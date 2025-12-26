Actualités

Elon Musk décroche 140 milliards de dollars : la justice valide son bonus historique

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 26 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
elon-musk

L’affaire judiciaire la plus coûteuse de l’histoire vient de se conclure. La Cour suprême du Delaware a rétabli le plan de rémunération d’Elon Musk, initialement fixé en 2018. Ce bonus colossal, évalué à l’époque à 56 milliards de dollars, atteint aujourd’hui près de 140 milliards de dollars, consacrant le patron de Tesla comme l’homme au plus gros chèque jamais accordé à un dirigeant.

Un bras de fer judiciaire qui s’achève en faveur d’Elon Musk

Depuis 2018, le plan de rémunération d’Elon Musk était au cœur d’une bataille juridique. Pour rappel, en janvier 2024, une juge avait annulé ce bonus, estimant que le conseil d’administration de Tesla était trop proche du milliardaire et que le processus manquait d’indépendance. Cette décision avait alors ouvert une période de tensions marquée par des menaces de déménagement du siège de Tesla et des déclarations virulentes de Musk sur les réseaux sociaux.

Vendredi dernier, la Cour suprême du Delaware a finalement tranché. Elle a jugé que Musk avait droit à ce plan de rémunération basé sur des actions. Elle a ainsi validé l’accord conclu avec les actionnaires en 2018. Ce verdict met fin à des années de rebondissements et confirme la légitimité du bonus, désormais valorisé à 140 milliards de dollars.

Un bonus record qui redéfinit les standards de la rémunération

Ce plan de rémunération est sans précédent dans l’histoire des entreprises américaines. Lors de son adoption en 2018, il représentait déjà le plus gros package jamais accordé à un dirigeant. Aujourd’hui, sa valeur astronomique illustre non seulement la croissance fulgurante de Tesla, mais aussi la confiance des investisseurs dans la capacité de Musk à atteindre des objectifs ambitieux.

Par ailleurs, ce bonus pourrait même être dépassé par un autre plan approuvé récemment par les actionnaires de Tesla. Celui-ci pourrait atteindre jusqu’à 1 000 milliards de dollars si Musk parvient à remplir de nouveaux objectifs de performance. En attendant, la décision de justice confirme que le patron de Tesla reste au centre d’une rémunération hors norme, symbole de son influence unique dans le monde de la tech et de l’automobile.

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 26 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

iphone 17 wi-fi 7
Apple retarde l’arrivée du Wi-Fi 7 sur ses iPhone et MacBook abordables
il y a 1 heure
HUAWEI Mobile Services célèbre l’hiver avec offres festives et nouveau GameCenter.
HUAWEI Mobile Services crée l’événement avec un hiver magique et festif
il y a 1 jour
mariachi-legends
Ne ratez pas : Mariachi Legends, le Metroidvania mexicain s’impose déjà comme l’un des jeux indé à suivre en 2026
il y a 1 jour
HCLSoftware acquiert Jaspersoft pour renforcer son offre d’analyse décisionnelle.
HCLSoftware fait un pas décisif avec l’acquisition de Jaspersoft
il y a 1 jour

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page