Test – The Walking Dead: Streets of Survival : Rick et Michonne ressortent les poings sur Xbox

La licence The Walking Dead a connu à peu près toutes les adaptations possibles dans le jeu vidéo. Aventure narrative, survie, réalité virtuelle, stratégie ou encore action, les morts-vivants imaginés par Robert Kirkman ont été servis à toutes les sauces. Avec The Walking Dead: Streets of Survival, Odaclick Game Studio prend une direction beaucoup plus directe : celle du beat’em up arcade à l’ancienne. Pas question ici de passer des heures à gérer un campement ou à peser chaque décision. On choisit son survivant et on part fracasser du rôdeur et du Sauveur à grands coups de combos. Une formule volontairement simple, vendue 19,99 euros sur Xbox, que j’ai découverte sur Xbox Series.

The Walking Dead façon beat’em up

The Walking Dead: Streets of Survival ne cherche pas à réinventer la licence. Le jeu reprend l’univers de la série télévisée AMC et s’intéresse plus particulièrement aux événements entourant All Out War, lorsque Rick et ses alliés entrent en conflit ouvert avec Negan et les Sauveurs. On retrouve ainsi plusieurs lieux bien connus comme Alexandria, la Colline ou encore le Sanctuaire.

Le scénario sert surtout de prétexte à l’action. Ceux qui connaissent la série retrouveront immédiatement certains personnages, situations et adversaires. Les autres pourront parfaitement profiter du jeu sans maîtriser les différentes saisons de The Walking Dead. L’objectif reste avant tout d’avancer dans les niveaux en éliminant tout ce qui se présente devant nous.

Rick Grimes, Daryl Dixon et Michonne sont évidemment de la partie, tandis que Negan peut également être débloqué. Chaque personnage dispose de ses propres caractéristiques et surtout de son arme emblématique. Rick peut compter sur son revolver, Daryl sur son arbalète et Michonne ne quitte évidemment jamais son katana. Quant à Negan, difficile de l’imaginer sans Lucille.

Cette utilisation des personnages emblématiques constitue d’ailleurs l’un des principaux attraits du jeu. Streets of Survival ne se contente pas simplement de changer l’apparence du combattant. Les différences entre les protagonistes sont suffisamment perceptibles pour donner envie d’en essayer plusieurs.

Un gameplay immédiatement accessible

Manette en main, il ne faut que quelques minutes pour comprendre le principe. Nous sommes devant un beat’em up 2D à défilement horizontal très classique. On avance, les ennemis arrivent, l’écran se bloque et il faut faire le ménage avant de poursuivre.

Les développeurs ont cependant essayé d’apporter suffisamment de possibilités pour éviter de transformer chaque affrontement en simple martèlement d’une touche. Les attaques peuvent être enchaînées, les personnages disposent de capacités spécifiques et les armes permettent de varier les situations. Les attaques à distance sont particulièrement pratiques lorsque les rôdeurs commencent à devenir nombreux.

J’ai rapidement retrouvé les sensations des beat’em up arcade des années 90. Streets of Survival ne cache absolument pas ses inspirations rétro et assume cette simplicité. Le jeu privilégie l’efficacité et la lisibilité plutôt qu’une multitude de systèmes compliqués. Cela fonctionne plutôt bien, surtout lors des premières heures.

Les commandes répondent correctement et les coups donnent une sensation d’impact satisfaisante. Les finishers ajoutent également un petit côté spectaculaire parfaitement adapté à l’univers de The Walking Dead. Il ne faut évidemment pas s’attendre à la profondeur d’un véritable jeu de combat, mais le système possède suffisamment de nuances pour pousser à apprendre les différentes possibilités offertes par chaque personnage.

Des rôdeurs, mais pas seulement

L’autre bonne idée est de ne pas nous opposer uniquement à des zombies. Les hordes de rôdeurs représentent évidemment une grosse partie du bestiaire, mais les Sauveurs viennent régulièrement modifier le rythme des affrontements.

Les zombies misent davantage sur le nombre. On peut rapidement se retrouver encerclé et il devient alors nécessaire de gérer correctement son placement. Les adversaires humains sont généralement plus mobiles et obligent à adapter légèrement son approche. Ce mélange apporte une variété bienvenue.

Certains environnements participent également aux combats grâce à différents dangers. Cela reste assez classique, mais suffisamment efficace pour éviter l’impression de simplement traverser une succession d’arènes identiques.

Le jeu propose également plusieurs boss directement inspirés de la série. On retrouve notamment Winslow, le fameux rôdeur couvert de pointes, mais aussi le rôdeur du puits. Negan et Simon font également partie des adversaires importants. Ces confrontations se déroulent en plusieurs phases et demandent généralement davantage d’attention que les combats classiques.

C’est probablement pendant ces affrontements que le système de combat montre le mieux son potentiel. Il faut observer les attaques, trouver le bon moment pour frapper et éviter de vouloir systématiquement terminer son combo.

Une réalisation rétro qui fonctionne

Visuellement, Streets of Survival fait clairement le choix du rétro. Le jeu adopte des graphismes 2D en pixel art et une construction qui rappelle immédiatement les bornes d’arcade et les consoles 16 bits. Ce parti pris fonctionne particulièrement bien avec le genre.

