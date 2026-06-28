Manga – Mangetsu frappe fort avec trois nouveautés incontournables : Junji Ito à l’honneur et une comédie romantique rafraîchissante

Les Éditions Mangetsu débutent le mois de juillet avec une sélection particulièrement séduisante. Entre le retour du maître incontesté de l’horreur japonaise, Junji Ito, et l’arrivée d’une nouvelle comédie romantique pleine d’énergie, les lecteurs auront largement de quoi enrichir leur bibliothèque. Au programme : Soïchi Tome 1, Regards et Inkya Gal Revolution ! Tome 1. Ces trois ouvrages possèdent des univers radicalement différents. Cependant, ils témoignent une nouvelle fois de la diversité du catalogue de l’éditeur.

Soïchi : le personnage culte de Junji Ito revient dans une nouvelle édition

Impossible de parler de l’œuvre de Junji Ito sans évoquer Soïchi. Véritable personnage emblématique du mangaka, ce jeune garçon au sourire inquiétant est un spécialiste des malédictions et des mauvais tours. En effet, armé de ses clous qu’il garde constamment dans la bouche et d’une imagination particulièrement malsaine, il transforme le quotidien de son entourage en véritable cauchemar.

Avec ce premier tome, Mangetsu propose une nouvelle édition de cette œuvre majeure regroupée sous un format en plusieurs volumes. Les lecteurs pourront redécouvrir l’humour noir si particulier de Junji Ito. Dans ces histoires, le grotesque côtoie en permanence l’horreur psychologique. Derrière ses airs de garnement insupportable, Soïchi cache une personnalité aussi fascinante que dérangeante. De plus, il est capable de faire basculer la moindre situation dans le surnaturel.

Les amateurs de l’auteur retrouveront immédiatement tout ce qui fait sa réputation : un dessin minutieux, des expressions glaçantes et un sens du malaise absolument unique.

Regards : une nouvelle plongée dans les cauchemars de Junji Ito

Comme si une seule sortie ne suffisait pas, Mangetsu accompagne également l’arrivée de Soïchi avec Regards. Il s’agit d’un nouveau récit signé Junji Ito.

L’auteur continue ici d’explorer les peurs les plus profondes à travers une histoire courte où le quotidien bascule progressivement dans l’inexplicable. Son talent réside toujours dans cette montée en tension parfaitement maîtrisée. En effet, une situation banale devient peu à peu oppressante jusqu’à atteindre un dénouement aussi dérangeant qu’inoubliable.

Chaque récit illustre une nouvelle facette du génie créatif de Junji Ito. Regards s’inscrit parfaitement dans la prestigieuse collection. En effet, Mangetsu consacre cette collection depuis plusieurs années au maître japonais de l’horreur.

Inkya Gal Revolution ! : la romance qui renverse les clichés

À côté de ces deux sorties horrifiques, Mangetsu apporte une touche de fraîcheur avec Inkya Gal Revolution ! Tome 1, la nouvelle série de Tsukiko Kashiwagi.

Le manga joue avec les codes de la romance lycéenne en opposant deux univers que tout semble séparer. Entre humour, maladresses et situations attendrissantes, l’autrice construit une histoire légère. Elle s’amuse des stéréotypes entre les élèves populaires et les plus discrets.

Portée par un trait expressif et des personnages immédiatement attachants, cette nouvelle série promet une lecture dynamique. Les quiproquos, les moments de gêne et les sentiments naissants rythment les premières pages. Un lancement qui devrait séduire les amateurs de comédies romantiques modernes.

Trois ambiances, une même envie de découverte

Avec ces trois nouveautés, Mangetsu démontre une nouvelle fois l’étendue de son catalogue. Les amateurs de frissons retrouveront deux ouvrages incontournables de Junji Ito. Parmi eux, il y a le retour de l’inoubliable Soïchi. En parallèle, les lecteurs en quête d’une lecture plus légère pourront découvrir Inkya Gal Revolution !, une nouvelle série prometteuse qui apporte une touche de fraîcheur au catalogue de l’éditeur.

Inkya Gal Revolution ! est déjà disponible. Les deux autres titres seront disponibles à partir du 1er juillet 2026 chez Mangetsu.