la caméra et les projecteurs afin d’adapter précisément l’installation à l’environnement.

D’ailleurs, j’ai failli me tromper de sens lors du montage de la base. Le gabarit fourni n’est donc pas là pour décorer : mieux vaut vraiment l’utiliser avant de percer.

Le format reste relativement compact pour une caméra intégrant deux projecteurs. Tapo annonce 151 × 151 × 145,6 mm. Le boîtier bénéficie par ailleurs d’une certification IP65, ce qui permet une installation permanente à l’extérieur. Une fois installée, la C720 donne surtout l’impression d’avoir remplacé un éclairage extérieur classique par un modèle beaucoup plus intelligent. L’un des avantages vient également des nombreuses possibilités d’orientation. Je peux ainsi ajuster la caméra et les projecteurs en fonction de la zone à surveiller, sans devoir déplacer toute la fixation.

La principale limite apparaît rapidement : contrairement à la C660, la caméra n’est pas motorisée. La C660 peut suivre un sujet grâce à sa tête motorisée, alors que la C720 reste dans l’angle que j’ai défini.

Que vaut la caméra 2K et la détection IA ?

La Tapo C720 filme en 2K QHD avec une définition maximale de 2 560 × 1 440 pixels. Son objectif propose un champ de vision très large, avec 153° en diagonale et 134° à l’horizontale selon les caractéristiques officielles. En pratique, ce grand angle est particulièrement intéressant pour surveiller une entrée, une façade ou une partie du jardin. Je n’ai pas besoin de cadrer au millimètre près pour conserver une zone importante dans l’image. La détection IA reconnaît les personnes, les animaux et les véhicules. Elle peut également gérer des zones d’activité afin de limiter les notifications inutiles.

C’est justement l’un des points que j’apprécie dans l’écosystème Tapo. Une fois la caméra configurée, je retrouve les mêmes habitudes que sur mes autres appareils. La C720 peut également enregistrer localement sur une carte microSD jusqu’à 512 Go. Une solution Tapo Care dans le cloud reste disponible en complément.

Enfin, l’audio bidirectionnel permet de communiquer à distance. La sirène atteint pour sa part 93 dB, avec la possibilité de personnaliser l’alarme sonore.

Les 2 800 lumens changent-ils vraiment l’expérience ?

C’est ici que la Tapo C720 se démarque le plus. Les deux projecteurs atteignent 2 800 lumens et leur intensité peut être réglée depuis l’application. Tapo permet notamment plusieurs niveaux de luminosité ainsi que des programmations et différents déclencheurs.

Dans mon utilisation, cette puissance apporte un vrai changement. La caméra ne se contente plus de regarder dans le noir. Elle peut réellement éclairer la zone surveillée. Terminé de naviguer dans le noir jusqu’à la voiture.

Le système peut également déclencher l’éclairage lorsqu’un mouvement est détecté. Les capteurs couvrent une zone de détection de 270°, ce qui est plus large que le champ de vision de la caméra elle-même.

Cela permet donc de détecter un mouvement arrivant légèrement sur le côté avant même qu’il soit parfaitement placé dans l’image. J’ai aussi apprécié la possibilité de modifier l’orientation des projecteurs. C’est important, car 2 800 lumens mal orientés peuvent rapidement devenir gênants pour les occupants ou les voisins. La vision nocturne couleur complète intelligemment cet éclairage. En cas de besoin, la C720 dispose également d’une vision infrarouge.

Tapo C720 ou C660 : laquelle choisir ?

La comparaison avec la Tapo C660 est intéressante parce que les deux caméras ne répondent pas exactement au même besoin.

La C660 mise avant tout sur sa motorisation, son suivi automatique et son fonctionnement sur batterie avec panneau solaire. Lors de mon test, son suivi IA à 360° était justement l’un de ses principaux atouts.

La C720 adopte une approche différente. Elle demande une alimentation filaire permanente, mais propose en contrepartie un éclairage de 2 800 lumens et une grande liberté d’orientation des projecteurs.

Si vous devez surveiller une grande zone avec plusieurs directions possibles, la C660 garde donc un avantage évident grâce à sa motorisation. À l’inverse, pour une entrée, une terrasse, un portail ou une façade où l’on connaît précisément la zone à surveiller, je trouve la C720 plus cohérente. Elle fonctionne alors comme un véritable point de surveillance et d’éclairage.

C’est aussi cette complémentarité qui m’intéresse dans une installation Tapo. Je peux utiliser une C660 là où j’ai besoin de mobilité et une C720 là où je veux surtout sécuriser une zone fixe avec un éclairage puissant.

Conclusion

Après deux semaines, la Tapo C720 me paraît particulièrement intéressante pour ceux qui veulent réunir caméra extérieure et éclairage dans un seul appareil. La qualité d’image 2K est suffisante pour un usage quotidien. Le grand angle facilite le cadrage. La détection IA des personnes, animaux et véhicules apporte de la pertinence aux notifications. Enfin, les 2 800 lumens constituent selon moi son principal argument.

J’apprécie également son intégration dans l’écosystème Tapo. Si vous possédez déjà plusieurs équipements de la marque, retrouver la même application et les mêmes habitudes simplifie vraiment l’utilisation. En revanche, je regrette l’absence de motorisation. La C720 ne remplacera donc pas une C660 lorsqu’il faut suivre un sujet ou couvrir plusieurs directions avec une seule caméra.

Pour une zone extérieure fixe qui nécessite à la fois surveillance et éclairage, je trouve toutefois la C720 particulièrement convaincante à 129,99 €. Elle apporte une vraie utilité supplémentaire par rapport à une simple caméra extérieure.

Tapo C720 Caméra de Surveillance extérieure WiFi 2K 4MP avec projecteurs LED 2800 lumens, détections IA intelligentes, MicroSD jusqu'à 512 Go... 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐞𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝟐 𝟖𝟎𝟎 𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧𝐬 : le projecteur puissant et entièrement réglable du...

𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐕𝐢𝐞𝐰 𝟐𝐊 𝟒𝐌𝐏 𝐐𝐇𝐃 : pas d'angle mort, seulement des détails nets. Visualisez chaque centimètre carré de votre maison grâce au large champ de...