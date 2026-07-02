Test – THIEAUDIO Cypher : un casque ouvert audiophile qui privilégie la précision

Depuis plusieurs années, THIEAUDIO s’est imposé comme une référence dans le monde des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme. Avec des modèles comme les Monarch, Prestige ou Origin, le constructeur a démontré tout son savoir-faire en matière de restitution sonore. Avec le Cypher, la marque revient sur le segment des casques ouverts avec une proposition particulièrement ambitieuse. L’objectif est simple : offrir une expérience d’écoute fidèle, naturelle et détaillée. De plus, la marque veut éviter d’atteindre les tarifs parfois extravagants des références audiophiles du marché.

Après plusieurs jours passés à écouter différents styles musicaux sur plusieurs DAC et amplificateurs, j’ai pu découvrir un casque qui ne cherche jamais à en mettre plein les oreilles. Au contraire, le THIEAUDIO Cypher privilégie l’équilibre, la précision et une musicalité. Ainsi, il séduira les amateurs de longues sessions d’écoute.

Une conception haut de gamme

Dès l’ouverture de la boîte, le Cypher inspire confiance. THIEAUDIO n’a clairement pas cherché à réduire les coûts en utilisant massivement du plastique. Les oreillettes sont fabriquées en aluminium usiné, tandis que l’arceau combine acier inoxydable et fibre de carbone afin d’offrir un excellent compromis entre robustesse et légèreté. Le résultat est particulièrement élégant avec un design sobre. De plus, il conviendra aussi bien aux amateurs de matériel moderne qu’aux passionnés de Hi-Fi traditionnelle.

Malgré un poids d’environ 410 grammes, le casque reste très agréable à porter. La répartition de la masse est bien étudiée et les coussinets en velours à mémoire de forme assurent un excellent maintien sans exercer une pression excessive sur les oreilles. J’ai pu enchaîner plusieurs heures d’écoute sans ressentir de fatigue particulière. Ce point est essentiel pour un casque destiné à une utilisation sédentaire.

Autre détail appréciable, les coussinets sont fixés magnétiquement. Ils peuvent donc être remplacés très facilement lorsqu’ils montreront des signes d’usure. Le câble détachable utilise des connecteurs jack 3,5 mm de chaque côté. Par ailleurs, un adaptateur 6,35 mm est fourni pour les amplificateurs Hi-Fi.

Un nouveau transducteur de 50 mm

Le Cypher repose sur un transducteur dynamique entièrement développé par THIEAUDIO. Ce haut-parleur de 50 mm utilise une membrane composite ainsi qu’un système magnétique particulièrement élaboré. L’objectif est d’obtenir une excellente rapidité de réponse tout en conservant le caractère naturel propre aux grands transducteurs dynamiques.

Avec une impédance de 32 ohms, le casque peut fonctionner sur un DAC portable ou une bonne sortie casque d’ordinateur. Néanmoins, il révèle réellement tout son potentiel lorsqu’il est associé à un amplificateur dédié capable de lui fournir davantage de courant. La dynamique devient alors plus impressionnante. De plus, la scène sonore gagne encore en profondeur.

Une restitution sonore d’une grande justesse

Dès les premières minutes d’écoute, le caractère du Cypher apparaît clairement. Ici, pas de basses artificiellement gonflées ni d’aigus mis en avant pour donner une fausse impression de précision. THIEAUDIO a privilégié une signature très équilibrée qui respecte les enregistrements.

Les basses sont profondes, rapides et parfaitement contrôlées. Elles descendent bas lorsque le morceau l’exige mais ne prennent jamais le dessus sur le reste du spectre. Les amateurs d’électro profiteront d’une excellente assise tandis que les morceaux orchestraux conservent toute leur ampleur sans devenir envahissants.

Le registre médium constitue sans doute le point fort du casque. Les voix sont reproduites avec énormément de naturel et les instruments acoustiques bénéficient d’une très belle richesse harmonique. Que ce soit sur du jazz, du rock, du classique ou des bandes originales de films, le Cypher retranscrit les nuances avec beaucoup de finesse.

Les aigus sont tout aussi convaincants. Ils offrent un excellent niveau de détail sans jamais devenir agressifs. Même après plusieurs heures d’écoute, je n’ai ressenti aucune fatigue auditive. Cette maîtrise permet d’apprécier pleinement les longues sessions musicales, un domaine où certains casques plus analytiques deviennent rapidement fatigants.

Une scène sonore particulièrement réussie

Comme tout bon casque ouvert, le Cypher profite d’une scène sonore particulièrement vaste. Les instruments respirent et trouvent naturellement leur place dans l’espace. La séparation est excellente et permet de suivre facilement chaque élément d’un morceau complexe.

Cette ouverture apporte également un vrai plus pour les bandes originales de films ou les jeux vidéo. Les effets de spatialisation sont crédibles et participent largement à l’immersion. On retrouve cette sensation d’espace que les amateurs de casques ouverts recherchent avant tout.

Un casque pensé pour les passionnés

Le THIEAUDIO Cypher n’est pas destiné à tout le monde. Sa conception ouverte implique une isolation quasiment inexistante. Les bruits extérieurs restent parfaitement audibles et votre musique sera également entendue par votre entourage. Ce n’est donc clairement pas un casque conçu pour les transports ou les open spaces.

En revanche, installé confortablement chez soi devant un bon DAC ou un amplificateur casque, il dévoile tout son potentiel. Sa neutralité en fait un excellent compagnon aussi bien pour l’écoute musicale que pour le mixage amateur ou simplement pour redécouvrir ses albums favoris.

Ma conclusion sur le casque Cypher de THIEAUDIO

J’apprécie énormément la philosophie adoptée par THIEAUDIO avec ce Cypher. Là où de nombreux constructeurs cherchent à impressionner dès les premières minutes d’écoute, ce casque mise avant tout sur la fidélité et la musicalité. Plus je l’ai utilisé, plus j’ai apprécié son équilibre général, sa scène sonore généreuse et son confort.

Sa qualité de fabrication inspire confiance, son rendu sonore reste cohérent quel que soit le style musical et il possède suffisamment de personnalité pour se démarquer de nombreux concurrents dans cette gamme de prix. Il ne séduira peut-être pas les amateurs de basses démonstratives. Cependant, les audiophiles à la recherche d’une écoute naturelle trouveront ici un casque particulièrement convaincant.

Produit disponible sur Linsoul THIEAUDIO Cypher Casque Haut de Gamme à 20 transducteurs dynamiques N45, à Dos Ouvert, réglage de référence Neutre, destiné aux Gamers, aux audiophiles et aux Professionnels du Studio

Voir l'offre