Test – Ninja CREAMi Scoop & Swirl : bien plus qu’une machine à glaces pour l’été ?

À l’approche de la rentrée, les cornets dégustés en terrasse commencent doucement à laisser leur place aux bonnes résolutions de l’automne. Mauvais moment pour tester une machine à glaces ? Pas forcément. Avec la Ninja CREAMi Scoop & Swirl 13-en-1, la marque américaine ne cherche plus seulement à reproduire à domicile la crème glacée du glacier. Sorbets, gelatos, frozen yoghurts, milkshakes, desserts allégés et glaces protéinées : cette nouvelle CREAMi veut rester utile bien après les grosses chaleurs.

Sa nouveauté la plus spectaculaire reste la glace à l’italienne, distribuée directement dans un cornet grâce à une poignée dédiée. Derrière l’effet « wow », Ninja conserve le principe qui a fait le succès de la gamme CREAMi. Il faut préparer une base, la congeler, puis la travailler à très haute vitesse. Le bloc compact devient alors un dessert crémeux. La Scoop & Swirl ajoute un système de distribution motorisé, six programmes soft serve et un mode CreamiFit. Ce dernier vise les préparations légères et riches en protéines.

La question est donc moins de savoir si la Scoop & Swirl sait faire une belle spirale de glace. Plusieurs semaines après son lancement, le sujet a déjà été largement documenté. Il faut plutôt déterminer si elle mérite de monopoliser une partie du plan de travail toute l’année.

Gadget estival spectaculaire ou véritable machine à desserts glacés polyvalente ?

Ninja CREAMi Scoop & Swirl : fiche technique

La CREAMi Scoop & Swirl porte la référence NC701EU en Europe. Ninja annonce 13 programmes. Six concernent les desserts servis en boule. Six autres préparent la glace à l’italienne. La fonction Mix-In complète l’ensemble pour incorporer des morceaux après le premier brassage.

Caractéristique Ninja CREAMi Scoop & Swirl NC701EU Puissance 800 W Dimensions 33,4 x 24,1 x 44,5 cm Poids 10,1 kg Capacité annoncée 480 ml par pot Nombre de pots fournis 4 Programmes 13 Modes Scoop Ice Cream, Light Ice Cream, Gelato, Sorbet, Frozen Yoghurt, Milkshake Modes Soft Serve Ice Cream, Light Ice Cream, Fruiti, Frozen Yoghurt, Soft Serve Gelato, CreamiFit Fonction supplémentaire Mix-In Temps de congélation recommandé 24 heures minimum Entretien Pièces amovibles compatibles lave-vaisselle Garantie 2 ans Prix constructeur 299,99 € au moment de la publication

Les caractéristiques de dimensions, poids, puissance et prix proviennent directement de SharkNinja France.

Design et prise en main : elle ne passe pas inaperçue

Un appareil qui revendique sa place sur le plan de travail

Le premier constat est difficile à contourner : la Scoop & Swirl est massive. Elle mesure 44,5 cm de haut et pèse un peu plus de 10 kg. Elle est donc nettement plus imposante qu’une CREAMi classique. Ce n’est pas le petit appareil que l’on sort deux fois l’été avant de le ranger.

Son architecture explique en partie ce gabarit. À droite se trouve le système CREAMi classique. Le pot congelé est placé dans un bol extérieur. La pale Creamerizer travaille ensuite la préparation verticalement. À gauche, Ninja ajoute le mécanisme de distribution de la glace à l’italienne. Un support accueille le pot. Une poignée pousse ensuite la préparation vers l’embout inférieur.

L’encombrement fait partie des principaux défauts de la machine.

Cela change la logique d’achat. Une Scoop & Swirl prend tout son sens si elle est utilisée régulièrement et reste installée. Pour trois cornets préparés une fois par mois en juillet, son rapport encombrement/utilité devient beaucoup moins convaincant.

Une prise en main plus simple qu’elle n’en a l’air

Les nombreux boutons peuvent impressionner au premier contact. Le fonctionnement général devient toutefois rapidement logique. La machine distingue les programmes destinés aux boules et ceux qui préparent une texture souple. Cette dernière passe ensuite par le distributeur Swirl.

Une fois la préparation traitée, le pot destiné au soft serve rejoint le système de distribution. La poignée dispose de trois vitesses. Elle permet de contrôler la sortie de la glace et de dessiner plus facilement la spirale dans un cornet ou un bol. Ninja annonce jusqu’à quatre cornets avec un pot. Il faut utiliser des cornets à fond plat et prévoir des portions raisonnables.

Le geste demande quelques essais pour obtenir un tourbillon régulier. Cette dimension ludique différencie précisément la Swirl d’une CREAMi classique.

