Apple retarde l’arrivée du Wi-Fi 7 sur ses iPhone et MacBook abordables

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 25 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Alors que de nombreux fabricants adoptent rapidement le Wi-Fi 7, Apple choisit une approche plus prudente. Apparemment, les futurs iPhone 17 d’entrée de gamme et les MacBook les moins chers ne bénéficieront pas de cette technologie en 2026. La puce N1, développée par Apple pour gérer le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread, restera exclusive aux modèles haut de gamme. Apple miserait effectivement sur cette approche pour maintenir une distinction nette entre ses produits premium et ses appareils plus accessibles.

Le Wi-Fi 7 ne se trouvera que sur les modèles premium

Apple a conçu la puce N1 pour ses prochains appareils, mais elle ne sera pas présente sur toute la gamme. Les iPhone 17 Pro et certains MacBook haut de gamme devraient profiter de cette avancée, tandis que les versions plus abordables resteront limitées à une prise en charge restreinte du Wi-Fi 7. Concrètement, les modèles non équipés de la N1 ne pourront pas exploiter pleinement les bandes de 320 MHz, ce qui réduit les performances par rapport aux standards attendus.

Pour information, le Wi-Fi 7 promet des vitesses nettement supérieures et une meilleure stabilité de connexion. Néanmoins, Apple semble privilégier une adoption progressive, en réservant cette innovation à ses produits phares. Cela permet à la marque de renforcer l’image premium de ses modèles les plus chers, tout en maintenant une différenciation claire dans son catalogue.

Une stratégie assumée par Apple

Apple n’est pas pressé d’intégrer le Wi-Fi 7 dans tous ses appareils. Contrairement à d’autres fabricants qui misent sur une adoption rapide, la firme de Cupertino préfère avancer par étapes. Cette stratégie viserait à réserver les meilleures innovations aux modèles haut de gamme pour inciter les consommateurs à opter pour les versions les plus coûteuses.

En parallèle, Apple continue d’investir dans ses propres technologies, comme la puce N1. Même si elle représente une avancée importante, son absence dans les modèles abordables marque la volonté de l’entreprise de contrôler l’évolution de son écosystème. Les utilisateurs devront donc patienter avant de voir le Wi-Fi 7 généralisé sur l’ensemble des produits Apple, probablement au-delà de 2026.

Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

