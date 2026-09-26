Test – Aspirateur robot iRobot Roomba Max 775 Combo : ça roule pour la serpillière

Les aspirateurs robots se ressemblent souvent beaucoup. Un palet plus ou moins épais, une grosse station, une appli. Et toujours la même promesse d’un sol propre sans lever le petit doigt. iRobot, pionnier du genre avec ses Roomba, revient sur le très haut de gamme avec le Max 775 Combo. C’est un modèle deux-en-un qui aspire et qui lave dans le même passage. Il coche toutes les cases du moment, avec 30 000 Pa d’aspiration et une serpillière en rouleau lavée à l’eau chaude. La base AutoWash, elle, gère l’entretien presque toute seule. J’ai reçu l’engin il y a plusieurs semaines, et je l’ai laissé tourner partout chez moi. Reste à savoir si ce Roomba mérite vraiment son tarif de 899 euros.

Notre avis en bref sur le Roomba Max 775 Combo

Le Roomba Max 775 Combo est un excellent aspirateur robot laveur. L’aspiration est puissante. La serpillière en rouleau nettoie vraiment, au lieu d’étaler la saleté. La base AutoWash rend l’entretien presque invisible. Les deux brosses latérales ramènent bien la poussière vers le centre, là où la plupart des robots n’en montent qu’une seule. La détection d’obstacles fonctionne aussi très bien, et le robot ne passe pas son temps à foncer dans les murs. Le duo robot et station est plus soigné que la moyenne. On a droit à un effet bois sur la base et à un dessus deux tons réussi. À 899 euros au catalogue, il reste cher, et son gros dock demande de la place. Mais l’ensemble tient ses promesses au quotidien. Je lui mets un solide 8,5/10.

Roomba Max 775 Robot aspirateur 2en1 + base AutoWash, Rouleau autonettoyant Modèle amélioré avec une aspiration de 30 000 Pa, un lavage localisé à l’eau chaude, une IA optimisée pour les obstacles liés aux animaux, des brosses anti-emmêlement, des sacs AllergenLock...

Il élimine les poils d’animaux, les éclaboussures et les débris avec un lavage à l’eau chaude, une aspiration puissante de 30 000 Pa et deux brosses en caoutchouc anti-emmêlement, pour un...

Déballage : une grosse boîte pour un gros dock

Le carton du Roomba Max 775 Combo annonce d’emblée la couleur. Il est grand, lourd, et il vaut mieux le porter à deux mains. À l’intérieur, c’est surtout la base AutoWash qui occupe la place. Elle représente l’essentiel du volume. Le robot, lui, paraît presque discret à côté de sa station. iRobot soigne l’emballage, avec beaucoup de carton et très peu de plastique inutile. Il faut juste prévoir un coin dégagé, car l’ensemble prend vite de la place au sol.

Le deballage du Roomba Max 775 Combo : une grosse boite dominee par la base AutoWash. Le tiroir d'accessoires : filtre, brosses laterales A et B, solution nettoyante et cable.

Le tiroir d’accessoires est bien rangé, et tout y est clairement identifié. On y trouve un filtre de rechange et deux paires de brosses latérales marquées A et B. Il y a aussi un flacon de solution nettoyante et le câble d’alimentation. iRobot ajoute même un sac AllergenLock supplémentaire. Cela évite de racheter des consommables dès les premières semaines. C’est un bon point, car ces sacs finissent par peser sur le budget. Le guide de démarrage rapide complète le tout. Mais l’appli Roomba Home suffit largement pour la mise en route. On sent un produit pensé haut de gamme, jusque dans ces petits détails.

Un robot et une base qui soignent le style

Le Roomba Max 775 Combo tranche avec les gros palets tout noirs ou tout blancs. Mon exemplaire mélange un dessus en tissu gris foncé et un bandeau beige doré, où se logent les deux boutons physiques. Le petit logo iRobot Roomba doré finit d’apporter une touche premium. Ce sont des détails, mais ils comptent pour un objet toujours visible dans une pièce. La finition est sérieuse, sans plastique qui grince ni assemblage bâclé. Le robot assume son style sans tomber dans le tape-à-l’oeil.

Le robot vu de dessus, avec son dessus en tissu gris fonce et ses deux boutons.

La base suit la même logique et sort elle aussi du lot. Sa façade arbore un effet bois grisé, sous un capot noir laqué. Ce capot se soulève pour l’entretien. On est loin de la boîte plastique un peu triste que l’on cache derrière un meuble. Elle reste imposante, avec ses 45 cm de large environ, mais elle s’intègre malgré tout dans un salon sans jurer. Le robot, lui, mesure à peu près 37 cm de large pour 10,5 cm de haut. Il passe sous la plupart des meubles bas, sauf les plus rasants. Cela n’a jamais posé de souci chez moi.

Aspiration et double brosse : la grosse cavalerie

Sur le nettoyage à sec, le Roomba Max 775 Combo frappe fort. iRobot annonce 30 000 Pa d’aspiration, et cela se ressent vraiment sur les miettes, la poussière fine comme les poils. Le robot embarque deux rouleaux principaux en caoutchouc. Ils limitent bien les noeuds de cheveux, et donc la corvée de démêlage. Surtout, il possède deux brosses latérales, une de chaque côté, alors que beaucoup de concurrents n’en montent qu’une seule. Les deux brosses ramènent ainsi la poussière vers le centre depuis les deux bords. Le robot repasse donc moins souvent le long des plinthes.

A l'avant, la camera et les capteurs qui gerent la detection d'obstacles.

