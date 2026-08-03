Test Corsair HS35 v3 Wireless : le pari gagnant de l’entrée de gamme sans fil

Trouver un casque gaming sans fil confortable sous les 80 euros sans tomber sur un modèle bâclé n’a rien d’évident. Le Corsair HS35 v3 Wireless vise exactement cette place : le sans-fil, le confort et une connectique complète, sans facturer des fonctions premium dont on n’a pas forcément besoin. Vendu 79,99 euros en version sans fil et 49,99 euros en filaire, il assume son statut d’entrée de gamme. Corsair nous a envoyé le modèle blanc pour ce test, que j’ai porté quatre semaines sur PC pour faire un peu de tout : réunion Teams, musique, film et jeux vidéo. Voilà ce que ça donne.

Notre avis en bref sur le Corsair HS35 v3 Wireless

Le Corsair HS35 v3 Wireless tient exactement la promesse de sa fiche : le sans-fil, le confort et la polyvalence sans surcoût inutile, du genre RGB ou design spécial. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à être utile, et il y parvient. Le confort est son meilleur argument, la connexion 2,4 GHz est ultra fiable, l’autonomie tient ses promesses et le rendu en jeu est top. Mention spéciale pour le micro, souvent mis de côté sur ce genre de produit, mais qui est vraiment propre. Ce n’est pas un casque haut de gamme, et il ne le prétend jamais. En face, on note surtout une isolation passive limitée et des commandes physiques peu intuitives. À 79,99 euros pour le sans-fil, le positionnement est cohérent. La version filaire à 49,99 euros est même l’un des meilleurs rapports qualité/prix du segment, pour peu qu’on n’ait pas besoin de couper le câble.

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Corsair HS35 v3 Wireless : Design sobre et fonctionnel

Le HS35 v3 Wireless ne tente rien d’audacieux côté design, et c’est un choix. Pas de RGB, pas de matériaux clinquants, une coque plastique blanche presque entièrement mate. La seule touche visuelle, ce sont les petits motifs en relief autour du logo. Le résultat est propre, pas encore passe-partout mais on s’en rapproche. Pour moi, c’est réussi.

Confort : le vrai point fort

Le serre-tête flottant est le vrai apport de cette génération. Plutôt qu’un arceau rigide, il suspend le casque et répartit le poids sur toute la tête. À l’usage, la différence se sent : la pression ne se concentre pas sur un seul point du crâne. Corsair annonce environ 250 grammes, et cette légèreté se vérifie sur la balance comme sur la tête. Mousses comprises, l’ensemble reste léger, ce qui explique en partie pourquoi on l’oublie vite une fois lancé dans une partie.

Sur mes longues sessions, je n’ai ressenti aucun point de gêne. Les oreillettes offrent assez d’espace pour que l’oreille se loge dedans sans écraser le rembourrage, et la force de serrage est bien dosée : le casque tient sans comprimer. Mon HyperX Cloud III, plus lourd, appuie davantage sur la durée. Le HS35 v3 Wireless joue clairement la carte de la légèreté.

Détail que j’ai apprécié : les mousses s’enlèvent et se remettent vraiment facilement. Pour un casque qu’on porte plusieurs heures par jour, pouvoir les laver simplement change la vie sur la durée. C’est le genre d’attention qu’on ne trouve pas toujours à ce prix.

Le revers de cette légèreté, c’est l’isolation. Le HS35 v3 Wireless ne coupe pas grand-chose du monde extérieur. Dans une pièce calme, aucun souci. Dans un environnement plus bruyant, on entend ce qui se passe autour. Ce n’est pas rédhibitoire pour un usage sédentaire devant l’écran, mais il faut le savoir avant d’acheter.

Connectivité : le tri-mode bien pensé du Corsair HS35 v3 Wireless

Le casque propose trois modes : 2,4 GHz via le dongle, Bluetooth et USB filaire. Le dongle mérite un mot : c’est un connecteur USB-C qui se loge dans un adaptateur USB-A. Concrètement, on branche le casque sur à peu près n’importe quel appareil sans chercher d’adaptateur supplémentaire.

En 2,4 GHz, la connexion est ultra stable, je n’ai eu aucune déconnexion tant que je restais dans un rayon de sept à huit mètres. Au-delà, le signal peut lâcher. En pratique, cela suffit largement pour se lever, faire quelques pas et continuer un appel sans retirer le casque. Le Bluetooth fonctionne comme attendu pour les usages plus classiques, avec le compromis habituel de latence sur ce mode. En filaire, RAS, mais le casque n’est pas fait pour ça, le câble est surtout là pour recharger ou dépanner si on n’a pas prévu le coup.

