Test – Beats 360 : le casque Beats qui veut aussi vous accompagner pendant le sport

Beats n’est évidemment plus une marque à présenter. Longtemps associée à une signature sonore très généreuse dans les graves et à des casques devenus de véritables accessoires de mode, la filiale d’Apple a largement fait évoluer ses produits ces dernières années. Avec le Beats 360, la marque franchit pourtant une nouvelle étape. Il ne s’agit pas simplement d’une évolution du Studio Pro, mais d’un casque circumauriculaire qui tente une approche assez différente. Beats mise ici sur la personnalisation, le confort, la résistance à la transpiration et surtout une utilisation beaucoup plus polyvalente, y compris pendant le sport. Le tout est proposé à 349,95 euros, ce qui place directement le Beats 360 face aux meilleurs casques Bluetooth du marché.

Après plusieurs écoutes et utilisations dans différentes situations, je dois reconnaître que ce Beats 360 possède une vraie personnalité. Il conserve évidemment l’ADN de la marque, mais l’ensemble paraît beaucoup plus mature et surtout pensé autour d’un concept finalement assez simple : proposer un casque que l’on peut utiliser presque partout.

Un design immédiatement identifiable

Au premier regard, difficile de ne pas reconnaître la patte Beats. Le Beats 360 reste un casque assez minimaliste, avec des lignes arrondies et un design beaucoup moins technique que certains concurrents. J’apprécie particulièrement cette sobriété, car elle permet au casque de rester élégant sans forcément donner l’impression d’avoir un énorme équipement audio posé sur la tête.

Le casque affiche 294,5 grammes sur la balance. Ce n’est donc pas un poids plume, mais cela reste raisonnable pour un circumauriculaire embarquant une batterie, une réduction active du bruit et neuf microphones. Beats utilise également des coulisses télescopiques en acier inoxydable tandis que chaque oreillette peut pivoter indépendamment afin de mieux épouser la morphologie de l’utilisateur. Le casque peut ensuite être posé à plat et rangé dans son étui en tissu ripstop fourni.

La finition est très bonne. Les ajustements sont sérieux et le casque inspire confiance lorsque je le manipule. Mais la grande particularité du Beats 360 se trouve ailleurs : ses coussinets sont interchangeables.

Des coussinets interchangeables : une excellente idée

C’est probablement l’idée que je préfère sur ce Beats 360. Les coussinets entourant les oreilles, mais également celui placé sous l’arceau, peuvent être retirés et remplacés. Beats fournit le casque avec ses coussinets en maille technique et commercialise différents kits permettant de modifier les couleurs ou le matériau.

Sur le papier, cela pourrait sembler être un simple argument esthétique. En pratique, l’idée est beaucoup plus intéressante. Les coussinets sont parmi les éléments qui vieillissent le plus rapidement sur un casque. Pouvoir les remplacer facilement devrait donc augmenter considérablement sa durée de vie.

Cela prend encore plus de sens avec l’orientation sportive du Beats 360. Après une séance durant laquelle les coussinets ont absorbé de la transpiration, il devient possible de les retirer et de les remplacer. C’est nettement plus pratique que de devoir attendre que le casque sèche avant de l’utiliser à nouveau.

Beats propose également deux philosophies de coussinets : les Performance Knit, respirants et davantage orientés vers le sport, et les UltraPlush, qui privilégient une sensation plus douce pour une utilisation quotidienne. Le concept permet ainsi de modifier à la fois l’apparence et le comportement du casque.

Un casque étonnamment pensé pour le sport

Courir ou aller à la salle avec un gros casque circumauriculaire n’est pas forcément la première idée qui vient à l’esprit. C’est pourtant clairement l’un des terrains sur lesquels Beats veut positionner son 360.

Le casque bénéficie pour cela d’une certification IPX4. Il résiste donc à la transpiration et aux projections d’eau. Beats précise d’ailleurs qu’il s’agit de son premier casque circumauriculaire conçu pour résister à l’eau et à la transpiration.

Le maintien est également très ferme. Lorsque je bouge la tête, le casque reste bien en place et c’est justement ce qui lui permet d’être crédible pendant une activité sportive. Cette pression peut néanmoins devenir plus perceptible pendant de très longues sessions. C’est finalement le compromis choisi par Beats : davantage de maintien contre un peu moins de sensation de légèreté.

Les coussinets en mousse à mémoire de forme enveloppent correctement les oreilles et l’arceau est lui aussi rembourré. La répartition des 294,5 grammes est plutôt réussie.

Je reste personnellement plus adepte des écouteurs true wireless lorsque je cours, mais je dois reconnaître que le Beats 360 constitue une alternative intéressante pour ceux qui préfèrent l’isolation et le rendu d’un véritable casque.