Les personnages restent facilement reconnaissables malgré cette direction artistique. Michonne, Rick ou Daryl possèdent immédiatement leur identité visuelle et leurs animations participent beaucoup à cette impression.

Les décors reprennent également plusieurs endroits connus de la série. Alexandria, la Colline ou le Sanctuaire permettent aux fans de retrouver quelques repères. Les environnements restent cependant construits avant tout pour accueillir les combats. Il ne faut donc pas s’attendre à pouvoir explorer librement ces lieux.

Sur Xbox Series, l’ensemble est parfaitement fluide. Le jeu est optimisé pour Xbox Series X|S et vise 60 images par seconde ou davantage. Pour un titre reposant énormément sur le timing et l’enchaînement rapide des attaques, cette fluidité est particulièrement appréciable.

La lisibilité reste bonne même lorsque beaucoup d’ennemis apparaissent simultanément à l’écran. C’est un point important, car certaines séquences n’hésitent pas à envoyer une quantité conséquente de rôdeurs.

Une formule qui finit par montrer ses limites

Le principal problème de The Walking Dead: Streets of Survival vient finalement du genre qu’il revendique. Le beat’em up repose énormément sur la répétition et le titre d’Odaclick Game Studio n’échappe pas à cette règle.

On avance, on élimine un groupe, on continue quelques mètres et un nouveau groupe apparaît. Les boss et les changements de personnages permettent de casser cette routine, mais le sentiment de répétition finit forcément par s’installer.

Cela dépendra énormément de votre affinité avec les jeux d’arcade. Personnellement, j’apprécie ce genre de proposition lorsqu’elle ne cherche pas artificiellement à devenir autre chose. Streets of Survival est justement très clair sur ses intentions : proposer des parties rapides, immédiatement accessibles et suffisamment nerveuses pour donner envie de relancer une partie.

Plusieurs niveaux de difficulté sont disponibles et un mode Facile permet même de parcourir l’aventure de manière beaucoup plus tranquille. À l’inverse, augmenter la difficulté oblige à mieux maîtriser les déplacements et les possibilités de chaque combattant.

La rejouabilité repose également sur cette envie de maîtriser progressivement les personnages et de refaire les niveaux avec une approche différente. Ce n’est donc pas nécessairement un jeu que l’on termine une fois avant de le ranger définitivement.

Une expérience exclusivement solo

Il y a cependant un choix que je trouve beaucoup plus difficile à comprendre : The Walking Dead: Streets of Survival est uniquement jouable en solo.

Pour un beat’em up de ce type, l’absence de coopération est franchement regrettable. Le genre se prête naturellement aux parties à deux, que ce soit en local ou en ligne. Parcourir les rues avec Rick et Michonne ou Daryl aurait immédiatement apporté une autre dimension à l’expérience.

C’est probablement le manque qui m’a le plus marqué pendant ce test. Le gameplay, les hordes et même la construction des niveaux semblent parfaitement adaptés à une coopération. Pourtant, il faudra affronter les Sauveurs seul.

Espérons qu’une éventuelle évolution du jeu puisse un jour corriger ce point, car cela augmenterait considérablement son intérêt sur la durée.

Un tarif plutôt bien positionné

The Walking Dead: Streets of Survival est proposé à 19,99 euros dans son édition standard sur le Xbox Store. Une Deluxe Edition est également disponible à 29,99 euros et comprend notamment l’Arcade Apocalypse Pack.

À 19,99 euros, le positionnement me semble cohérent avec l’expérience proposée. Nous ne sommes clairement pas devant une grosse production AAA et le jeu n’essaie jamais de le faire croire. Il préfère proposer une expérience arcade plus compacte et immédiatement accessible.

Autre point intéressant sur Xbox : le titre bénéficie de Xbox Play Anywhere. L’achat permet donc de jouer sur Xbox Series X|S et PC compatibles tout en profitant de l’écosystème Xbox. Les sauvegardes dans le cloud et les succès Xbox sont également pris en charge.

The Walking Dead: Streets of Survival : un petit plaisir arcade

The Walking Dead: Streets of Survival ne sera probablement pas l’adaptation définitive de The Walking Dead dont rêvent certains fans. Ce n’est d’ailleurs clairement pas son ambition. Odaclick Game Studio préfère prendre la licence et la transformer en un beat’em up rétro simple, violent et immédiatement accessible.

Et finalement, la formule fonctionne plutôt bien. J’ai apprécié retrouver Rick, Michonne et Daryl dans un jeu qui ne perd pas de temps avant de nous envoyer des dizaines de rôdeurs à la figure. Les commandes sont efficaces, les personnages suffisamment différents et les nombreux clins d’œil à la série font leur petit effet.

La répétitivité reste évidemment présente et l’absence de coopération constitue pour moi son principal défaut. C’est vraiment dommage pour un genre qui prend généralement une tout autre dimension lorsqu’on partage l’écran avec un second joueur.

Mais à 19,99 euros, Streets of Survival reste une proposition sympathique pour les amateurs de The Walking Dead et surtout pour ceux qui aiment encore les beat’em up arcade. Il possède ce petit côté jeu rétro que l’on lance facilement pour une session rapide, avec l’envie de refaire un niveau pour améliorer sa maîtrise d’un personnage.