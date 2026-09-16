Test- EarFun Wave Pro X: le nouveau roi des casques à moins de 150 €?

Avec le Wave Pro X, EarFun passe clairement à la vitesse supérieure. La marque, surtout connue pour ses écouteurs et casques offrant un excellent rapport qualité-prix, propose ici un casque Bluetooth circum-aural particulièrement ambitieux : double transducteur, réduction de bruit active adaptative, Bluetooth 6.0, LDAC, aptX Lossless, connexion multipoint et jusqu’à 90 heures d’autonomie.

Sur le papier, sa fiche technique ressemble davantage à celle d’un casque premium qu’à celle d’un modèle vendu autour de 149,99€ (Code promo: WPXPREU1 (20% OFF) Reste à voir si toutes ces promesses se confirment une fois le casque sur les oreilles.

Unboxing du EarFun Wave Pro X

Dès l’ouverture de la boîte, le EarFun Wave Pro X fait bonne impression. Le casque est livré soigneusement rangé dans son étui de transport rigide, un accessoire toujours appréciable et qui n’est pas systématiquement fourni sur les modèles de cette gamme de prix.

À l’intérieur, on retrouve le casque ainsi que les accessoires nécessaires pour profiter de ses différents modes de connexion : un câble USB-C pour la recharge et l’écoute en USB Audio, ainsi qu’un câble audio jack 3,5 mm pour l’utiliser en filaire.

Ensuite, une fois sorti de son étui, le Wave Pro X donne immédiatement une impression assez sérieuse. Le design est sobre, les coussinets généreux et le mécanisme pliable semble bien pensé pour faciliter son transport. Malgré une construction faisant largement appel au plastique, l’ensemble ne paraît pas bas de gamme.

Ce premier contact est donc plutôt réussi : EarFun soigne suffisamment la présentation et les accessoires pour donner au Wave Pro X une petite touche premium, tout en restant cohérent avec son positionnement tarifaire.

Fiche technique du EarFun Wave Pro X

Caractéristique EarFun Wave Pro X Type Casque Bluetooth circum-aural fermé Transducteurs Double transducteur coaxial : 40 mm + 10 mm Bluetooth Bluetooth 6.0 Codecs SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3 Réduction de bruit ANC hybride adaptative Microphones 8 microphones Mode Transparence Oui Connexion multipoint Oui Auracast Oui Connexion filaire Jack 3,5 mm USB Audio Oui, via USB-C Autonomie Jusqu’à 90 h sans ANC / env. 50 h avec ANC Charge rapide Jusqu’à 10 h d’écoute en 15 min Application EarFun Audio Égaliseur Égaliseur paramétrique 10 bandes Poids Environ 259 g Pliable Oui Étui de transport Oui, fourni

Un équipement impressionnant

À l’écoute, le Wave Pro X offre une restitution énergique avec des graves bien présents. Ils descendent bas et possèdent suffisamment d’impact pour donner du relief aux morceaux sans systématiquement prendre le dessus sur le reste du spectre.

Les aigus profitent du second transducteur et l’ensemble offre une scène sonore étonnamment large pour un casque fermé de cette catégorie.

Les voix peuvent cependant sembler légèrement en retrait ou manquer un peu de clarté avec le réglage d’origine.

Heureusement, c’est ici qu’intervient l’un des gros points forts du casque : l’application EarFun Audio.

Elle permet de modifier très précisément le rendu sonore grâce à différents préréglages et surtout à un égaliseur extrêmement complet. Le Wave Pro X propose notamment un égaliseur paramétrique à 10 bandes, chose encore assez rare sur un casque de ce prix.

Quelques ajustements suffisent donc pour obtenir une signature sonore nettement plus adaptée à ses goûts.

Une connectique particulièrement complète

Le EarFun Wave Pro X ne mise pas uniquement sur le Bluetooth. Il dispose également d’une prise jack 3,5 mm, très pratique pour l’utiliser en filaire avec un ordinateur, une console ou tout autre appareil compatible. Une connectique qui devient de plus en plus rare sur les casques sans fil et qui reste pourtant bien utile.

On retrouve également un port USB-C, qui ne sert pas seulement à recharger le casque puisqu’il permet aussi l’écoute audio en USB. Cette polyvalence permet ainsi de passer facilement du Bluetooth au filaire selon l’appareil utilisé et fait du Wave Pro X un casque particulièrement complet côté connectique.

Le EarFun Wave Pro X est également compatible LE Audio et Auracast. Si ces technologies ne sont pas encore prises en charge par les appareils iOS, certains appareils Android compatibles peuvent déjà en profiter. LE Audio permet une transmission Bluetooth plus efficace et moins énergivore, tandis qu’Auracast permet notamment de recevoir une même diffusion audio sur plusieurs casques ou écouteurs compatibles.

La réduction de bruit (ANC) du EarFun Wave Pro X

EarFun équipe son casque Wave Pro X d’une réduction de bruit active hybride et adaptative reposant sur huit microphones.

