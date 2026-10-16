Mafia: The Old Country et Horizon Forbidden West débarquent sur PS Plus Extra et Premium pour ce mois d’octobre 2026

Nouveau mois, nouveaux jeux gratuits ! Il y a quelques heures, Sony a dévoilé sa sélection d’octobre 2026 pour les abonnés PS Plus Extra et Premium, avec plusieurs titres notables, dont Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West et Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition. Les amateurs de jeux d’horreur, de RPG et de course auront également de quoi explorer, tandis que les abonnés Premium profiteront de deux classiques supplémentaires.

Découvrons-les sans plus tarder !

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Mafia: The Old Country et Horizon Forbidden West en tête d’affiche

Parmi les principales nouveautés sur PS Plus, Mafia: The Old Country s’impose comme l’un des titres à ne pas rater pour ce mois d’octobre. Disponible sur PS5, cet épisode plonge les joueurs dans la Sicile du début du XXe siècle, à travers une histoire consacrée aux origines du crime organisé.

Horizon Forbidden West sera également disponible, à la fois sur PS4 et PS5. Les joueurs pourront retrouver Aloy dans son périple à travers un monde post-apocalyptique menacé par des machines redoutables. Cette fois, une nouvelle menace se profile à l’horizon, avec une nouvelle bestiaire terrestre…et marine !

Enfin, le catalogue accueillera également Mycopunk, un jeu de tir coopératif qui mise sur des robots personnalisables et des affrontements contre des créatures extraterrestres. Les amateurs de sensations fortes pourront, quant à eux, se tourner vers Poppy Playtime: Chapter 2, tandis que The Midnight Walk proposera une aventure à l’atmosphère singulière, compatible avec le PlayStation VR2.

Tous ces titres seront disponibles sur PS5.

J-RPG et motocross complètent la sélection du PS Plus d’octobre

Les abonnés Extra ne seront pas en reste. Ces derniers pourront notamment découvrir Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition, qui les ramènera dans l’univers fantastique de Dahna et Rena. De son côté, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game s’adresse aux amateurs de sports mécaniques avec ses courses de motocross et son mode Carrière.

Les membres Premium bénéficieront également de deux jeux supplémentaires. Dino Crisis 2 remet les dinosaures au centre de l’action, tandis que RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition proposera une simulation de gestion permettant de construire et de développer son propre parc d’attractions.

L’ensemble de ces jeux rejoindra le catalogue PS Plus le 20 octobre 2026.