Lenovo IdeaCentre AIO Gen 10 24 pouces : un tout-en-un AMD, mais sans Copilot+

Le tout-en-un a un argument simple : l’ordinateur se cache dans l’écran, et un seul câble suffit pour l’allumer. Avec l’IdeaCentre AIO Gen 10 (24″ AMD), Lenovo applique cette recette à un modèle de 23,8 pouces pensé pour le bureau familial et le télétravail. Ce Lenovo IdeaCentre AIO Gen 10 24 pouces est déjà en vente en France, sur la boutique de la marque.

Sous le capot, il embarque des processeurs AMD Ryzen de la série 200, avec une promesse d’IA mise en avant par la marque. Reste à voir ce que cachent vraiment la fiche technique et le prix d’entrée.

Un écran de bureau, pas de cinéma

La dalle de 23,8 pouces affiche du Full HD (1 920 × 1 080) sur un panneau IPS antireflet. Elle monte à 100 Hz et couvre 99 % de l’espace sRGB, selon la marque. Pour la bureautique, la vidéo et la retouche photo occasionnelle, c’est une base saine.

Lenovo parle de « style cinématique », mais la luminosité plafonne à 250 nits. C’est confortable dans une pièce intérieure, mais plus juste face à une fenêtre en plein soleil. L’écran est certifié Low Blue Light, et une version tactile existe en option. Le pied permet d’incliner l’écran de -5° à 15°, sans réglage en hauteur.

L’IA, oui, mais pas à tous les étages

La configuration d’entrée repose sur un AMD Ryzen 5 220 : 6 cœurs, 12 threads, jusqu’à 4,9 GHz. Selon la fiche technique officielle, cette puce n’a pas de NPU, la puce dédiée aux tâches d’IA. Seul le Ryzen 7 250 en propose une, limitée à 16 TOPS.

C’est assez pour l’assistant Copilot, mais pas pour les fonctions des PC Copilot+, qui exigent au moins 40 TOPS. La gamme mondiale compte pourtant des Ryzen AI 300 à 50 TOPS. Sur la boutique française, l’offre s’arrête à la série 200. Point positif : la mémoire DDR5 tient sur deux barrettes amovibles et peut monter à 32 Go.

Les petits plus qui font la différence

La webcam de 5 Mpx dispose d’un cache électronique, et une version infrarouge permet le déverrouillage par reconnaissance faciale. Le son est signé Harman, avec deux haut-parleurs de 3 W et un double micro. Le pied peut aussi accueillir, en option, un chargeur sans fil de 15 W pour le smartphone.

La connectique réserve une bonne surprise : une entrée HDMI permet de brancher une console ou un portable et d’utiliser le PC comme simple écran. On trouve aussi une sortie HDMI 2.1, un port USB-C à 10 Gbit/s, trois ports USB-A, de l’Ethernet et du Wi-Fi 6. Selon la marque, le châssis contient 65 % de matériaux recyclés.

Lenovo IdeaCentre AIO Gen 10 24 : le prix, son vrai point faible

Début octobre, la boutique Lenovo France affiche ce modèle à partir de 1 139 €. À ce prix, la configuration associe un Ryzen 5 220, 16 Go de mémoire et seulement 256 Go de stockage. Le clavier et la souris filaires sont inclus, avec une garantie de deux ans en atelier.

Ces 256 Go se rempliront vite avec des photos de famille, et il n’y a aucun lecteur de cartes SD. Attention aussi à la fiche française : elle affiche les dimensions du modèle 27 pouces. Selon la fiche technique officielle, le 24 pouces mesure environ 54 cm de large et pèse 6 kg.

Le Lenovo IdeaCentre AIO Gen 10 (24 pouces AMD) en coloris Cloud Grey (crédit : Lenovo)

Un tout-en-un honnête, à condition de choisir sa configuration

Le Lenovo IdeaCentre AIO Gen 10 24 pouces coche les bonnes cases pour un bureau familial : un écran correct, une connectique généreuse avec entrée HDMI, et de la mémoire évolutive. Son entrée HDMI en fait même un second écran pour une console ou un portable.

Le prix d’entrée reste élevé pour un Ryzen 5 sans NPU et 256 Go de stockage. L’étiquette « PC IA » ne tient vraiment qu’avec le Ryzen 7 250, et aucune version Copilot+ n’est proposée en France. Pour un usage bureautique et multimédia, il fera le travail, à condition de surveiller le stockage choisi.