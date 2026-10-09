Hisense RoamView : un écran 4K sur roulettes pour en finir avec les disputes autour de la télé ?

Le film du samedi soir, le match du dimanche, le dessin animé du mercredi : dans bien des foyers, le téléviseur du salon fait l’objet de négociations serrées. Hisense propose une sortie de crise plutôt originale à l’approche des fêtes. Plutôt que de multiplier les écrans, la marque mise sur un seul écran… qui se déplace.

Baptisé Hisense RoamView (référence 32S6S), il s’agit d’un écran tactile 4K de 32 pouces monté sur un pied à roulettes. Une batterie intégrée lui offre, selon la marque, jusqu’à 10 heures d’autonomie, sans prise à proximité. Il est disponible dès maintenant en France, au prix de 1 499 € annoncé par Hisense.

La télé du salon n’a plus le monopole

Le principe du Hisense RoamView tient en une idée simple : c’est l’écran qui suit son utilisateur, et non l’inverse. Monté sur une colonne à roulettes, il se pousse du salon à la cuisine, puis de la cuisine à la chambre. Sa batterie intégrée évite de chercher une prise à chaque déplacement, et elle se recharge pendant l’utilisation.

Le pied se veut aussi souple que les envies du foyer. Selon Hisense, l’écran monte, descend, s’incline et pivote, et il peut basculer du mode paysage au mode portrait. Une base de bureau permet en outre de le poser sur une table, un plan de travail ou un bureau.

Le concept n’est pas tout à fait inédit chez la marque. Hisense l’avait dévoilé en janvier au CES 2026 de Las Vegas, sous le nom de S6 FollowMe. Il arrive aujourd’hui en Europe sous un nouveau nom, mais avec la même promesse : un écran qui n’a plus de place attitrée.

Une tablette géante plutôt qu’un téléviseur

Sous la dalle, le RoamView fonctionne comme une grande tablette sous Android, avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. L’écran affiche une définition 4K (3 840 × 2 160 pixels) à 60 Hz, compatible HDR10. Un capteur de lumière ambiante ajuste aussi la luminosité selon la pièce.

L’assistant Google Gemini est intégré et répond à l’écrit, à la voix ou à partir d’une photo. Pour les appels vidéo, Hisense prévoit une caméra grand angle munie d’un cache de confidentialité physique, ainsi qu’un micro. Le son est assuré par deux haut-parleurs de 8 W chacun.

La connectique permet de brancher un ordinateur ou une console, grâce à un port HDMI 2.1, un port USB et un USB-C. Sans fil, l’écran gère le Wi-Fi, le Bluetooth 5.3 et AirPlay 2 pour diffuser le contenu d’un iPhone. Un smartphone Android peut aussi y projeter son contenu via Chromecast.

Chacun y trouve donc son usage. L’un regarde un film dans sa chambre pendant que le salon reste libre, tandis qu’un autre suit une recette en vidéo dans la cuisine. Le tapis de sport ou le bureau de télétravail, le temps d’une visio, peuvent aussi l’accueillir.

Les limites à connaître avant de l’offrir

Premier point à garder en tête : le Hisense RoamView n’est pas un téléviseur au sens strict. Il ne dispose d’aucun tuner TV, il ne capte donc pas la TNT sans passer par une box ou une application de streaming. Pour regarder le journal de 20 heures, il faudra passer par les applications des chaînes.

Ensuite, le terme de « nomade » mérite d’être nuancé. Avec sa colonne, l’ensemble pèse 24,8 kg : les roulettes facilitent les trajets de plain-pied, mais un escalier devient vite une épreuve. Les 10 heures d’autonomie sont par ailleurs une estimation de la marque, à vérifier en usage réel, notamment avec la luminosité poussée.

Reste enfin le prix. À 1 499 €, le RoamView coûte autant qu’un téléviseur de très grande diagonale. Il ne s’adresse donc pas à ceux qui cherchent simplement le plus grand écran pour leur budget, mais à ceux qui veulent la souplesse d’un écran mobile.

Un cadeau pour les foyers qui partagent tout, sauf la télécommande

Avec le Hisense RoamView, la marque ne cherche pas à remplacer le téléviseur du salon. Elle propose plutôt un second écran polyvalent, entre la tablette XXL et l’écran connecté. Il trouvera surtout sa place dans les familles où plusieurs envies cohabitent, ou chez ceux qui télétravaillent d’une pièce à l’autre.

Son prix de 1 499 € et son poids en font toutefois un cadeau réfléchi plutôt qu’un achat d’impulsion. Pour ceux que le concept séduit, l’écran est disponible dès maintenant en France, à temps pour être glissé au pied du sapin… à condition de prévoir de la place autour.