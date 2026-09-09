IFA 2026 : Acer dévoile ses nouveautés, de la console portable au moniteur 1000 Hz

Berlin, le 2 septembre 2026. Acer fête ses 50 ans à l’IFA avec une pluie d’annonces. Neuf nouveautés au total, entre gaming, IA et mobilité douce. On retient cinq temps forts qui donnent le ton de la marque pour la fin d’année.

Une console portable plus compacte pour les nomades

La Predator Atlas 7 rejoint la gamme handheld d’Acer, en version plus compacte que l’Atlas 8 dévoilé au Computex 2026. Elle embarque un écran 7 pouces en 1080p à 120 Hz, protégé par du verre trempé, et tourne sous processeur Intel Arc G3 ou Arc G3 Extreme selon la version.

La mémoire grimpe jusqu’à 24 Go de LPDDR5X, avec un SSD NVMe extensible jusqu’à 1 To. La batterie annonce 80 Wh. Acer n’a pas communiqué de prix. La console est attendue en EMEA en novembre 2026, et au dernier trimestre 2026 en Amérique du Nord.

Le portable le plus léger de la marque

Le Swift Blade 14, le portable 14 pouces le plus léger d’Acer. Crédit : Acer

Avec ses 799 grammes sur la balance et 12,9 mm d’épaisseur, le Swift Blade 14 devient le plus léger 14 pouces jamais conçu par Acer. Le châssis mêle fibre de carbone et alliage magnésium-aluminium, pour un écran OLED WQXGA+ (2880 x 1800, 90 Hz).

Il embarque un processeur Intel Core 7 350, 12 Go de LPDDR5 et jusqu’à 1 To de stockage, sur une batterie de 50 Wh. Deux coloris sont annoncés, Marshmallow Blue et Marshmallow White. Acer vise un positionnement sous les 2000 euros, prix définitif communiqué plus près du lancement prévu en décembre 2026 (Amérique du Nord au premier trimestre 2027).

Un moniteur gaming à 1000 Hz, une première pour la marque

Le Predator XB253Q U1, premier moniteur FHD 1000 Hz d’Acer. Crédit : Acer

Le Predator XB253Q U1 est le premier moniteur FHD à 1000 Hz de la gamme Predator. Sur une dalle de 24,5 pouces pensée pour l’esport, il embarque la technologie maison Visual Response Boost (VRB) Pro pour réduire le flou de mouvement.

Il devient le deuxième écran du marché à atteindre ce seuil en Full HD, après celui de LG. Le prix annoncé est de 1099 euros en zone EMEA, pour une disponibilité au premier trimestre 2027.

Un PC pensé pour durer, et une IA locale en préparation

Le Vero 16, le PC portable le plus réparable d’Acer. Crédit : Acer

Le Vero 16 pousse la réparabilité plus loin dans la gamme éco-conçue d’Acer. Trappe d’accès sans outil, charnière externe amovible, caches I/O démontables, batterie et SSD remplaçables par l’utilisatrice ou l’utilisateur : un guide de réparation est même gravé directement sur le châssis. Acer promet aussi un processeur upgradable sur au moins deux générations.

Côté performance, ce PC Copilot+ embarque jusqu’à un Intel Core Ultra X9 388H (180 TOPS annoncés côté plateforme), 32 Go de LPDDR5X et un écran 3K OLED de 16 pouces. Les capots utilisent 50 % d’aluminium recyclé et le capot inférieur, 60 % de plastique recyclé post-consommation. Ni prix ni date n’ont filtré.

En parallèle, Acer a présenté un concept de mini-PC compact propulsé par le superchip NVIDIA RTX Spark, combinant un CPU Grace jusqu’à 20 cœurs et un GPU Blackwell RTX jusqu’à 6144 cœurs CUDA. La promesse : jusqu’à 1 pétaflop de calcul IA en local, sur 128 Go de mémoire unifiée. Il s’agit pour l’instant d’un simple exercice de style, sans date ni prix. Selon la marque, Asus et MSI ouvriront le bal des machines RTX Spark à l’automne 2026, Acer et Gigabyte suivant dans un second temps.

Une trottinette électrique sous la bannière Predator

La Predator ES Thunder Pro, nouvelle trottinette électrique d’Acer. Crédit : Acer

Sortie plus surprenante pour une marque de PC, la Predator ES Thunder Pro est une trottinette électrique. Son moteur arrière de 500 W (pic à 1600 W) délivre 32 Nm de couple, de quoi grimper des pentes jusqu’à 28 % selon Acer. Elle roule sur des pneus tubeless 10 pouces tout-terrain, avec une double suspension à ressort à l’avant et à l’arrière.

Feux diurnes, clignotants, feux de stop et bande RGB latérale complètent l’équipement. L’autonomie annoncée est de 70 km. Le prix se fixe à 799 euros, pour une arrivée en Europe au premier trimestre 2027.

Et le reste des annonces

Acer a aussi profité de l’IFA pour montrer la Veriton RI110, une mini-station de travail pensée pour des charges d’IA agentique en entreprise, ainsi que de nouveaux moniteurs ePaper et triple écran, et un rafraîchissement de sa gamme grand public Aspire. Des annonces plus orientées professionnels ou renouvellement de gamme, moins porteuses de nouveauté pour le grand public que les cinq nouveautés ci-dessus.