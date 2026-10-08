Test ECOVACS DEEBOT X12S OmniCyclone : le robot aspirateur qui veut vraiment tout faire tout seul

Le marché des robots aspirateurs laveurs est devenu particulièrement concurrentiel. Il ne suffit désormais plus de proposer une grosse puissance d’aspiration et une station capable de vider automatiquement le bac à poussière pour se distinguer. Les constructeurs doivent améliorer le lavage, la navigation, la gestion des obstacles et surtout réduire au maximum les interventions de l’utilisateur. Avec son nouveau DEEBOT X12S OmniCyclone, ECOVACS pousse justement très loin cette logique d’automatisation.

Positionné tout en haut de la gamme du constructeur, le X12S reprend plusieurs technologies déjà aperçues chez ECOVACS, mais les fait évoluer de manière assez spectaculaire. On retrouve notamment le rouleau de lavage OZMO ROLLER dans une nouvelle version 3.0, une aspiration BLAST de 53 AW, le système anti-enchevêtrement ZeroTangle 4.0 ou encore la navigation AIVI 3D 4.0. Mais la grande nouveauté se trouve aussi du côté de la station OmniCyclone, puisqu’ECOVACS fait ici le choix d’un système de vidage sans sac. Le DEEBOT X12S OmniCyclone est proposé à 1 299 euros.

Un robot premium qui ne cherche pas vraiment à se faire oublier

Dès le déballage, le DEEBOT X12S OmniCyclone annonce clairement la couleur. Nous sommes face à un produit haut de gamme accompagné d’une imposante station multifonction. Cette dernière constitue d’ailleurs une partie essentielle du produit puisqu’elle ne se contente pas de recharger le robot. Elle prend en charge le vidage de la poussière, le nettoyage du rouleau, la gestion de l’eau propre et de l’eau sale ainsi qu’une bonne partie de son propre entretien.

Le robot mesure environ 35 cm de diamètre pour seulement 98 mm de hauteur. Cette faible épaisseur est intéressante puisqu’elle permet au X12S de se glisser sous de nombreux meubles. ECOVACS a intégré son système de vision directement dans le châssis plutôt que d’utiliser une imposante tourelle LiDAR traditionnelle.

La qualité de fabrication est excellente et l’ensemble donne immédiatement une impression de sérieux. La contrepartie est évidente : la station demande de la place. Avant l’achat, je conseille donc de réfléchir à son emplacement. Il faut pouvoir accéder facilement aux réservoirs et éviter de coincer la station dans un endroit trop étroit.

Une configuration rapide et une application toujours très complète

La mise en route passe par l’application ECOVACS HOME. Après avoir connecté le robot au Wi-Fi, le X12S réalise une première cartographie du logement. Comme souvent avec les modèles récents de la marque, cette étape est rapide et la carte obtenue est suffisamment précise pour commencer à personnaliser son fonctionnement.

Il est ensuite possible de modifier les pièces, de définir des zones interdites, de choisir les paramètres d’aspiration et de lavage ou encore de demander au robot de nettoyer uniquement une zone précise. C’est justement cette personnalisation qui rend ce genre de produit intéressant au quotidien. Je peux par exemple demander un passage plus appuyé dans la cuisine et quelque chose de plus léger dans une chambre.

ECOVACS pousse également l’automatisation avec AGENT YIKO 3.0. L’assistant ne sert plus uniquement à interpréter quelques commandes vocales. Il peut prendre en compte les habitudes et préférences de l’utilisateur pour organiser les nettoyages et proposer une planification adaptée.

Je reste toujours un peu prudent face au terme « IA » désormais présent partout, mais dans le cas du X12S, les fonctions intelligentes ont au moins une utilité concrète : limiter les réglages manuels et laisser progressivement le robot gérer seul son travail.

Une aspiration particulièrement efficace

ECOVACS communique ici sur une aspiration BLAST de 53 AW, annoncée comme 60 % plus puissante que celle de la génération précédente. La comparaison en AW est d’ailleurs intéressante, car la marque cherche clairement à rapprocher les performances de son robot de celles d’un aspirateur traditionnel.

Sur sol dur, le résultat est excellent. Poussières, miettes, cheveux et petits débris disparaissent généralement dès le premier passage. Le X12S se montre également convaincant le long des murs grâce au système TruEdge 3.0. Le rouleau peut se déporter de 2,58 cm afin d’aller chercher les saletés plus près des plinthes et sous certaines bordures de meubles.