Côté déplacement, le Roomba s’appuie sur un LiDAR et une caméra à l’avant. Cette caméra reconnaît les objets sur son passage. La cartographie est rapide, avec un tour du logement bouclé en quelques minutes. Dans les faits, la détection fonctionne bien. C’est d’ailleurs ce que je retiens le plus. Le robot ne fonce pas dans les murs toutes les trois secondes, il ralentit devant les obstacles et contourne proprement les pieds de chaise. Il gère aussi les petits tapis, qu’il escalade sans rester coincé. On est loin de certains modèles qui se perdent ou se cognent en permanence.

La serpillière en rouleau, la vraie bonne idée

C’est sans doute l’argument le plus convaincant de ce Roomba. Fini les petits patins qui tournent sur eux-mêmes. iRobot utilise ici une serpillière en rouleau, la PowerSpin. Le principe change tout. Le rouleau se nettoie en continu pendant le passage. Il attrape la saleté, se rince, puis repasse sur le sol. On évite ainsi le défaut classique des patins. Ces derniers ont tendance à étaler la crasse plutôt qu’à la retirer. Sur mon carrelage, le résultat est vraiment propre, sans traces ni film gras. Le rouleau passe à l’eau chaude à 75 degrés, ce qui aide sur les taches tenaces.

Le plateau de la base AutoWash, ou le rouleau est lave a l'eau chaude.

Le rouleau sait aussi s’étendre pour aller chercher les bords. Il sort juste ce qu’il faut pour longer les plinthes et les pieds de meubles, là où beaucoup de robots laissent une bande sèche. La brosse latérale suit le même mouvement pour attraper la poussière dans les angles. C’est bien vu, et cela se voit sur le rendu final. Le rouleau se relève quand le robot croise un tapis. On évite ainsi de le détremper. Pour un nettoyage humide automatisé, on tient ici le haut du panier.

La base AutoWash : l’entretien qu’on oublie

La base AutoWash est le vrai luxe de ce Roomba Max 775 Combo. Après chaque passage, elle vide le bac du robot dans un sac AllergenLock. Elle lave ensuite le rouleau à l’eau chaude, puis le sèche à l’air chaud pour éviter les mauvaises odeurs. Elle dose aussi toute seule la solution nettoyante, grâce à son système StayClean. Concrètement, on remplit le réservoir d’eau propre, on ajoute le nettoyant, et on n’y pense plus pendant plusieurs jours. iRobot annonce jusqu’à trois mois d’autonomie avant de vraiment devoir s’en occuper. C’est ce confort qui fait la différence au quotidien.

La base AutoWash et sa facade effet bois, plus elegante que la moyenne.

L’entretien courant se limite donc à presque rien. On vide l’eau sale de temps en temps, on refait le plein d’eau propre, et le sac se change une fois plein. Le compartiment dédié à l’eau propre, à l’eau sale et au produit reste facile d’accès. C’est ce genre de station qui justifie une partie du prix. Elle transforme une corvée régulière en simple vérification de temps en temps. Pour qui déteste s’occuper de son aspirateur, c’est un vrai soulagement.

Le point faible : le prix et l’encombrement

Le principal reproche que je fais à ce Roomba, c’est son tarif. À 899 euros au catalogue, il joue dans la cour des modèles premium. Ce n’est pas un achat que l’on fait à la légère. Il faut aussi composer avec la taille de la base, haute et large. Elle demande un emplacement dégagé, de préférence contre un mur. Et elle se remarque forcément dans une pièce. Ce n’est pas rédhibitoire, mais c’est à prévoir avant l’achat, surtout dans un petit logement.

Autre point à garder en tête, le Max 875 vient de sortir juste au-dessus. Ce petit frère grimpe à 35 000 Pa et lave à 80 degrés, ce qui pousse mécaniquement le 775 vers le milieu de la gamme. Bonne nouvelle, cette sortie fait déjà baisser le prix du 775. On le croise régulièrement sous la barre des 899 euros. Pour être juste, je le note tout de même sur son tarif catalogue. À plein prix, il reste cher. Mais il se négocie souvent bien mieux.

Conclusion : que vaut le Roomba Max 775 Combo ?

Le Roomba Max 775 Combo est un excellent aspirateur robot laveur. C’est même l’un des plus aboutis que j’ai eus entre les mains. L’aspiration ne manque pas de puissance. La serpillière en rouleau fait une vraie différence sur le nettoyage humide. Les deux brosses latérales améliorent encore la couverture. La base AutoWash rend l’entretien presque invisible, ce qui change tout sur la durée. Le tout est en plus mieux fini et plus joli que la moyenne du marché.

Il reste deux bémols à assumer, le prix et l’encombrement de la station. À 899 euros au catalogue, ce Roomba vise clairement le haut de gamme, et sa grosse base réclame de la place. Mais le résultat suit, si le budget le permet. Pour un robot qui aspire et lave vraiment bien sans qu’on s’en occupe, c’est une valeur sûre. Il se négocie en plus souvent sous son prix de départ. Pour moi, c’est un très bon achat, et il mérite son 8,5/10.

Roomba Max 775 Robot aspirateur 2en1 + base AutoWash, Rouleau autonettoyant Modèle amélioré avec une aspiration de 30 000 Pa, un lavage localisé à l’eau chaude, une IA optimisée pour les obstacles liés aux animaux, des brosses anti-emmêlement, des sacs AllergenLock...

Il élimine les poils d’animaux, les éclaboussures et les débris avec un lavage à l’eau chaude, une aspiration puissante de 30 000 Pa et deux brosses en caoutchouc anti-emmêlement, pour un...