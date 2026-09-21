Test – AOC AGON PRO AG326UZD2 : un moniteur OLED 4K 240 Hz, que demander de plus ?

Longtemps réservée aux smartphones, puis aux téléviseurs haut de gamme, la technologie OLED arrive sur le marché des écrans d’ordinateurs. Aujourd’hui on teste le moniteur AG326UZD2 de AOC. Vendu à un tarif qui le positionne sur le segment premium, ce moniteur réunit les meilleures caractéristiques du moment : définition 4K, fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et une superbe dalle QD-OLED.

Alors, est-ce le moment de passer à l’OLED ? Est-ce que ce moniteur pourrait vous convenir ? Éléments de réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur l’écran AG326UZD2

L’AOC AGON PRO AG326UZD2 s’impose comme un moniteur QD-OLED de 4e génération particulièrement brillant et polyvalent. Il brille par sa définition 4K à 240 Hz et son traitement anti-reflet très efficace au quotidien. Il offre une superbe qualité d’image, un confort redoutable en bureautique comme en jeu, et s’affirme comme une excellente solution tout-en-un pour les utilisateurs exigeants.

Déballage et présentation

On retrouve un format 16:9 classique, d’une diagonale de 31,5 pouces pour être précis. En découvrant l’écriteau AOC AGON, on comprend immédiatement que le moniteur s’adresse aux joueurs : il s’inscrit directement dans la lignée du design de l’AG456UCZD testé l’année dernière.

Unboxing

À l’ouverture de la boîte, le contenu est complet : le pied en deux parties, un tournevis cruciforme pour l’assembler, un câble HDMI, un câble USB-C (compatible Thunderbolt), un câble USB-B, un câble DisplayPort et un cordon d’alimentation classique IEC C13. C’est un très bon point, le transformateur est directement intégré à l’écran, ce qui évite d’avoir un imposant bloc d’alimentation externe à cacher sous le bureau. On y trouve également un support VESA, le manuel d’utilisation et une feuille de calibration de la dalle.

À l’arrière de l’écran, le design géométrique asymétrique interpelle. On découvre un motif en pentagone non régulier, une forme que l’on retrouve au niveau du bouton de l’OSD ainsi que sur la base du pied, qui adopte une géométrie polygonale similaire. C’est graphique et soigné : sans être trop agressif, le look reste typé gaming tout en sachant se faire assez discret pour s’intégrer dans un setup polyvalent mêlant jeu et travail.

Conception

Côté conception, l’écran reste assez sobre : les 10 cm du haut sont extrêmement fins et ne laissent deviner que la dalle pure : même après avoir manipulé plusieurs écrans OLED, je suis toujours autant admiratif face à cette merveille d’ingénierie.

Bien évidemment, cela ne concerne pas le dos entier, mais l’arrière reste globalement svelte, habillé de ce fameux polygone rétroéclairé en RGB dont les effets se règlent via un logiciel dédié. Ça fait « gaming », mais cela reste discret et entièrement désactivable. Les bordures affichent une épaisseur d’un peu moins de 5 millimètres, bien qu’elles ne soient pas parfaitement homogènes : fines sur les côtés, un peu plus large en haut, et surmontées d’un menton de presque un centimètre sur la partie inférieure. Un petit regret pour l’esthétique de la bordure supérieure, mais rien de rédhibitoire.

Enfin, du côté de la consommation, la marque annonce une moyenne de 32 W, jusqu’à 40 W en HDR. Des valeurs que nous avons pu vérifier : on tourne effectivement autour de 30 W avec la luminosité au maximum, et il est très facile de descendre aux alentours de 20 W en réduisant un peu l’intensité. Quoi qu’il en soit, cette consommation reste tout à fait négligeable face à celle d’une tour de jeu en pleine charge.

