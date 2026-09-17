SM et son aspirateur à poussière d’ongles Zephyros veulent percer en Allemagne

Au pavillon Design Korea de l’IFA 2026, à Berlin, j’ai rencontré SM avec le média partenaire AVING News. Derrière cette entreprise coréenne se cache une spécialisation assez particulière : la conception et la fabrication d’aspirateurs à poussière d’ongles destinés aux salons professionnels. C’est un marché de niche. Il répond toutefois à une problématique très concrète rencontrée quotidiennement par les prothésistes et artistes ongulaires.

Lors des séances de manucure, de nombreuses particules sont générées lors du limage, du ponçage ou du perçage des ongles. Ces poussières peuvent se disperser dans l’environnement de travail et être inhalées par les professionnelles lorsqu’elles y sont exposées pendant plusieurs heures chaque jour. SM cherche donc à apporter une réponse technologique à cet enjeu de santé au travail. Ses systèmes capturent et filtrent les particules directement à la source.

À Berlin, l’entreprise présentait ainsi son savoir-faire et ses solutions dédiées aux professionnels de la beauté, tout en dévoilant les prochaines évolutions de sa gamme. Une occasion de découvrir une technologie discrète, mais directement liée aux conditions de travail dans les salons de manucure.

Rencontre et interview menées en personne par Léo Thevenet avec le média partenaire AVING News, au pavillon Design Korea de l’IFA 2026 à Berlin.

Un aspirateur à filtre jetable, une première mondiale

Selon Charles Kim, CEO de SM, l’entreprise produit ses solutions en série depuis 2018. Au fil des années, elle a développé une expertise dans les équipements destinés aux professionnels de la manucure. SM s’est ensuite progressivement tournée vers les marchés internationaux. SM revendique notamment la conception du premier aspirateur à poussière d’ongles au monde équipé d’un filtre jetable, une solution pensée pour faciliter la récupération des particules générées pendant les séances de manucure. Le produit est aujourd’hui exporté dans une vingtaine de pays. SM souhaite ainsi poursuivre son développement au-delà du marché coréen.

Le limage et le travail des ongles génèrent de nombreuses poussières. Ces particules représentent un enjeu important pour les professionnelles qui y sont exposées quotidiennement. Selon SM, cette exposition prolongée peut notamment provoquer des réactions allergiques et des troubles respiratoires, en raison de l’accumulation de fines particules dans l’air des salons. L’entreprise cherche donc à limiter leur dispersion grâce à ses systèmes d’aspiration et de filtration. Pour commercialiser ses solutions, SM s’adresse directement aux artistes ongulaires ainsi qu’aux salons professionnels, avec des équipements conçus pour s’intégrer aux pratiques quotidiennes des spécialistes de la manucure. Cette approche permet à la marque de cibler directement les utilisateurs confrontés à ces problématiques lors de leurs prestations.

Un filtre à usage unique plutôt qu’un HEPA classique

Les produits existants sur le marché utilisent des filtres HEPA standards, qu’il faut brosser ou nettoyer à la main, une opération jugée peu hygiénique par l’entreprise. SM a développé un filtre jetable à usage unique. Il se retire et se jette après utilisation, sans avoir à manipuler la poussière accumulée.

L’Allemagne, un marché difficile à percer

SM est déjà présente sur le marché européen dans son ensemble, mais le marché allemand reste notoirement difficile à pénétrer. L’entreprise est venue à l’IFA pour promouvoir activement ses produits. Elle souhaite également nouer des contacts avec des distributeurs, partenaires et revendeurs locaux en Allemagne.

Un nouveau format horizontal pour l’an prochain

L’étape suivante pour SM porte désormais sur les techniques de perçage des ongles, qui sont de plus en plus souvent réalisées à l’horizontale, sur toute la largeur de l’ongle. Cette évolution des pratiques pousse les professionnels à repenser leurs équipements. L’objectif est de garantir une aspiration efficace des poussières et des particules générées.

Pour répondre à ce nouveau besoin, l’entreprise a ainsi adapté son collecteur en adoptant un format plus large et horizontal, mieux adapté à cette nouvelle configuration. SM adapte ses solutions aux nouvelles pratiques professionnelles. L’entreprise tient ainsi compte des besoins observés sur le terrain.

Cette nouvelle ligne de produits devrait être lancée l’an prochain pour accompagner les professionnels dans ces nouvelles pratiques. Elle vise également à améliorer les conditions de travail et la gestion des poussières dans les espaces de manucure.