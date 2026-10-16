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Mafia: The Old Country et Horizon Forbidden West débarquent sur PS Plus Extra et Premium pour ce mois d’octobre 2026

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 15 octobre 2026
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Nouveau mois, nouveaux jeux gratuits ! Il y a quelques heures, Sony a dévoilé sa sélection d’octobre 2026 pour les abonnés PS Plus Extra et Premium, avec plusieurs titres notables, dont Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West et Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition. Les amateurs de jeux d’horreur, de RPG et de course auront également de quoi explorer, tandis que les abonnés Premium profiteront de deux classiques supplémentaires.

Découvrons-les sans plus tarder ! 

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Mafia: The Old Country et Horizon Forbidden West en tête d’affiche

Parmi les principales nouveautés sur PS Plus, Mafia: The Old Country s’impose comme l’un des titres à ne pas rater pour ce mois d’octobre. Disponible sur PS5, cet épisode plonge les joueurs dans la Sicile du début du XXe siècle, à travers une histoire consacrée aux origines du crime organisé.

Horizon Forbidden West sera également disponible, à la fois sur PS4 et PS5. Les joueurs pourront retrouver Aloy dans son périple à travers un monde post-apocalyptique menacé par des machines redoutables. Cette fois, une nouvelle menace se profile à l’horizon, avec une nouvelle bestiaire terrestre…et marine ! 

Enfin, le catalogue accueillera également Mycopunk, un jeu de tir coopératif qui mise sur des robots personnalisables et des affrontements contre des créatures extraterrestres. Les amateurs de sensations fortes pourront, quant à eux, se tourner vers Poppy Playtime: Chapter 2, tandis que The Midnight Walk proposera une aventure à l’atmosphère singulière, compatible avec le PlayStation VR2.

Tous ces titres seront disponibles sur PS5.

J-RPG et motocross complètent la sélection du PS Plus d’octobre

Les abonnés Extra ne seront pas en reste. Ces derniers pourront notamment découvrir Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition, qui les ramènera dans l’univers fantastique de Dahna et Rena. De son côté, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game s’adresse aux amateurs de sports mécaniques avec ses courses de motocross et son mode Carrière.

Les membres Premium bénéficieront également de deux jeux supplémentaires. Dino Crisis 2 remet les dinosaures au centre de l’action, tandis que RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition proposera une simulation de gestion permettant de construire et de développer son propre parc d’attractions.

L’ensemble de ces jeux rejoindra le catalogue PS Plus le 20 octobre 2026

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 15 octobre 2026
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Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek. Découvrez avec Eric les nouveautés en gaming, gadgets high-tech, et analyses approfondies. Suivez les actualités pour rester à la pointe de l'innovation et faire les meilleurs choix gaming.

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