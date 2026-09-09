Rainbow Six Tactics annoncé : un spin-off solo tour par tour, sans monétisation

Personne n’attendait ce genre d’annonce à l’Opening Night Live de la gamescom 2026. Plutôt qu’un nouvel épisode de tir en équipe, Ubisoft a dévoilé Rainbow Six Tactics, un spin-off entièrement solo qui abandonne le temps réel pour le tour par tour. Un pari qui rapproche la licence des jeux de stratégie façon XCOM, tout en promettant de rester fidèle à ce qui a fait le succès de Siege : gadgets, opérateurs et environnements destructibles.

La gâchette laisse place au calcul

Chaque mission débute au QG, où l’on passe en revue le renseignement disponible, compose son équipe et améliore sa base entre deux opérations. Vient ensuite la phase de terrain, rythmée par des affrontements au tour par tour où l’on combine capacités des opérateurs, gadgets et destruction de l’environnement. À un moment clé de chaque mission intervient la fonctionnalité Breach : un assaut synchronisé qui rompt ce rythme habituel, où tous les opérateurs agissent d’un coup pour investir une zone par surprise, porte défoncée ou mur soufflé.

Crédit : Ubisoft

Les objectifs varient d’une mission à l’autre : désamorçage de bombe, sauvetage d’otage, élimination de cible, répartis sur plus de 45 lieux différents à travers le monde. Les environnements destructibles, signature de la série depuis Siege, restent au cœur du système : murs, sols et plafonds redeviennent des variables tactiques plutôt que de simples éléments de décor.

Le tout se joue au tour par tour, avec la gestion des gadgets et des capacités spéciales de chaque opérateur comme véritable moteur de la difficulté, plutôt que les réflexes ou la visée qui définissaient jusqu’ici la licence.

Six sort de l’ombre

Pour la première fois dans la licence, le joueur incarne directement Six, le commandant du Rainbow Squad, jusqu’ici surtout une voix dans une oreillette ou un nom cité en passant dans les précédents jeux. Il dirige des escouades allant jusqu’à 4 opérateurs, piochés parmi un roster de 15 personnages issus de Siege.

Parmi les visages confirmés : Nøkk, Glaz, Ash, Doc, Montagne, Sledge, Twitch et Tzano, chacun conservant ses gadgets et un arbre de compétences qui lui est propre. Ainsi, les habitués de Siege pourront retrouver des repères familiers, tout en découvrant une manière totalement différente de les exploiter dans un système entièrement au tour par tour.

Crédit : Ubisoft

Côté scénario, GameInformer avance que Six serait incarné par Paul Bishop, figure connue des joueurs de Rainbow Six Vegas, avec une intrigue se déroulant entre les années 10 et 11 de la chronologie de Siege.

Un pari sur les fondamentaux

Ubisoft insiste sur un point : Rainbow Six Tactics restera une expérience strictement solo, sans boutique intégrée ni structure de type live-service. Ainsi, cette orientation tranche avec une bonne partie du catalogue récent de l’éditeur, où les modèles par abonnement ou à contenus additionnels sont devenus la norme. De plus, ce choix pourrait séduire les joueurs à la recherche d’une expérience plus traditionnelle.

Le jeu sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (via Ubisoft Connect, Steam ou l’Epic Games Store), avec également un passage par Ubisoft+, GeForce Now et Blacknut. Par ailleurs, il marquera le retour de la licence sur consoles, quatre ans après Extraction. Pour l’occasion, le développement est confié à Ubisoft Paris, avec une équipe qui compte des vétérans passés par Mario + Rabbids, Ghost Recon, Just Dance, Rayman, Skull and Bones ou Star Wars Outlaws.

L’annonce intervient après une période compliquée pour l’éditeur français, marquée par plusieurs annulations de projets et des réductions d’effectifs. Dans ce contexte, Rainbow Six Tactics peut se lire comme un pari sur les fondamentaux : une franchise identifiée, un format solo assumé et, surtout, l’absence de toute monétisation additionnelle en guise d’argument de réassurance.