Les résultats sont très satisfaisants.

En effet, les bruits graves et continus (ventilation, moteur, circulation ou grondement des transports) sont fortement atténués. Les sons plus aigus et irréguliers restent davantage perceptibles, comme souvent avec les systèmes ANC.

Le Wave Pro X n’atteint pas tout à fait l’impression de silence procurée par les meilleurs modèles haut de gamme de Sony ou Bose, mais compte tenu de son tarif, les performances sont remarquables.

Un mode Transparence est également disponible afin d’entendre son environnement sans enlever le casque. En effet, il utilise les 8 microphones intégrés du casque pour capter les bruits environnants et les réinjecter directement dans vos oreilles.

Étant donné que le EarFun Wave Pro X est un casque fermé, ses coussinets isolent naturellement beaucoup. Le mode transparence permet d’entendre le monde extérieur de manière très naturelle, comme si on ne portait pas de casque. Toutefois, lors de séances de sport ou lorsqu’il fait chaud, le casque circum-aural fermé a tendance à tenir chaud, ce qui peut être désagréable.

Les appels avec le EarFun Wave Pro X

Les huit microphones du Wave Pro X ne servent pas uniquement à la réduction de bruit.

EarFun utilise également un traitement algorithmique destiné à isoler la voix pendant les appels. Dans un environnement calme, le résultat est très propre et la voix reste parfaitement intelligible.

Toutefois, dans la rue ou avec du vent, le traitement doit davantage intervenir et le rendu devient un peu moins naturel, mais reste suffisamment efficace pour téléphoner régulièrement avec le casque.

Une autonomie XXL

C’est un autre argument particulièrement convaincant du Wave Pro X. En effet, EarFun annonce jusqu’à 90 heures d’écoute lorsque la réduction de bruit est désactivée et environ 50 heures avec l’ANC activée.

Même en utilisant quotidiennement la réduction de bruit, cela représente plusieurs jours d’utilisation avant de devoir rechercher un chargeur.

La charge rapide permet par ailleurs de récupérer jusqu’à 10 heures d’écoute en seulement 15 minutes.

Pour les voyages ou simplement pour ceux qui oublient régulièrement de recharger leurs appareils, le casque Wave Pro X un vrai confort.

L’application Earfun Audio pour personnaliser le casque

Le EarFun Wave Pro X fonctionne avec l’application EarFun Audio, disponible sur iOS et Android. L’interface est assez simple à prendre en main et permet d’accéder rapidement aux principaux réglages du casque.

Ainsi, depuis l’application, on peut notamment gérer la réduction de bruit active, passer en mode Transparence, modifier certains paramètres Bluetooth ou encore activer le mode faible latence, particulièrement intéressant pour regarder des vidéos ou jouer.

La partie audio est l’une des plus intéressantes. Plusieurs préréglages sont proposés, mais il est également possible d’ajuster le son selon ses préférences grâce à un égaliseur paramétrique à 10 bandes. On peut ainsi renforcer les basses, mettre davantage les voix en avant ou obtenir un rendu plus équilibré.

L’application permet également de gérer les mises à jour du firmware et différents réglages du casque. Elle ne se contente donc pas d’être un simple complément : elle permet réellement d’adapter le Wave Pro X à ses habitudes et à ses goûts.

Conclusion

En somme, avec le EarFun Wave Pro X, EarFun propose un casque particulièrement complet qui n’a pas grand-chose à envier à des modèles nettement plus chers. La qualité sonore est convaincante, la réduction de bruit efficace et le confort permet de le porter plusieurs heures sans difficulté. Son autonomie pouvant atteindre 90 heures constitue également un véritable atout au quotidien.

On apprécie aussi la richesse de son équipement, avec le Bluetooth 6.0, le multipoint, la prise en charge de nombreux codecs et une application très complète pour personnaliser l’expérience. Tout n’est évidemment pas parfait : la construction reste majoritairement en plastique et l’ANC ne rivalise pas totalement avec celle des références haut de gamme.

Proposé au tarif de 149,99 €, (Code promo : WPXPREU1 (20% OFF) le EarFun Wave Pro X affiche un excellent rapport qualité-prix. À ce niveau de prix, les quelques concessions sont faciles à accepter tant le casque se montre complet et polyvalent. Il constitue une alternative particulièrement intéressante pour qui recherche un casque Bluetooth confortable, endurant et performant sans avoir à investir plusieurs centaines d’euros.

promo EarFun Wave Pro X Casque à Réduction de Bruit, Casque Bluetooth sans Fil Le premier casque Dual-Coaxial au monde avec Qualcomm ANC et Auracast.

Un son riche jusque dans les moindres détails : Deux transducteurs dynamiques aux réglages distincts – un DLC de 40 mm et un LCP de 10 mm – fonctionnent avec la plateforme audio Qualcomm...