Une signature sonore Beats devenue beaucoup plus mature

Ceux qui n’ont pas utilisé de casque Beats depuis plusieurs années pourraient être surpris. La marque s’est progressivement éloignée du rendu extrêmement chargé en basses de ses premiers modèles. Le Beats 360 reste dynamique, mais son équilibre est nettement plus intéressant.

Beats utilise ici des transducteurs dynamiques spécifiques équipés de deux aimants en néodyme et associés à un amplificateur à large plage dynamique. La membrane possède une construction à trois couches. L’objectif annoncé est d’obtenir davantage de précision sur l’ensemble du spectre.

À l’écoute, les basses restent évidemment présentes. Elles donnent beaucoup d’énergie aux morceaux électro, au hip-hop ou au rock, sans pour autant écraser systématiquement le reste du spectre. Les impacts sont francs et le grave descend suffisamment bas pour apporter cette sensation physique que l’on attend généralement d’un casque Beats.

Les aigus sont correctement détaillés et la scène sonore est assez large pour un casque Bluetooth fermé. Le Beats 360 privilégie cependant clairement une écoute plaisante et énergique plutôt qu’une restitution totalement analytique. Les médiums peuvent notamment manquer légèrement de présence sur certains morceaux complexes. Ce n’est pas forcément gênant pour une écoute quotidienne, mais les amateurs recherchant avant tout une restitution extrêmement neutre trouveront probablement mieux ailleurs.

L’égalisation adaptative fait son travail

Le Beats 360 intègre également une égalisation adaptative. Le casque analyse son positionnement ainsi que l’isolation obtenue par les coussinets afin d’ajuster automatiquement certaines fréquences.

L’utilisateur n’a rien à faire et c’est exactement le genre de fonction que j’apprécie. Le rendu reste cohérent lorsque je repositionne légèrement le casque ou lorsque les conditions extérieures changent.

Beats conserve finalement une philosophie assez proche d’Apple : proposer beaucoup de technologies, mais essayer de les rendre invisibles pour l’utilisateur.

Une réduction active du bruit particulièrement efficace

Impossible de proposer un casque à près de 350 euros sans excellente réduction active du bruit. Beats annonce une ANC jusqu’à 1,75 fois plus efficace que celle du Beats Studio Pro. Il s’agit évidemment d’une mesure communiquée par le constructeur, mais les performances du système sont effectivement convaincantes.

Le casque embarque pas moins de huit microphones utilisés pour la réduction active du bruit. Les sons graves et réguliers sont particulièrement bien atténués. Dans les transports, les bruits de roulement ou les ronronnements disparaissent largement derrière la musique. Les conversations et les sons plus soudains restent évidemment plus difficiles à éliminer totalement.

Le Beats 360 propose également un mode Transparence. Celui-ci permet de conserver le casque sur les oreilles tout en entendant son environnement. Le rendu est naturel et évite cette impression parfois artificielle produite par certains systèmes concurrents.

Pour marcher en ville ou discuter rapidement avec quelqu’un sans retirer le casque, c’est très pratique.

L’Audio spatial reste au programme

Sans surprise pour un produit appartenant à l’écosystème Apple, le Beats 360 propose également l’Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête.

Avec les contenus compatibles, l’effet peut être très réussi. C’est particulièrement vrai avec les films et certaines séries. Le son semble davantage provenir de l’écran plutôt que directement des deux écouteurs. Lorsque je tourne la tête, la scène sonore reste virtuellement positionnée devant moi.

Pour la musique, je suis toujours plus partagé. Certains morceaux profitent réellement de l’effet tandis que je préfère une restitution stéréo traditionnelle sur d’autres. Mais avoir le choix reste évidemment appréciable.

Des boutons physiques, et c’est tant mieux

Beats n’a pas cédé à la mode des énormes surfaces tactiles. Le Beats 360 utilise quatre commandes physiques, ce que je trouve beaucoup plus pratique au quotidien et encore davantage pendant une séance de sport.

Sur l’oreillette droite, les commandes permettent de modifier le volume, contrôler la lecture, changer de morceau ou gérer les appels. Sur la gauche se trouvent le bouton d’alimentation et celui permettant de basculer entre les différents modes d’écoute.

Après quelques minutes, les commandes deviennent instinctives. Il est facile de les utiliser sans retirer le casque et sans devoir sortir son smartphone.

Je regrette en revanche l’absence de détection automatique lorsque l’on retire le casque. À ce niveau de prix, j’aurais apprécié que la musique se mette automatiquement en pause lorsque j’enlève le Beats 360.

