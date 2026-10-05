Les promotions d’automne d’Anker SOLIX concernent aussi ses stations électriques portables. La C1000 Gen 2 est proposée à 600 euros au lieu de 700 euros jusqu’au 12 octobre, selon la marque. Elle vise ceux qui veulent une réserve d’énergie à la maison comme en déplacement.

Moins d’une heure à la prise

La recharge reste l’argument phare de l’Anker SOLIX C1000 Gen 2. Grâce à la technologie HyperFlash, elle accepte jusqu’à 1 600 W depuis une prise murale. La marque annonce une charge de 0 à 100 % en 49 minutes, ce qui permet de retrouver rapidement une station opérationnelle. C’est un atout intéressant pour les utilisateurs qui souhaitent recharger leur batterie entre deux utilisations, sans devoir attendre plusieurs heures. Ce mode rapide s’active directement dans l’application Anker.

Côté solaire, la station accepte jusqu’à 600 W de panneaux, sous 60 V maximum. Anker annonce alors une recharge complète en 1,8 heure, selon les conditions d’ensoleillement et l’installation utilisée. La SOLIX C1000 Gen 2 peut ainsi être rechargée de manière autonome pendant une journée ensoleillée, ce qui renforce son intérêt pour les usages en extérieur ou les situations de secours. Un mode « Heures d’utilisation » permet aussi de la remplir pendant les heures creuses. Cette fonction peut notamment aider à réduire le coût de la recharge lorsque le tarif de l’électricité varie selon les horaires.

1 kWh pour faire tourner l’essentiel

La batterie LFP offre 1 024 Wh de capacité. La station délivre 2 000 W en continu et jusqu’à 3 000 W en pointe, sur 9 ports. De quoi alimenter un réfrigérateur, des outils ou un ordinateur pendant une coupure.

La marque annonce encore 80 % de capacité après 4 000 cycles. Une fonction d’alimentation sans interruption bascule en 10 ms, utile pour une box internet ou un appareil médical. Anker revendique enfin un fonctionnement sous les 20 dB.

Crédit : Anker SOLIX

La compacité se paie en autonomie

Avec 11,3 kg et 38,4 cm de large, la C1000 Gen 2 reste facile à glisser dans un coffre. Son format compact facilite également son transport lors d’un camping, d’un déplacement ou d’une utilisation ponctuelle en extérieur. Selon Anker, elle est 14 % plus petite et 11 % plus légère que des modèles similaires. Un compromis intéressant pour ceux qui privilégient la mobilité sans vouloir passer à une station beaucoup plus encombrante.

Ce gain a toutefois un revers. Contrairement à la C1000 de première génération, la Gen 2 n’accepte aucune batterie d’extension. Sa capacité reste donc bloquée à 1 024 Wh, un peu moins que les 1 056 Wh de l’ancien modèle. Il faudra ainsi se contenter de cette capacité maximale, même si les besoins en énergie augmentent par la suite. Ce choix peut donc être un point à prendre en compte avant l’achat, notamment pour les utilisateurs qui souhaitent alimenter plusieurs appareils pendant de longues périodes.

Pour un usage ponctuel, camping ou secours à la maison, ce kilowattheure suffit souvent. Ceux qui visent plus d’autonomie regarderont plutôt la C2000 Gen 2, elle aussi en promotion. L’offre sur la C1000 Gen 2 court jusqu’au 12 octobre sur la boutique Anker SOLIX, selon la marque.