Ce n’est pas une turbine à glace

C’est probablement le point le plus important à comprendre avant l’achat. La Scoop & Swirl ne produit pas de froid. Contrairement à une turbine équipée d’un compresseur, elle ne transforme pas une préparation liquide en glace à la demande.

Le principe est inverse. La préparation doit d’abord être congelée dans un pot pendant au moins 24 heures. Ninja recommande une température comprise entre -12 °C et -21 °C. Le pot doit aussi reposer parfaitement à plat. Cette précaution évite une congélation inclinée susceptible de perturber le mécanisme.

Une fois le bloc totalement congelé, la pale Creamerizer le travaille progressivement. Elle casse les cristaux et obtient la texture souhaitée. Selon la préparation, un passage supplémentaire via Re-Spin peut être nécessaire.

Cette technologie possède un avantage considérable. Elle permet de travailler des recettes très différentes, y compris pauvres en matières grasses ou en sucre. Une sorbetière classique dépend davantage de la composition chimique de la base.

Sa contrepartie est évidente : une envie soudaine de glace à 21 heures ne pourra généralement pas être satisfaite à 21 h 05.

Ninja prévoit tout de même quelques exceptions. Le programme Milkshake fonctionne sans congélation préalable. La FAQ officielle indique aussi qu’une crème glacée du commerce peut être retravaillée. Elle peut ensuite être distribuée en soft serve grâce au mode Re-Spin.

Glace à l’italienne : le véritable effet « wow »

Une vraie différence par rapport aux autres CREAMi

L’ajout du système Swirl aurait pu n’être qu’une fonction spectaculaire destinée aux réseaux sociaux. Heureusement, ce n’est pas le cas.

Avec les bonnes recettes, la texture se rapproche réellement de celle d’une glace à l’italienne. Elle est plus souple, plus aérienne et immédiatement consommable. LaboMaison décrit une consistance proche de celle des chaînes de restauration ou des fêtes foraines. Frandroid souligne également la réussite du système et la qualité des textures.

Le plaisir ne vient pas uniquement du goût. Il est indéniablement satisfaisant d’actionner la poignée. La glace forme alors une spirale directement dans le cornet. La Scoop & Swirl transforme ainsi le service en partie intégrante de l’expérience.

La CREAMi Deluxe dispose elle aussi d’un programme aux textures très souples. Elle ne peut toutefois pas reproduire cette expérience de la même manière.

Toutes les recettes ne réagissent pas exactement pareil

Cette liberté impose parfois d’apprendre à connaître la machine. Une préparation trop grasse, trop sucrée ou insuffisamment froide peut devenir trop molle. Elle ne forme alors pas un beau tourbillon.

Le Food Network a testé plusieurs recettes. Avec une base classique, le résultat était très lisse, mais assez fondant. Un second essai a d’abord utilisé le mode « scoop ». La préparation a ensuite été distribuée par le mécanisme Swirl. La texture obtenue était plus ferme. Certaines préparations ont aussi nécessité un Re-Spin pour éliminer les derniers cristaux.

La Scoop & Swirl est donc simple à utiliser, mais pas totalement infaillible. Une petite courbe d’apprentissage existe. Elle se remarque surtout avec les recettes maison éloignées du livret Ninja.

Boules de glace, gelato et sorbets : une CREAMi avant d’être une Swirl

Il serait facile de réduire la NC701EU à son distributeur de glace à l’italienne. Ce serait oublier qu’elle reste avant tout une Ninja CREAMi complète.

Six programmes sont réservés aux desserts servis à la cuillère. Ils couvrent la crème glacée, la glace allégée, le gelato, le sorbet, le frozen yoghurt et le milkshake. La fonction Mix-In permet ensuite d’intégrer des morceaux de chocolat, des biscuits, des fruits secs ou des bonbons. Elle évite de les réduire totalement en poudre. Ninja déconseille toutefois certains ajouts trop liquides, comme les sauces ou les pâtes à tartiner. Ils peuvent déstructurer la préparation.

Les sorbets sont particulièrement intéressants pour exploiter des fruits mûrs. Le frozen yoghurt constitue aussi une piste convaincante pour prolonger l’utilisation de la machine après l’été.

C’est ici que la Scoop & Swirl défend réellement son statut de machine 13-en-1. Le soft serve attire l’attention, mais les autres programmes peuvent assurer son usage toute l’année.

CreamiFit : l’arme secrète pour la rentrée ?

Le « summer body » se prépare-t-il finalement en septembre ?

C’est probablement la fonction la plus intéressante à remettre en avant lorsque l’été se termine.

