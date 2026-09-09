Dreo à l’IFA 2026 : le confort de l’air, du rafraîchisseur au chauffage

Encore méconnue en France il y a peu, Dreo commence à se faire une place dans le petit électroménager du confort. La marque, arrivée sur le marché français au printemps 2026, était présente à l’IFA pour dérouler une gamme centrée sur un thème : la qualité et la température de l’air chez soi. Des produits au design soigné, positionnés à des tarifs contenus, avec l’ambition de couvrir toutes les saisons.

Le fil conducteur est limpide. Dreo veut accompagner l’utilisateur toute l’année, du rafraîchissement estival au chauffage hivernal, en passant par la purification de l’air. Une stratégie de gamme cohérente, qui mise sur la montée en puissance progressive de la marque en Europe.

Une gamme été taillée pour les canicules

Le premier pan de l’offre vise l’été, et il tombe à pic après des épisodes de forte chaleur. Dreo met en avant un rafraîchisseur d’air à évaporation, doté d’un réservoir d’eau, qui abaisse la température ressentie de plusieurs degrés – jusqu’à 4 °C selon la marque, et jusqu’à 6 °C sur la version la plus grande. De quoi travailler à côté sans être incommodé.

Le ventilateur tour portable Dreo Nomad One. (Visuel officiel Dreo)

À ses côtés, on retrouve un ventilateur portable, présenté comme un allié des pics de chaleur, ainsi qu’un climatiseur portatif plus classique. Ces produits estivaux ont visiblement porté le lancement français de la marque, en pleine période de canicule.

Le purificateur d’air, l’autre pilier

Dreo pousse aussi la purification de l’air, avec un modèle décliné en deux versions. La variante supérieure, identifiée 530S, ajoute un anneau lumineux RGB qui renseigne sur la qualité de l’air en un coup d’œil. Le filtre est un consommable qui se remplace tous les six à huit mois, avec un voyant dédié pour prévenir du changement.

Le purificateur d’air Dreo 530S, avec anneau RGB indicateur de qualite de l’air. (Visuel officiel Dreo)

L’approche reste pragmatique : un bon produit, un design un peu plus travaillé sur la version S, et un entretien simple. Rien de révolutionnaire, mais une base saine pour élargir la gamme.

Le chauffage pour compléter l’année

Là où Dreo veut se distinguer, c’est en couvrant l’hiver comme l’été. La marque a confirmé l’arrivée d’une gamme de chauffages pour la saison froide, histoire de ne pas laisser ses appareils au placard une fois l’automne venu. L’idée d’une marque du confort thermique toute l’année prend alors tout son sens.

Un écosystème connecté

Dernier point mis en avant, la dimension connectée. Dreo développe une application qui agrège les données de ses différents appareils – température, humidité, qualité de l’air – pour offrir une vue d’ensemble de son intérieur. Chaque produit devient un capteur, et l’application centralise le tout.

C’est ce qui pourrait faire la différence face aux marques d’entrée de gamme : non plus des produits isolés, mais un petit écosystème du confort domestique.

Ce qu’il faut retenir

Dreo avance ses pions en France avec une gamme qui couvre toutes les saisons : rafraîchisseurs et ventilateurs pour l’été, purificateurs toute l’année, chauffages pour l’hiver, le tout relié par une application maison. Une stratégie classique mais lisible, à un positionnement tarifaire accessible.

Reste maintenant à voir les prix et disponibilités précis de chaque produit, et si Dreo saura s’imposer sur un marché du confort de l’air déjà bien encombré.