Apple et Android enfin sur un pied presque égal

L’une des forces actuelles de Beats par rapport aux AirPods reste sa capacité à fonctionner correctement avec les deux principaux écosystèmes mobiles.

Avec un iPhone, on retrouve le jumelage rapide, le basculement automatique entre appareils Apple, le partage audio, Localiser, Siri mains libres ainsi que l’Audio spatial personnalisé. Avec Android, Beats propose Fast Pair, le basculement audio, Localiser, l’assistant vocal ainsi qu’une application Beats permettant de modifier différents paramètres du casque. La connexion repose sur du Bluetooth 5.3.

C’est une vraie force. Acheter un Beats 360 n’impose donc pas de posséder un iPhone pour profiter correctement du produit.

Une excellente autonomie de 32 heures

L’autonomie constitue également une très bonne surprise. Beats annonce jusqu’à 32 heures d’écoute avec la réduction active du bruit ou l’Audio spatial personnalisé activé. C’est huit heures de plus que les 24 heures annoncées pour le Studio Pro avec ANC.

Dans une utilisation classique, cela permet largement de tenir plusieurs journées sans rechercher une prise électrique. Pour les déplacements ou les voyages, c’est très confortable.

La fonction Fast Fuel permet également de récupérer jusqu’à une heure d’écoute après seulement cinq minutes de recharge. Ce n’est pas la recharge rapide la plus spectaculaire du marché, mais cela peut sauver une séance de sport ou un trajet lorsque l’on découvre que la batterie est presque vide juste avant de partir.

Une bonne qualité pour les appels

Beats a également travaillé la partie téléphonique. Le casque possède neuf microphones au total : huit participent à la réduction active du bruit et trois servent à la détection de la voix, certains microphones étant utilisés pour les deux fonctions.

Dans un environnement calme, la voix est correctement restituée et suffisamment naturelle. Lorsque l’environnement devient plus bruyant, le traitement parvient à isoler la voix d’une bonne partie du bruit ambiant.

Pour des appels professionnels ou une visioconférence, le Beats 360 fait donc parfaitement le travail. En extérieur, le vent peut néanmoins perturber davantage les microphones et la réduction de bruit.

Quelques absences surprenantes

Le Beats 360 n’est pourtant pas parfait, surtout lorsque l’on considère son tarif de 349,95 euros.

La première absence concerne la lecture filaire. Contrairement au Beats Studio Pro, le 360 est vraiment pensé comme un casque sans fil et ne propose pas la même possibilité d’écoute Lossless via USB-C ou câble 3,5 mm. La comparaison officielle de Beats confirme d’ailleurs cette différence entre les deux modèles.

C’est dommage. Sur un casque positionné aussi haut dans la gamme, j’aurais apprécié de pouvoir le connecter directement à un ordinateur ou à un DAC pour profiter d’une source sans compression.

L’absence de capteur de port est également étonnante. Retirer le casque ne met donc pas automatiquement la musique en pause.

Enfin, même si le confort est bon, le maintien ferme nécessaire à son positionnement sportif peut devenir un peu fatigant après plusieurs heures. C’est finalement le revers de la médaille d’un casque qui veut fonctionner aussi bien dans le métro que sur un tapis de course.

Conclusion sur les Beats 360 : une vraie proposition différente

J’avais peur que le Beats 360 ne soit finalement qu’un Studio Pro légèrement modernisé. Ce n’est clairement pas le cas. Beats a développé un produit possédant sa propre philosophie et cela fait du bien.

La possibilité de remplacer les coussinets et le rembourrage de l’arceau est une excellente idée. Elle permet de personnaliser le casque, mais surtout de remplacer facilement les éléments qui vieillissent le plus rapidement. Associée à la certification IPX4 et aux coussinets Performance Knit, cette modularité prend tout son sens lors d’une utilisation sportive.

Le rendu sonore reste fidèle à l’esprit Beats avec une restitution énergique et des basses généreuses, mais sans tomber dans les excès historiques de la marque. La réduction active du bruit est très efficace, le mode Transparence réussi et les 32 heures d’autonomie permettent d’utiliser le casque plusieurs jours sans se préoccuper constamment de la batterie.

Tout n’est pourtant pas parfait.

Mais le Beats 360 possède quelque chose que tous ses concurrents n’ont pas : une véritable identité. Il ne cherche pas uniquement à devenir le meilleur casque pour les transports ou le bureau. Beats veut proposer un casque premium capable de vous accompagner dans le métro, en voyage, au travail et même pendant une séance de sport.

Et sur ce terrain, le pari est plutôt réussi.