La CREAMi est devenue très populaire sur les réseaux sociaux auprès des pratiquants de fitness. Elle transforme des préparations riches en protéines et pauvres en calories. Le résultat est plus agréable qu’un énième shaker.

Ninja a intégré cette tendance à la Scoop & Swirl avec CreamiFit. Le programme vise les bases riches en protéines et moins chargées en sucre ou en matières grasses. Le constructeur annonce des recettes à moins de 150 kcal par portion de 120 ml. Le cornet et les toppings ne sont pas inclus.

L’intérêt n’est pas simplement nutritionnel. Les glaces protéinées maison souffrent souvent d’un problème de texture. Moins elles contiennent de sucre et de gras, plus elles deviennent dures et cristallisées.

CreamiFit cherche à contourner cette difficulté. Le programme travaille davantage la préparation et incorpore de l’air. La texture obtenue devient ainsi plus légère.

Food Network a testé une base à base de whey. Le premier cycle CreamiFit a produit une préparation déjà crémeuse. Quelques cristaux persistaient toutefois sur les bords du pot. Un court Re-Spin a suffi pour lisser complètement le résultat.

C’est sans doute ici que la Scoop & Swirl devient plus intéressante qu’une simple machine de vacances. Une base de lait ou de boisson végétale peut suffire. On peut y ajouter du skyr, un yaourt, une dose de protéine et quelques arômes. Le résultat forme un dessert post-entraînement gourmand. Son bilan nutritionnel peut être bien meilleur que celui d’un pot de crème glacée traditionnelle.

Attention néanmoins au raccourci « glace = healthy ». Une préparation CREAMi n’est saine que si les ingrédients le sont. Le programme ne fait pas disparaître les calories d’un pot rempli de crème, de pâte à tartiner et de biscuits.

Bruit : quelques minutes qui ne passent pas inaperçues

C’est probablement le défaut le plus unanimement relevé dans les tests de la Scoop & Swirl.

L’appareil est bruyant lorsqu’il travaille le bloc congelé. Cela n’a rien de surprenant compte tenu des contraintes mécaniques. Le niveau sonore reste toutefois suffisamment élevé pour être mentionné avant l’achat.

Heureusement, les cycles ne durent que quelques minutes. L’appareil ne génère donc pas une nuisance continue pendant une heure. Préparer une glace pendant le sommeil d’un enfant reste toutefois peu recommandé. Une conversation calme peut aussi être interrompue.

Ce bruit constitue davantage une contrainte ponctuelle qu’un défaut rédhibitoire.

Nettoyage : plus de pièces, mais peu de complications

Plus la fonction Swirl ajoute de mécanique, plus la question du nettoyage devient légitime.

Bonne nouvelle : Ninja indique que toutes les pièces, sauf la base motorisée, peuvent rejoindre le panier supérieur du lave-vaisselle. Pots, couvercles, pale et éléments amovibles restent donc simples à entretenir.

La partie distribution réclame toutefois plus d’attention qu’une CREAMi classique. Des résidus de glace peuvent rester dans l’embout ou autour du système de sortie. Il est toutefois recommandé de rincer rapidement ces éléments. Un petit goupillon peut aussi faciliter le nettoyage du bec.

La meilleure stratégie consiste à nettoyer l’appareil immédiatement après le service. Une glace fraîche se rince en quelques secondes. Le même mélange séché devient beaucoup plus difficile à retirer.

La base motorisée se nettoie avec un chiffon humide. Il faut porter une attention particulière au mandrin situé sous le panneau de commande. Ninja précise qu’un joint limite la remontée d’ingrédients vers le moteur.

Les pots de 480 ml : suffisants ou frustrants ?

C’est une autre limite à prendre en compte.

Avec environ 475 à 480 ml utilisables par pot, Ninja annonce quatre petits cornets. Cette quantité convient à une dégustation familiale raisonnable. La capacité reste toutefois limitée.

Pour deux personnes, un pot offre déjà une quantité confortable. Pour quatre adultes souhaitant une grosse portion, mieux vaut prévoir les deux pots. Mais pour une soirée avec plusieurs invités, il faut rapidement préparer plusieurs bacs.

La capacité est peut-être l’un des principaux points faibles du modèle.

Cette limitation devient encore plus visible face à la CREAMi Deluxe. Ses pots de 709 ml offrent près de 50 % de capacité supplémentaire.

En contrepartie, le petit format des pots Swirl facilite leur stockage au congélateur. Rien n’empêche non plus de préparer plusieurs parfums en parallèle.

Le vrai défaut : il faut anticiper ses envies de glace

La règle des 24 heures n’est pas un détail caché en petits caractères. Elle modifie profondément la manière d’utiliser la machine.