J’ai testé le casque sur PC uniquement. Corsair annonce une compatibilité PlayStation, Nintendo Switch, Mac et mobile, mais je ne l’ai pas vérifiée sur ces plateformes. Le dongle 2,4 GHz étant en USB, il devrait fonctionner sans soucis sur PS5 et Switch.

Expérience d’usage : polyvalent au quotidien

Pendant ces quatre semaines, j’ai fait tourner le HS35 v3 Wireless sur trois usages : réunions Teams, musique et vocale sur Counter-Strike. Sur les trois, il s’en sort bien. En jeu, le rendu à l’oreille est propre et surtout précis dans le placement : sur CS, j’arrivais à situer les ennemis sans effort, les sons sont clairs, top.

Le micro amovible transmet une voix claire pour mes interlocuteurs, aussi bien en vocal jeu qu’en visio pro. Rien d’exceptionnel, mais rien à redire pour du Discord ou une réunion Teams. Il se retire complètement, ce qui rend le casque utilisable en dehors du jeu sans avoir une tige devant la bouche. Un bon point pour ceux qui, comme moi, alternent travail et loisir sur le même casque.

Un bémol : les commandes physiques sur les oreillettes. Je ne les trouve pas très intuitives et je m’en suis peu servi. La molette de volume et le bouton sont fonctionnels en soi, mais leur placement demande un temps d’adaptation que je n’ai pas vraiment eu envie de prendre.

Performances audio : taillé pour le jeu

À l’oreille, le HS35 v3 Wireless suit une signature orientée jeu. Les médiums sont mis en avant, ce qui garde les repères clairs, et c’est exactement là que le casque prend son sens. Sur Counter-Strike, la scène sonore suffit à distinguer un ennemi qui approche par la gauche d’un autre qui tire sur la droite. C’est précisément ce qu’on demande à un casque de jeu. Les aigus apportent de la définition sans agresser, les basses restent contenues sans déborder.

Sur la musique, les limites apparaissent. Le casque manque un peu de profondeur et de richesse par rapport à des modèles plus chers. C’est un arbitrage assumé par Corsair : le HS35 v3 Wireless est pensé pour jouer d’abord, écouter ensuite. Le Dolby Atmos, disponible sur PC via l’application Dolby Access, ajoute un peu de spatialisation pour le contenu cinématique, mais ne transforme pas la nature du casque. Le casque reste tout de même viable.

Autonomie : conforme à l’annonce

Corsair annonce jusqu’à 30 heures. Sur mon usage mixte de ces quatre semaines, l’autonomie tient bien : je rechargeais un peu plus d’une fois par semaine environ, sans jamais tomber en rade en pleine session. Le comportement reste prévisible, l’autonomie baisse avec le volume sans mauvaise surprise. Un seul reproche, l’alerte de batterie faible : le principe est bon, mais elle se répète une quinzaine de fois en coupant tout l’audio deux secondes à chaque fois, et bien trop rapprochée. Le message passe dès la première, des alertes plus espacées suffiraient largement…

Rapport qualité-prix du HS35 v3 Wireless

À 79,99 euros, le HS35 v3 Wireless est cohérent. Il offre le confort, le sans-fil fiable et la polyvalence, sans facturer des fonctions premium dont l’acheteur de ce segment n’a pas forcément besoin. La version filaire à 49,99 euros pousse la logique encore plus loin : pour ceux qui jouent surtout devant leur écran, c’est un des meilleurs tickets d’entrée du marché. Ceux qui cherchent plus d’autonomie et un son plus ample dans la gamme Corsair peuvent regarder au-dessus, du côté du Corsair Void V2 Wireless que nous avons testé. Le Corsair HS35 v3 Wireless est souvent en promo sur Amazon.

Conclusion : On recommande le Corsair HS35 v3 Wireless

Le HS35 v3 Wireless s’adresse au joueur qui veut un casque sans fil confortable, léger et fiable, sans y mettre le prix d’un modèle haut de gamme. Pour du jeu, des réunions et de la communication vocale au quotidien, il coche les cases. On le déconseille en revanche à ceux qui cherchent une isolation forte, un rendu musical riche ou des commandes tactiles poussées : ce n’est pas son terrain. Le Corsair HS35 v3 Wireless fait son job, et il le fait bien pour ce qu’il coûte.

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