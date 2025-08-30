Test – Dyson 360 Vis Nav : Le robot aspirateur le plus puissant du marché ?

Dyson n’est pas un novice en matière d’aspiration, et avec son 360 Vis Nav, la marque britannique entend bien marquer son empreinte dans le segment des robots aspirateurs. Avec une puissance d’aspiration annoncée comme deux fois supérieure à celle des modèles concurrents, un système de vision à 360°, et un design bien distinctif, cet appareil haut de gamme promet des performances impressionnantes. Mais tient-il réellement toutes ses promesses ? Après l’avoir testé en profondeur, voici notre verdict.

Un design premium et un format atypique

Dès le premier coup d’œil, le Dyson 360 Vis Nav se distingue par son format en « D », qui lui permet de mieux atteindre les coins et les bords des murs qu’un robot classique rond. Il affiche des dimensions de 32 cm de largeur, 33 cm de longueur et 9,9 cm de hauteur, ce qui reste légèrement plus imposant que certains concurrents comme les Roborock ou Dreame. Son poids de 5 kg témoigne d’une construction robuste, fidèle aux standards Dyson.

Autre particularité : sa brosse motorisée pleine largeur, une approche radicalement différente des brosses latérales présentes sur la plupart des aspirateurs robots. Cette technologie vise à optimiser le ramassage de la poussière et éviter les dispersions.

En revanche, sa hauteur de 9,9 cm peut poser problème pour passer sous certains meubles bas, là où d’autres modèles plus fins n’auraient aucun souci.

Navigation et cartographie : une intelligence encore perfectible

Le Dyson 360 Vis Nav repose sur un système de vision panoramique à 360° couplé à 26 capteurs, censés lui permettre de cartographier précisément l’espace et de détecter efficacement les obstacles.

En pratique, la navigation est correcte, mais moins efficace que les technologies LiDAR de certains concurrents (notamment chez Roborock ou Ecovacs). Le robot suit des schémas de nettoyage logiques, mais il lui arrive parfois d’adopter des trajectoires peu optimales, notamment lorsqu’un meuble a été déplacé. Certains testeurs ont même relevé que le Dyson pouvait rester coincé ou hésiter face à des obstacles qu’il aurait dû contourner facilement.

Son point fort ? Une aspiration ciblée le long des murs, grâce à un système de détection qui redirige la puissance d’aspiration sur les bords lorsqu’il détecte une paroi. Une solution intelligente qui compense l’absence de brosse latérale.

Une aspiration d’une efficacité redoutable

Le véritable atout du Dyson 360 Vis Nav, c’est bien entendu sa puissance d’aspiration. Avec son moteur Hyperdymium™ tournant à 110 000 tours/minute et sa puissance de 65 AirWatts (AW), il dépasse largement la plupart des autres robots du marché.

Lors des tests, il s’est révélé particulièrement performant sur sols durs. Sur tapis et moquettes, ses résultats sont tout aussi impressionnants, qu’il s’agisse de tapis à poils courts comme longs.

Le Dyson 360 Vis Nav embarque également un capteur piézoélectrique, qui analyse la quantité de saleté en temps réel et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration. Un véritable plus qui optimise l’efficacité du nettoyage, notamment dans les zones plus sales.

En revanche, contrairement à certains concurrents comme les Roborock S8 Pro Ultra ou Dreame L20 Ultra, il ne dispose pas de fonction de lavage des sols. Un manque notable pour un appareil à ce tarif.

Autonomie et recharge : un point faible ?

L’un des principaux reproches adressés au Dyson 360 Vis Nav concerne son autonomie limitée. En mode standard, il offre environ 65 minutes d’utilisation, ce qui peut suffire pour un appartement ou une petite maison, mais se révèle juste pour les grandes surfaces. En comparaison, des modèles comme le Roborock S8 Pro Ultra dépassent aisément les 2 heures d’autonomie.

Lorsque la batterie est faible, le robot retourne automatiquement à sa station de charge, un processus qui prend environ 2 heures et 45 minutes pour une recharge complète. À noter qu’il reprend ensuite son nettoyage là où il s’était arrêté, mais avec son autonomie relativement courte, il devra peut-être faire plusieurs allers-retours pour nettoyer un grand espace.

Une application complète mais quelques manques

Le Dyson 360 Vis Nav est entièrement pilotable via l’application MyDyson™, qui permet de :

Cartographier l’espace et définir des zones de nettoyage ou d’exclusion

Programmer des nettoyages à des horaires spécifiques

Suivre les performances d’aspiration en temps réel

Gérer les différents modes d’aspiration

Cependant, il lui manque certains raffinements présents chez la concurrence : pas de cartographie 3D, pas de gestion avancée des obstacles et pas de personnalisation des zones de nettoyage par type de surface.

Verdict : faut-il craquer pour le Dyson 360 Vis Nav ?

À privilégier si vous recherchez avant tout la meilleure aspiration du marché.

À éviter si vous souhaitez un robot tout-en-un avec lavage et navigation ultra précise.