Sur les tapis et moquettes, le robot augmente automatiquement son effort d’aspiration. La brosse principale travaille suffisamment les fibres pour récupérer une bonne partie des poussières incrustées. Cela reste évidemment dépendant de l’épaisseur du tapis, mais les performances sont clairement au niveau de ce que j’attends d’un robot premium.

Autre point important, notamment dans une maison avec des animaux : ZeroTangle 4.0 limite efficacement l’enroulement des cheveux et des poils autour des brosses. Ce n’est peut-être pas la technologie la plus spectaculaire de la fiche technique, mais c’est typiquement le genre d’amélioration que l’on apprécie après plusieurs semaines d’utilisation. Passer dix minutes à découper des cheveux autour d’une brosse est exactement ce que l’on souhaite éviter sur un appareil censé nous faire gagner du temps.

OZMO ROLLER 3.0 change réellement le lavage

C’est probablement sur le lavage que le DEEBOT X12S fait la plus forte impression. Plutôt que deux serpillières rotatives classiques, ECOVACS utilise son système OZMO ROLLER 3.0. Le principe repose sur un rouleau de 27 cm continuellement rincé avec de l’eau propre pendant son fonctionnement.

Le système applique jusqu’à 4 000 Pa de pression sur le sol et peut tourner jusqu’à 260 tours par minute selon la fiche technique détaillée du modèle. Surtout, 32 jets pressurisés alimentent et nettoient continuellement le rouleau. L’eau sale est récupérée plutôt que d’être simplement étalée sur le reste de la pièce.

Et cette différence se ressent. Sur des traces classiques, le résultat est très bon dès le premier passage. Sur des salissures plus résistantes, le X12S insiste davantage et le rouleau exerce une véritable action mécanique sur le sol. On se rapproche davantage du comportement d’un nettoyeur de sols que d’une simple serpillière humide traînée derrière un aspirateur.

ECOVACS ajoute à cela FocusJet, une technologie destinée aux taches séchées. Le robot peut pulvériser de l’eau et de la solution nettoyante sur une zone ciblée, laisser agir quelques secondes puis passer avec son rouleau. La fonction prend tout son sens dans une cuisine, notamment face à du café, de la sauce ou certaines traces alimentaires séchées.

Évidemment, aucune technologie ne fait de miracle face à une tache particulièrement ancienne ou incrustée. Mais pour l’entretien quotidien, je trouve le système beaucoup plus convaincant que les solutions de lavage basiques que l’on trouve encore sur de nombreux robots.

Les tapis sont beaucoup mieux protégés

Le lavage avec un rouleau pose forcément une question : que se passe-t-il lorsque le robot arrive sur un tapis ? ECOVACS a prévu un système permettant de relever le rouleau de 15 mm. Un couvercle vient également isoler la partie humide afin d’éviter de transférer de l’humidité sur les fibres.

C’est une excellente idée. Sur beaucoup de robots laveurs, relever légèrement une serpillière humide suffit sur un tapis fin mais devient problématique avec des fibres plus longues. Ici, l’isolation supplémentaire apporte une sécurité appréciable.

Une navigation AIVI 3D 4.0 très convaincante

Le X12S utilise AIVI 3D 4.0 pour reconnaître son environnement et éviter les obstacles. Le système associe notamment une caméra RGBD à un éclairage d’appoint afin de fonctionner dans des environnements peu lumineux.

Au quotidien, le robot se déplace avec beaucoup d’assurance. Il longe les meubles de très près, tourne autour des pieds de chaise et ralentit lorsqu’il rencontre un objet qu’il considère comme potentiellement problématique. La gestion des câbles est particulièrement importante. Même si je recommande toujours de ranger les fils qui traînent avant de lancer un nettoyage, le X12S est suffisamment intelligent pour éviter un bon nombre de pièges domestiques.

ECOVACS annonce également une capacité à franchir des seuils simples atteignant 2,5 cm et jusqu’à 5 cm pour deux obstacles successifs. C’est un vrai progrès pour les logements comportant des transitions entre différentes pièces.

Comme toujours, il reste possible de le mettre en difficulté avec un environnement très encombré. Aucun robot n’aime les chaussettes abandonnées, les petits jouets et une forêt de câbles. Mais le X12S fait clairement partie des appareils capables de fonctionner sans devoir préparer entièrement la maison avant chaque nettoyage.

Screenshot

OmniCyclone : enfin débarrassé des sacs

La station constitue selon moi l’une des meilleures idées de ce X12S. ECOVACS utilise un système PureCyclone 2.0 sans sac pour récupérer la poussière. Une fois le nettoyage terminé, le contenu du petit bac de 250 ml du robot est automatiquement transféré vers la station.

