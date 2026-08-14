Piratage de Bloctel : la DGCCRF confirme une fuite massive de numéros de téléphone

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient d’officialiser une fuite de données majeure. La plateforme gouvernementale Bloctel, conçue pour protéger les citoyens contre les appels indésirables, a subi une cyberattaque. Cette intrusion a exposé les numéros de téléphone de plusieurs millions de Français.

Un piratage de grande ampleur ciblant les abonnés

Les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours se confirment désormais de manière officielle. L’attaque informatique concerne un total de trois millions de numéros de téléphone.

Parmi ces données dérobées, environ six cents mille numéros appartiennent à des usagers inscrits sur la liste d’opposition Bloctel. Ces consommateurs cherchaient pourtant à échapper au démarchage téléphonique agressif. Heureusement, la fuite reste circonscrite aux seuls numéros. Les pirates n’ont pas accédé aux identités, aux adresses postales ou aux coordonnées bancaires des personnes touchées.

Un compte professionnel compromis à l’origine de la fuite

Les cybercriminels n’ont pas pénétré directement la base de données centrale de Bloctel. Ils ont employé une méthode détournée pour parvenir à leurs fins.

L’attaquant a piraté le compte d’un professionnel partenaire pour accéder à des fichiers de prospection commercialisés. Dans ces documents d’entreprise, les numéros de téléphone apparaissaient en clair, sans aucun chiffrement. Dès la détection du piratage, la DGCCRF a immédiatement bloqué le compte compromis. L’organisme d’État a également notifié l’incident auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Une fermeture définitive marquée par cet ultime incident

Cet incident survient à un moment particulièrement symbolique. Le service Bloctel a définitivement fermé ses portes le 11 août 2026, quelques jours seulement après la révélation du piratage.

Lancé en 2016 pour encadrer le démarchage commercial, le dispositif public a souvent déçu les utilisateurs par son efficacité limitée. De nombreux abonnés continuaient de subir des appels intempestifs malgré leur inscription régulière. Le service s’arrête donc sur un bilan mitigé et un revers sécuritaire. Pour continuer à se protéger contre les appels indésirables, les consommateurs doivent désormais se tourner vers des applications tierces de filtrage.

Des risques accrus de tentatives de piratage et d’arnaques

Même si les pirates ne possèdent pas de données bancaires, la possession d’un numéro de téléphone valide ouvre la porte à diverses escroqueries. Les autorités redoutent une augmentation rapide des attaques ciblées.

Les usagers risquent de recevoir un nombre croissant de SMS piégés, d’appels frauduleux et de tentatives d’hameçonnage. Les escrocs cherchent souvent à usurper l’identité d’administrations publiques ou de banques pour piéger leurs victimes. Un message prétextant une mise à jour de Bloctel ou une démarche administrative doit immédiatement éveiller les soupçons.

Les consignes de sécurité recommandées par les autorités

Face à cette menace, la DGCCRF appelle les citoyens à la plus grande vigilance. Il ne faut jamais cliquer sur un lien envoyé par SMS depuis un numéro inconnu.

De même, vous ne devez sous aucun prétexte communiquer vos identifiants ou vos numéros de carte bancaire par téléphone. En cas de doute lors d’un appel suspect, la meilleure option consiste à raccrocher directement. Vous devez ensuite contacter vous-même l’organisme officiel par un canal vérifié. Si vous êtes victime d’un virement frauduleux ou d’une arnaque en ligne, effectuez sans attendre un signalement officiel sur la plateforme gouvernementale Perceval.