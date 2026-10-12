ROG Xbox Ally X20 : sortie le 15 octobre, 500 € de plus que l’Ally X

Le compte à rebours touche à sa fin. Dévoilée à la Gamescom 2026, la ROG Xbox Ally X20 arrive en rayon le 15 octobre. Les précommandes étaient ouvertes depuis le 25 août sur l’ASUS eShop. À quelques jours de la sortie, voici ce qu’il faut savoir avant de passer en caisse.

Une Ally X en habit de gala

Pour rappel, la X20 est l’édition anniversaire des 20 ans de Republic of Gamers, la marque gaming d’ASUS née en 2006. Elle se distingue par un châssis noir translucide rehaussé d’éléments dorés, clin d’œil assumé aux consoles d’il y a vingt ans. La vraie nouveauté se trouve à l’écran : une dalle OLED Nebula HDR de 7,4 pouces, inaugurée sur cette console selon la marque.

Sous le capot, en revanche, rien ne bouge. On y retrouve le processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme de la ROG Xbox Ally X, avec 24 Go de mémoire et 1 To de stockage. Les détails figurent dans l’article consacré à son annonce et dans notre prise en main sur le salon.

1 399,99 €, le prix du prestige

La console seule est affichée à 1 399,99 €. Selon la marque, elle est vendue sur l’ASUS eShop, chez Boulanger, à la Fnac, sur Accessoires-asus et sur Amazon. Il faudra tout de même vérifier le stock de chaque enseigne le jour de la sortie.

Le bundle monte à 2 599,99 €. En plus de la console, il comprend les lunettes de réalité augmentée ROG XREAL R1 Edition 20 et un kit dbrand Killswitch : coque rigide, grips, béquille amovible et skin à motif de circuit imprimé. Une valise Pelican aux loquets rouges, badgée pour le 20e anniversaire, complète l’ensemble. Ce pack est proposé sur l’ASUS eShop, chez Boulanger, à la Fnac et sur Accessoires-asus, mais pas sur Amazon.

Les lunettes ont doublé la console

Les ROG XREAL R1 Edition 20 n’ont pas attendu la console. Elles sont en vente seules depuis le 18 septembre, au prix de 749,99 €. On les trouve sur l’ASUS eShop, sur Accessoires-asus, à la Fnac, chez LDLC et chez Cybertek.

La ROG Xbox Ally X20 reliée aux lunettes ROG XREAL R1 Edition 20 (crédit : ASUS).

Selon ASUS, elles affichent un écran virtuel de 171 pouces, comme placé à quatre mètres, grâce à une dalle micro-OLED 240 Hz. Le champ de vision atteint 57°, avec un audio signé Bose. Le suivi de la tête (3DoF) fait bouger l’image avec le regard, tandis que le mode Anchor la fige devant vous. Un seul câble USB-C suffit pour les relier à la X20.

500 € de plus pour la même puissance

Tout le dilemme tient en un chiffre. Lancée à 899,99 € en France à l’automne 2025, la ROG Xbox Ally X offre la même puissance que la X20. L’écart atteint donc 500 €, pour un écran OLED, des joysticks revus et un look de collection.

Ce supplément vise d’abord les amateurs de belles pièces et les fidèles de ROG. Le bundle à près de 2 600 € pousse cette logique encore plus loin. Pour jouer en mobilité sans viser la collection, l’Ally X classique reste une alternative crédible. L’écran OLED, lui, sera à juger sur pièce dès le 15 octobre.