Connectiques

La connectique de ce AG326UZD2 est verticale, ce qui signifie que les câbles sont parallèles à l’écran. De gauche à droite, on retrouve la façade arrière accueille une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs, deux ports USB-A 3.2 Gen 1 (descendants, dont un compatible charge rapide), un port USB-C (compatible DisplayPort Alt Mode et Power Delivery jusqu’à 65 W), un port DisplayPort 2.1, deux ports HDMI 2.1 ainsi que la prise d’alimentation secteur.

L’AOC AGON PRO AG326UZD2 frappe particulièrement fort côté connectivité en intégrant un DisplayPort 2.1 natif en mode UHBR20 (80 Gbps), lui permettant d’afficher la 4K à 240 Hz sans recourir à la compression DSC, contrairement à la majorité des concurrents limités au DP 1.4 DSC ou à des débits DP 2.1 inférieurs (UHBR10/13.5). En revanche, l’utilisation du HDMI 2.1 exige le DSC pour atteindre les fréquences de 144 Hz, 165 Hz ou 240 Hz en définition 4K. C’est pourquoi le constructeur recommande explicitement de privilégier l’interface DisplayPort avec les cartes graphiques NVIDIA.

Installation et premier allumage

Le montage s’effectue sur le pied fourni, qui se montre polyvalent : il est réglable en hauteur sur 150 mm, offre une inclinaison de -5 à +23 degrés, permet une rotation horizontale de 18 degrés vers la gauche ou la droite, et peut pivoter à 90 degrés en mode portrait des deux côtés. L’habillage du pied est en plastique, mais on sent qu’il est robuste, ne craint rien et bénéficie d’une très bonne finition. Le système de passage de câble est en revanche rudimentaire, ce qui fait qu’on ne peut pas les cacher à 100 %.

Pour l’installation sur un support VESA, un support 100×100 est fourni : il faut rajouter une pièce métallique carrée avec des patins en caoutchouc que l’on vient visser à la place du pied. Attention toutefois si vous optez pour un bras d’écran : l’écran est grand et lourd, si bien que sur un bras d’écran, le bras de levier est très important et l’écran a tendance à pencher vers le bas. On ne peut pas non plus l’avancer car le bras de levier n’arrive plus à le supporter, il faut donc un bras robuste avec un bon ancrage.

Du côté de l’ergonomie logicielle, l’OSD reste fidèle aux habitudes de la marque : austère mais intuitif. On utilise l’unique bouton en forme de pentagone à l’arrière pour l’ouvrir, puis on navigue facilement de haut en bas et de gauche à droite. Tout s’affiche en rouge et les réglages sont rapidement accessibles, avec même la possibilité de faire apparaître un viseur au centre de l’écran pour les jeux. Petit détail bon à savoir pour éviter de paniquer lors du déballage : le hub USB et l’USB-C sont désactivés par défaut au premier allumage, mais tout rentre dans l’ordre dès le second démarrage.

A l’utilisation : il en met plein les yeux

Côté calibration, chaque écran est testé en sortie d’usine et les résultats se révèlent excellents. Pour notre exemplaire de test, on a une couverture de 100 % du sRGB, 99,6 % du DCI-P3 et 97,5 % de l’AdobeRGB, pour un Delta E moyen sRGB de seulement 0,18. Pour le jeu vidéo, la dalle affiche un temps de réponse de 0,03 ms.

Une dalle OLED exceptionelle

Mais concrètement, que cache cette dalle QD-OLED de 4e génération fournie par Samsung ? Sur les dalles OLED classiques (jusqu’aux générations 2 et 3), chaque sous-pixel repose sur une seule couche émissive de matière organique, tandis que cette 4e génération passe à une structure en 5 couches empilées pour la structure Penta Tandem. À luminosité égale, chaque couche subit ainsi un stress électrique nettement inférieur, ce qui augmente la durée de vie théorique de la dalle et réduit drastiquement les risques de marquage, le point faible historique de l’OLED.

