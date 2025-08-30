On connaît maintenant la date de sortie du jeu d’aventure et de rythme Unbeatable

Cela fait maintenant 4 ans que Unbeatable, le jeu de rythme de Playstack et D-CELL GAMES était sous silence radio. Mais c’était justifié : depuis, ils ont cuisiné en interne, et maintenant, le titre est prêt à sortir. Playstack a alors profité de la Gamescom pour faire parler d’Unbeatable, avec cette fois une date de sortie en poche.

Après 4 ans de développement, le jeu de rythme Unbeatable a désormais une date de sortie. Lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom, RJ Lake, le co-directeur du jeu, a annoncé la fameuse date avec une déclaration des moins habituelles. “Oh, vous vouliez une date de sortie ? Bon, d’accord. Le 6 novembre. Content ? … Attendez, c’est dans 79 jours seulement ? LES GARS, ON SORT DANS 79 JOURS ! Bon, je dois y aller”, disait-il, dans un humour assumé.

C’est donc dit : Unbeatable sortira le 6 novembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.Le jeu de rythme et d’aventure plongera le joueur dans un monde où la musique est devenue illégale. L’organisation autoritaire H.A.R.M. veille à faire respecter cette interdiction, imposant le silence à coups de répression. Au cœur de cette tension, on incarne Décibelle, une chanteuse rebelle qui monte sur scène en défiant les règles. Son combat prend une dimension plus intime encore, puisque sa sœur, Rest, se trouve à la tête de l’organisation qu’elle affronte.

Côté gameplay, le jeu repose sur une structure hybride. Son Story Mode propose des séquences d’exploration et de quêtes secondaires, le tout dans une aventure d’environ six à huit heures. Vient ensuite le mode rythmique, où chaque concert clandestin devient un affrontement basé sur deux simples commandes. Certes, c’est facile à prendre en main, mais redoutable à maîtriser, surtout dans son mode de difficulté ultime “Unbeatable”.

En parallèle, un Arcade Mode offrira une rejouabilité quasi infinie avec progression en ligne et pas moins de 65 musiques au lancement. Playstack a composé la plupart de ces sons en interne, avec l’ambition d’en rajouter de nouvelles après la sortie du jeu. Les joueurs peuvent jouer les pistes dans tous les niveaux de difficulté.