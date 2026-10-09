Lenovo IdeaCentre AIO Gen 10 27 pouces : 512 Go pour 1 169 €, mais un écran Full HD

Lenovo décline son tout-en-un familial en grand format avec l’IdeaCentre AIO Gen 10 (27″ AMD). Ce Lenovo IdeaCentre AIO Gen 10 27 pouces reprend la recette du modèle 24 pouces : même pied, même connectique, mêmes processeurs AMD Ryzen de la série 200. Il est déjà en vente en France, sur la boutique de la marque.

La différence se joue donc sur l’écran, et sur un détail de prix que la fiche ne met pas en avant. Voici ce que ces trois pouces supplémentaires apportent, et ce qu’ils n’apportent pas.

27 pouces, et pas un pixel de plus

La dalle IPS de 27 pouces garde une définition Full HD (1 920 × 1 080), avec un rafraîchissement de 100 Hz et 99 % de l’espace sRGB, selon la marque. Elle gagne en luminosité, avec 300 nits contre 250 sur le 24 pouces. Une version tactile existe en option.

Le revers, c’est la finesse : le même nombre de pixels s’étale sur une surface plus grande. On passe à environ 82 pixels par pouce, contre 93 sur le petit modèle. À la distance d’un bureau, le texte paraît donc un peu moins net qu’en QHD, la définition supérieure courante à cette taille.

Copilot+ existe, mais pas pour la France

La fiche technique officielle prévoit des puces Ryzen AI 300, dont un NPU de 50 TOPS qui ouvre les fonctions des PC Copilot+. Sur la boutique française, l’offre s’arrête pourtant à la série 200. Le Ryzen 5 220 d’entrée n’a pas de NPU, et le Ryzen 7 250 plafonne à 16 TOPS.

C’est suffisant pour l’assistant Copilot, mais pas pour les fonctions réservées aux PC Copilot+. Point positif : la mémoire DDR5 reste sur deux barrettes amovibles, jusqu’à 32 Go.

Un poste qui s’installe une fois pour toutes

Avec environ 61 cm de large et 7,1 kg, ce modèle n’a pas vocation à changer de pièce. Le pied s’incline de -5° à 15°, sans réglage en hauteur. On retrouve la webcam de 5 Mpx avec cache électronique, une version infrarouge pour la reconnaissance faciale, et le son Harman sur deux haut-parleurs de 3 W.

La connectique est identique au 24 pouces. Une entrée HDMI permet d’y brancher une console, à côté d’une sortie HDMI 2.1, d’un port USB-C à 10 Gbit/s, de trois ports USB-A et de l’Ethernet. La recharge sans fil de 15 W dans le pied reste en option.

Lenovo IdeaCentre AIO Gen 10 27 : 30 € de plus, et deux fois plus de stockage

Début octobre, la boutique Lenovo France affiche ce modèle à partir de 1 169 €, avec un Ryzen 5 220, 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. C’est seulement 30 € de plus que le 24 pouces, qui se contente de 256 Go. Le clavier et la souris filaires sont inclus, avec une garantie de deux ans en atelier.

Ce SSD utilise de la mémoire QLC, en général moins endurante que la TLC du 24 pouces, mais largement suffisante pour un usage familial. Comme sur le petit modèle, il n’y a aucun lecteur de cartes SD.

Le grand modèle, paradoxalement le plus raisonnable

Le Lenovo IdeaCentre AIO Gen 10 27 pouces reprend les qualités du 24 pouces : une connectique généreuse avec entrée HDMI, de la mémoire évolutive et un son correct. À 30 € d’écart, son stockage doublé en fait la configuration d’entrée la plus cohérente des deux.

L’écran Full HD manque toutefois de finesse à cette taille, et aucune version Copilot+ n’est proposée en France. Pour la bureautique, la vidéo et les devoirs des enfants, il fera le travail. Pour de la retouche photo exigeante ou de longues journées de lecture, un écran plus défini serait préférable.