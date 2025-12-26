Elon Musk décroche 140 milliards de dollars : la justice valide son bonus historique

L’affaire judiciaire la plus coûteuse de l’histoire vient de se conclure. La Cour suprême du Delaware a rétabli le plan de rémunération d’Elon Musk, initialement fixé en 2018. Ce bonus colossal, évalué à l’époque à 56 milliards de dollars, atteint aujourd’hui près de 140 milliards de dollars, consacrant le patron de Tesla comme l’homme au plus gros chèque jamais accordé à un dirigeant.

Un bras de fer judiciaire qui s’achève en faveur d’Elon Musk

Depuis 2018, le plan de rémunération d’Elon Musk était au cœur d’une bataille juridique. Pour rappel, en janvier 2024, une juge avait annulé ce bonus, estimant que le conseil d’administration de Tesla était trop proche du milliardaire et que le processus manquait d’indépendance. Cette décision avait alors ouvert une période de tensions marquée par des menaces de déménagement du siège de Tesla et des déclarations virulentes de Musk sur les réseaux sociaux.

Vendredi dernier, la Cour suprême du Delaware a finalement tranché. Elle a jugé que Musk avait droit à ce plan de rémunération basé sur des actions. Elle a ainsi validé l’accord conclu avec les actionnaires en 2018. Ce verdict met fin à des années de rebondissements et confirme la légitimité du bonus, désormais valorisé à 140 milliards de dollars.

Un bonus record qui redéfinit les standards de la rémunération

Ce plan de rémunération est sans précédent dans l’histoire des entreprises américaines. Lors de son adoption en 2018, il représentait déjà le plus gros package jamais accordé à un dirigeant. Aujourd’hui, sa valeur astronomique illustre non seulement la croissance fulgurante de Tesla, mais aussi la confiance des investisseurs dans la capacité de Musk à atteindre des objectifs ambitieux.

Par ailleurs, ce bonus pourrait même être dépassé par un autre plan approuvé récemment par les actionnaires de Tesla. Celui-ci pourrait atteindre jusqu’à 1 000 milliards de dollars si Musk parvient à remplir de nouveaux objectifs de performance. En attendant, la décision de justice confirme que le patron de Tesla reste au centre d’une rémunération hors norme, symbole de son influence unique dans le monde de la tech et de l’automobile.