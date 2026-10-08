Données volées en ligne : attention à ce nouveau piège qui vous réclame de l’argent

Un moteur de recherche de données issues de fuites déploie un piège inédit face au public. En effet, l’outil attire une foule d’internautes curieux puis commercialise la suppression de leurs propres fiches d’information. Cette manœuvre abusive sollicite l’attention des autorités sanitaires de la cybersécurité et met en péril le portefeuille des victimes.

Un moteur de recherche exploite la curiosité des internautes

Une enquête médiatique récente a accéléré la diffusion de plusieurs plateformes de recherche de données piratées. Apparemment, de nombreux internautes français consultent ces moteurs appelés « lookups » pour vérifier l’exposition de leurs identifiants. Or, l’un de ces sites tire parti de cet engouement massif.

Concrètement, il propose un accès rapide sans inscription préalable. Il expose alors publiquement des numéros de téléphone, des adresses, des identifiants bancaires et des numéros de Sécurité sociale. Les administrateurs de la plateforme tirent profit de cette visibilité soudaine pour lancer un nouveau service lucratif.

L’arnaque de la fausse suppression payante des fiches

La plateforme met en avant une fonction de retrait sous l’appellation « Suppression RGPD ». Le site arbore un badge « Droit à l’effacement » afin de simuler une démarche officielle. Puis, l’outil exige l’achat de crédits pour effacer chaque profil découvert. Les packs varient de 30 à 1 000 crédits avec des remises agressives pour inciter à la commande. Le règlement s’effectue par carte bancaire, porte-monnaie électronique ou encore par des cryptomonnaies.

Cette pratique constitue une escroquerie manifeste sur plusieurs points :

Tout d’abord, le Règlement général sur la protection des données garantit l’exercice gratuit du droit à l’effacement.

Ensuite, aucun acteur légitime ne peut réclamer de l’argent pour supprimer des fichiers.

Enfin, la plateforme illégale ne fournit aucune garantie réelle sur la destruction définitive des fichiers dans ses serveurs.

Le gouvernement alerte les victimes contre toute transaction

Face à l’ampleur du phénomène, les autorités réagissent fermement. La ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff, a transmis un signalement officiel au procureur de la République de Paris. Le gouvernement rappelle une règle fondamentale : ne jamais donner d’argent pour faire retirer vos informations d’un site pirate. Pour cause, les criminels conservent souvent des copies et réinjectent les bases de données sur d’autres réseaux.

Par ailleurs, la gestion de la vie privée numérique nécessite une grande prudence au quotidien. Par exemple, si vous souhaitez garder le contrôle sur vos échanges d’informations personnelles, sachez qu’iOS 27 simplifie le partage de données avec les marchands grâce au NFC.

Les fuites de données restent irréversibles sur le web

Les spécialistes de la sécurité informatique rappellent qu’une donnée divulguée en ligne ne disparaît jamais totalement. Les fichiers fuités circulent en permanence sur des forums spécialisés et d’autres moteurs miroirs. De ce fait, les plateformes de « lookups » subissent elles-mêmes des attaques par d’autres cybercriminels, ce qui multiplie la propagation des registres.

Pour réduire les risques à l’avenir, la meilleure solution est d’adopter une meilleure hygiène numérique. Cela signifie fermer vos comptes inutilisés sur les services en ligne et limiter la transmission d’informations confidentielles sur internet.