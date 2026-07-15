Révolutionnaire : ChatGPT Work simplifie le travail et booste votre productivité

OpenAI continue d’accélérer l’innovation avec le lancement de ChatGPT Work. Cette nouveauté promet de transformer le quotidien des professionnels, en exploitant la puissance de l’IA directement au sein de vos applications et fichiers. OpenAI capitalise ainsi sur sa nouvelle technologie GPT-5.6 et compte bien conquérir un public toujours plus large, sur Mac comme sur Windows, et ce, dans le monde entier.

Une IA qui travaille à votre place

Le nouveau ChatGPT Work ne se contente plus de répondre à vos questions : il agit ! L’agent peut désormais intervenir dans vos applications favoris, manipuler vos fichiers et traiter des projets complexes. Désormais, il suffit de lui donner un objectif pour qu’il vous livre le résultat final, que ce soit un document, un tableur, une présentation, voire une application web.

Cette performance repose sur la nouvelle génération de modèles GPT-5.6, divisée en trois versions : Sol, le modèle haut de gamme pour l’intelligence et la performance, Terra pour les usages professionnels quotidiens, et Luna, le modèle le plus économique. Sol promet, entre autres, d’exceller dans le développement logiciel, la cybersécurité ou encore les sciences, tout en limitant les coûts informatiques grâce à une utilisation optimisée des tokens.

Toutes les fonctionnalités réunies dans une application unifiée

L’arrivée d’une application ChatGPT pour ordinateur marque une grande avancée pour OpenAI. Elle combine Chat pour les usages classiques, Work pour les tâches complexes, et Codex pour les développeurs. L’outil propose désormais un répertoire de plugins pour connecter vos services comme Slack, Gmail ou Google Drive. Les tâches récurrentes s’automatisent facilement avec les Scheduled Tasks.

L’application intègre aussi un navigateur ainsi que la fonction Computer Use, permettant d’interagir en profondeur avec les sites web et logiciels locaux. En parallèle, le mode ultra débarque pour accélérer les projets les plus ambitieux, en coordonnant plusieurs agents IA en même temps. Cela améliore encore la qualité et la rapidité d’exécution, pour des livrables parfaitement adaptés à vos modèles et fichiers de référence.

Dès aujourd’hui, le déploiement de ChatGPT Work commence dans le monde entier, pour tous les utilisateurs sur Mac et Windows, y compris les versions gratuites. Sur les versions web et mobile, Work arrive d’abord chez les utilisateurs Pro, Enterprise et Edu, avant d’être disponible pour les offres Plus et Business dans les prochains jours.

Emmanuel Marill, directeur général EMEA, résume bien l’ambition d’OpenAI : « Avec nos modèles Sol, Terra et Luna, ainsi que ChatGPT Work désormais disponibles dans toute la région, les entreprises et entrepreneurs européens peuvent accéder aux capacités d’IA les plus avancées et transformer leurs idées ambitieuses en résultats concrets. »

Le futur du travail passe par l’IA. Et vous, quelle fonctionnalité de ChatGPT Work attendez-vous le plus ? Dites-le-nous dans les commentaires ou partagez l’article autour de vous !