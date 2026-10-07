Roomba Plus 575 Combo : 25 000 Pa et une base qui lave à 75 °C

Entre les robots d’entrée de gamme et les modèles à plus de 1 000 euros, il reste une place à prendre. Le Roomba Plus 575 Combo vise précisément ce milieu de gamme. Présenté par iRobot le 12 mai avec le reste de sa gamme 2026, il est vendu 699 euros avec sa base AutoWash, qui vide, lave et sèche à sa place.

Huit centimètres pour passer partout

Le Plus 575 mesure 8,35 cm de haut pour 2,9 kg. Selon iRobot, il est 46 % plus compact que l’ancien Roomba Plus 505 Combo. Il franchit aussi des seuils jusqu’à 35 mm, grâce à un système qui soulève ses roues.

Pour l’aspiration, il annonce 25 000 Pa, avec une fonction Carpet Boost sur les tapis. Sa navigation associe un LiDAR ClearView Pro et la reconnaissance d’obstacles PrecisionVision. La marque assure qu’il identifie les câbles, les chaussettes et même les déjections animales, et qu’il repasse sur les saletés repérées.

Deux patins qui savent lever le pied

Le lavage repose sur deux patins rotatifs DualClean, qui tournent à 180 tours par minute. Le mode SmartScrub ajoute un mouvement de va-et-vient avec plus de pression. Dès qu’un tapis est détecté, les patins se soulèvent de 10 mm pour ne pas le mouiller.

Pour les bords, un bras articulé déploie l’un des patins de 35 mm : c’est la fonction PerfectEdge. Le robot propose quatre modes, de l’aspiration seule à l’aspiration suivie du lavage, et mémorise jusqu’à cinq cartes.

Trois mois de promesse, quarante jours de lavage

La base AutoWash vide le robot dans un sac AllergenLock, lave les patins à 75 °C et les sèche à l’air chaud à 45 °C. Elle remplit aussi le réservoir du robot et dose le produit de nettoyage. Mais si le vidage tient jusqu’à trois mois, l’autonomie de lavage s’arrête à 40 jours, selon iRobot.

Les chiffres de la marque appellent aussi à la prudence. Le nettoyage « 2 fois plus en profondeur » se compare au mode standard du même robot, sur une tache de café. La fiche ne donne enfin ni l’autonomie de la batterie ni la contenance des réservoirs.

Crédit : iRobot

Le juste milieu de la gamme Plus

Le Roomba Plus 575 Combo est vendu 699 euros, en noir ou en blanc. La version noire est affichée 399 euros sur le site d’iRobot début octobre. Il lui manque le rouleau chauffant et le prétraitement des taches des modèles supérieurs, comme le Roomba Plus 675 Combo ou le Roomba Max 875 Combo. En contrepartie, il reste plus bas et plus léger que ces derniers.