On profite également d’une meilleure luminosité pouvant atteindre 1 000 nits en HDR. Certes, en HDR, cette puissance est bel et bien réelle mais limitée à une petite portion de l’écran. Le plus important à nos yeux réside dans les performances en SDR : on dispose de 300 nits constants, ce qui est amplement suffisant et franchement appréciable grâce au faibles reflets. Tant qu’il n’y a pas un rayon de soleil direct sur la dalle, on peut parfaitement travailler, regarder des vidéos ou jouer, et même dans une pièce baignée de lumière, l’affichage reste tout à fait lisible. À l’inverse, dans la pénombre ou l’obscurité totale, il conviendra de baisser la luminosité pour éviter de s’éblouir, c’est donc un sans faute à ce sujet.

La maintenance est quasi transparente tout en restant paramétrable depuis l’OSD, qui intègre un compteur direct du nombre de cycles de nettoyage de pixels effectués, le temps écoulé depuis la dernière maintenance, un système de protection thermique et l’atténuation des éléments fixes. Soulignons également la garantie de zéro pixel lumineux qu’applique par AOC sur ce modèle : la tolérance est de 0 sous-pixel lumineux défectueux, ce qui signifie que dès le premier pixel blanc, vert, rouge ou bleu bloqué, le constructeur procédera à la réparation ou l’échange.

Un écran OLED qui sait tout faire

À l’usage, le rendu visuel se montre tout simplement exceptionnel. On n’est certes pas face à une dalle sur-lumineuse aux couleurs artificiellement criardes (bien que cela reste de l’OLED et que le rendu soit absolument magnifique), le traitement anti-reflet permet d’éviter l’effet miroir désagréable. Il s’agit réellement d’un moniteur destiné à être utilisé au quotidien et non dans une salle noire dédiée. Nous l’avons éprouvé sur un mix de jeu vidéo, de streaming de films et séries, mais aussi pour de la bureautique pure et l’écriture de ce test. L’OLED est parfois déconseillé pour de la bureautique, mais force est de constater qu’ici le texte Nour sur fond blanc reste net et en baissant la luminosité, on ne se fatigue pas les yeux.

C’est un moniteur incroyablement polyvalent, ce qui correspond exactement aux attentes de ceux qui, faute de pouvoir multiplier les installations entre la télévision, le coin gaming et le bureau de productivité, cherchent un véritable écran tout-en-un.

Le port USB-C de 65 W s’inscrit parfaitement dans cette logique : on branche son ordinateur portable et tout est prêt immédiatement pour profiter du hub USB, de la recharge et de la transmission du signal vidéo. Enfin, côté audio, le moniteur embarque des haut-parleurs pas vraiment utilisables. Ceux-ci souffrent d’une absence totale de basses et d’un son manquant de clarté. C’est dommage, mais cela reste un classique sur ce type de matériel.

Conclusion : l’AOC AGON PRO AG326UZD2 peut-il vous convenir ?

Au terme de ce test, l’AOC AGON PRO AG326UZD2 s’impose sans broncher comme l’un des meilleurs moniteurs gaming du marché, tout en se montrant redoutablement polyvalent pour le travail de bureau ou la création. En combinant une dalle QD-OLED de 4e génération (structure Penta Tandem et chimie EL Gen 3) et une définition 4K à 240 Hz, AOC réussit le pari de corriger les vieux démons de l’OLED : la luminosité gagne en endurance, le risque de marquage est drastiquement réduit, et le traitement anti-reflet DarkShield 3.0 permet d’utiliser l’écran dans une pièce lumineuse.

Ce moniteur ne s’adresse pas aux budgets serrés. Vendu au prix de 899,90 euros, c’est un produit élitiste, mais si vous en avez les moyens et que vous cherchez l’excellence visuelle, c’est le moment de passer à l’OLED : vous ne le regretterez pas. Vous pourrez retrouver cet écran sur le site du fabricant ou sur Amazon.