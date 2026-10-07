Test – AGM PAD P3 : Une tablette pour les chantiers et les voyages

On le sait, de nos jours nos smartphones et tablettes sont devenus indispensables. Mais avec les prix qui augmentent, et la solidité qui a tendance à diminuer avec la course à la finesse, certaines marquent prennent un virage à 90°. C’est le cas d’AGM avec sa tablette de poche, la PAD P3. La marque est une habituée des smartphones et des tablettes robustes, et ce dernier modèle ne déroge pas à la règle. On est ici en présence d’une tablette de petit format qui tient dans le creux de votre main. Pratique pour l’amener partout, que ce soit sur les chantiers ou encore pendant vos voyages, notamment grâce à sa connectivité 4G ou encore à son énorme flash.

Unboxing

Le packaging de cette tablette est loin d’être compacte. En effet, ce dernier comporte tout le nécessaire pour un usage direct avec notamment le câble USB-C ainsi que le bloc de charge, proposant 20W de puissance. Ce dernier étant de plus en plus rare de nos jours. En dehors des classiques nous retrouvons également une petite sangle bandoulière, une planche de stickers ou encore l’outil pour la trappe à carte SIM. Car oui, cette AGM PAD P3 peut accueillir une carte SIM, comme vu plus haut.

Design

Dès la prise en main, on peut remarquer ce côté robuste avec un visuel très bodybuildé, malgré un format très compact. En effet, comptez 232 mm de hauteur, 146 mm de largeur et 14,5 mm d’épaisseur pour un poids d’environ 540 grammes. Et son écran contenu de 8,68″ lui permet de rentrer quasiment partout sans problème. Avec ses bumpers situées aux extrémités et sa certification MIL-STD-810H on sent que les chocs ne lui font pas peur. La tranche droite accueil les boutons de volumes, le bouton power ainsi que la trappe à carte SIM et carte microSD (jusqu’à 1 To). La tranche gauche est vierge, tandis que sur le bas, nous retrouvons le port USB-C (charge de 18W) ainsi que les hauts parleurs. Le dos présente quant à lui une grosse lampe, parfaite pour le camping, les deux capteurs photos/vidéos ainsi qu’un emplacement pour venir visser le support de tablette de la marque.

Performances et autonomie

Place maintenant à la fiche technique de cette AGM PAD P3, qui n’est pas des plus performantes, mais ce n’est pas vraiment ce qu’on lui demande. En effet, c’est un Mediatek Helio G99 qui anime la tablette. Un processeur octocore d’entrée de gamme datant déjà de 2022. Il est accompagné de 6 Go de RAM (qui peuvent monter jusqu’à 12 Go en utilisant une partie du stockage). Vous l’aurez compris, nous ne sommes pas en présence d’une machine de guerre. Mais pour un usage simple YouTube, Internet, Mail, c’est parfait. Soyons honnête, pour la majorité, c’est l’usage principal d’une tablette. Là où le bât blesse c’est au niveau de l’écran, sous lequel on retrouve une dalle IPS LCD de 8.68″. Avec une résolution HD (1340 × 800 pixels). On est là encore loin des standards actuels, malgré un taux de rafraichissement pouvant grimper à 120 Hz. À noter que ce dernier ne dispose pas de certifications de résistances comme chez Corning, surement une question de budget.

Côté autonomie cependant vous pourrez compter sur cette PAD P3 puisqu’elle dispose d’une batterie de pas moins de 7200 mAh. Grâce à ses spécifications assez légères, l’autonomie est excellente et elle pourra vous tenir plusieurs jours sans souci. Côté connectivité tout est complet avec tout le classique (Wi-Fi, Bluetooth, NFC, etc.) mais notamment la présence de la 4G. Parfait donc pour les plus baroudeurs d’entre vous. À noter également que cette tablette est certifiée IP68/IP69K.

Conclusion

Si votre recherche se base en premier lieu sur l’autonomie, la compacité, la résistance ou encore la connectivité, alors cette AGM PAD P3 est faite pour vous. Il faut bien comprendre que les performances sont relativement faibles, mais largement suffisant pour un large éventail d’usage standard et correspondant à bon nombre de personnes. Le prix vient clôturer le tout avec 299€ sur la note, chez Amazon. Un prix abordable pour une tablette qui vous accompagnera durant de nombreuses années. Pour ma part, j’ai pu notamment l’utiliser lors de soirées en camping pour regarder un petit film dans la tente, ou encore éclairer mon campement. Et le résultat était au rendez-vous.

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