Cela permet surtout de supprimer un consommable. ECOVACS estime que son système peut éviter l’utilisation d’environ 25 sacs sur cinq ans.

C’est à la fois plus économique et plus pratique. Il suffit de vider le collecteur lorsque cela devient nécessaire, un fonctionnement finalement très proche de celui d’un aspirateur sans sac classique.

La station s’occupe également du lavage du rouleau à l’eau chaude, du rinçage de son bac et du séchage des circuits. Le système cherche notamment à éviter l’accumulation d’humidité et les mauvaises odeurs, deux problèmes récurrents sur les stations de robots laveurs.

Il faudra toujours remplir le réservoir d’eau propre, vider celui d’eau sale et nettoyer certains éléments de temps en temps. Le robot totalement autonome n’existe donc toujours pas. Mais on s’en approche sérieusement.

Une autonomie qui devient presque secondaire

Le DEEBOT X12S embarque une batterie de 4 000 mAh. Sur le papier, cela peut sembler relativement modeste pour un appareil aussi puissant. Mais ECOVACS contourne le problème avec PowerBoost Plus.

Lorsque le robot retourne à sa station pour entretenir son rouleau, il profite de ces quelques minutes pour récupérer de l’énergie. Le constructeur annonce 13 % de batterie récupérés en seulement trois minutes.

C’est particulièrement pertinent pour les grandes surfaces. Plutôt que d’attendre une longue recharge complète en plein milieu du nettoyage, le X12S récupère régulièrement suffisamment d’énergie pour poursuivre sa tâche. Pour une maison ou un grand appartement, cette approche est finalement plus intéressante qu’une simple course à la capacité de batterie.

Quelques défauts malgré tout

Le DEEBOT X12S OmniCyclone n’est évidemment pas parfait. Le premier obstacle reste son prix de 1 299 euros. Nous sommes clairement sur un appareil premium et tout le monde n’a pas besoin d’un robot aussi sophistiqué.

La station est également imposante. Il faut prévoir un emplacement adapté et accepter d’avoir un appareil électroménager assez visible dans la pièce. L’entretien a beau être largement automatisé, il ne disparaît pas totalement non plus. Les réservoirs doivent toujours être manipulés et certaines parties nettoyées périodiquement.

Enfin, l’application propose énormément de possibilités. C’est une qualité pour les utilisateurs qui aiment tout paramétrer, mais cela peut rendre les premiers jours légèrement intimidants. Heureusement, une fois la configuration terminée, le but est justement de ne presque plus avoir à intervenir.

Conclusion sur le ECOVACS DEEBOT X12S OmniCyclone

Avec le DEEBOT X12S OmniCyclone, ECOVACS ne cherche pas seulement à proposer un robot plus puissant. Le constructeur s’attaque surtout aux petites contraintes qui empêchent encore ces appareils d’être réellement autonomes : serpillière qui étale la saleté, cheveux coincés dans les brosses, sacs à remplacer, station à nettoyer ou autonomie insuffisante pour les grandes surfaces.

Le résultat est particulièrement convaincant. J’ai surtout apprécié le système OZMO ROLLER 3.0, qui apporte un vrai plus au lavage. Le fait de nettoyer continuellement le rouleau avec de l’eau propre est beaucoup plus logique que de faire circuler pendant une heure deux serpillières qui accumulent progressivement la saleté.

La station OmniCyclone sans sac est l’autre excellente surprise. Sur un appareil premium destiné à fonctionner pendant plusieurs années, supprimer un consommable régulier est une évolution que j’aimerais retrouver chez davantage de constructeurs.

L’aspiration est excellente, la navigation précise et les systèmes TruEdge et ZeroTangle améliorent réellement l’expérience quotidienne. Ajoutez à cela FocusJet, la protection des tapis et la recharge PowerBoost Plus et l’on obtient l’un des robots aspirateurs laveurs les plus complets proposés actuellement par ECOVACS.

Tout cela se paie évidemment cher. À 1 299 euros, le DEEBOT X12S OmniCyclone s’adresse avant tout à ceux qui recherchent un appareil haut de gamme capable de prendre en charge une très grande partie de l’entretien quotidien des sols. Pour un petit appartement essentiellement composé de sols durs et peu encombrés, un modèle moins ambitieux fera parfaitement l’affaire. Mais dans une maison, avec plusieurs types de sols, des tapis, des animaux ou simplement beaucoup de surface à entretenir, les qualités du X12S prennent immédiatement davantage de sens.

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