La Scoop & Swirl fonctionne parfaitement dans une logique de meal prep glacé. Plusieurs pots sont préparés à l’avance, empilés au congélateur, puis transformés au moment voulu.

Elle fonctionne beaucoup moins bien avec une approche spontanée.

Ninja recommande 24 heures de congélation. Ainsi, la préparation doit aussi atteindre une température suffisamment basse et rester bien plane. Un pot congelé de travers doit théoriquement être décongelé, homogénéisé puis recongelé correctement avant utilisation.

Il faut donc changer sa manière de penser. La Scoop & Swirl ne prépare pas une glace en 24 heures. Elle transforme en quelques minutes une base préparée la veille.

Une fois cette habitude intégrée, le problème devient moins important. Deux pots prêts en permanence au congélateur suffisent à rendre l’appareil presque instantané au moment du dessert.

Scoop & Swirl vs CREAMi Deluxe : laquelle choisir ?

La présence de plusieurs CREAMi au catalogue rend la question incontournable.

CREAMi Scoop & Swirl NC701EU CREAMi Deluxe NC502EU CREAMi NC302EU Programmes 13 10 7 Soft serve avec distributeur Oui Non Non CreamiFit Oui Non Non Capacité par pot ~480 ml 709 ml 493 ml Poids 10,1 kg 6,54 kg 6,4 kg Prix constructeur constaté 349,99 € 269,99 € 229,99 € hors promotions

Les caractéristiques des CREAMi Deluxe et CREAMi classique proviennent des fiches SharkNinja France disponibles au moment de la rédaction.

Si la fonction glace à l’italienne est réellement désirée et les recettes protéinées CreamiFit seront utilisées régulièrement; la Scoop & Swirl dont l’aspect ludique du service compte aussi dans l’expérience, est faite pour vous.

En revanche, si la priorité va aux grosses portions, à une plus grande capacité par pot et aux desserts glacés classiques, c’est la CREAMi Deluxe qu’il vous faut. Pour une famille, ses bacs de 709 ml peuvent être plus pratiques.

Enfin, si l’objectif consiste surtout à produire de bonnes glaces, sorbets et milkshakes maison, le format est plus compact et le prix inférieur de la CREAMi classique vont vous convaincre !

C’est probablement la comparaison la plus importante avant de sortir la carte bancaire. La Scoop & Swirl ne rend pas subitement les anciennes CREAMi mauvaises. Elle ajoute surtout deux arguments spécifiques : le vrai distributeur soft serve et CreamiFit.

Une machine à glaces seulement pour l’été ?

C’était finalement la question centrale de ce test.

En juin ou juillet, la réponse paraît évidente. Il fait chaud, les glaces s’enchaînent et le cornet à l’italienne maison suffit presque à justifier l’appareil.

À l’approche de l’automne, l’équation devient plus intéressante.

La Scoop & Swirl possède plusieurs programmes qui dépassent le simple dessert de plage. Un frozen yoghurt peut trouver sa place au petit-déjeuner ou après une séance de sport. CreamiFit devient plus pertinent avec la reprise des routines sportives. Les milkshakes n’ont pas vraiment de saison. Les sorbets permettent d’exploiter les fruits disponibles toute l’année. Une glace maison reste une glace maison, même lorsqu’il fait 12 °C dehors.

Ninja propose d’ailleurs des recettes qui dépassent largement le registre estival. On trouve même une glace façon pain d’épices.

La vraie frontière n’est donc pas entre été et hiver. Elle sépare plutôt l’utilisateur créatif de l’utilisateur occasionnel.

Une personne qui prépare régulièrement ses desserts peut facilement utiliser la machine toute l’année. Elle peut aussi adapter ses macros et expérimenter avec des fruits ou des protéines. Garder plusieurs pots prêts au congélateur facilite encore cet usage.

À l’inverse, quelqu’un qui souhaite servir quatre glaces à l’italienne lors d’un barbecue annuel risque de regarder les 10 kg de plastique et de moteur dormir sur son plan de travail dès octobre.

Ninja CREAMi Scoop & Swirl : pour qui, et pour qui non ?

La Scoop & Swirl s’adresse aux amateurs de desserts glacés qui veulent contrôler leurs ingrédients et multiplier les recettes. Elle devient particulièrement pertinente pour les foyers aux envies variées. Certains choisiront la glace classique. D’autres préféreront le sorbet, le frozen yoghurt, une alternative végétale ou une préparation protéinée.

Elle séduira également les utilisateurs déjà convaincus par l’univers CREAMi. Ils pourront ainsi franchir le pas du soft serve.

En revanche, son encombrement, ses 24 heures d’anticipation et son tarif limitent son intérêt pour un usage ponctuel. La CREAMi classique ou la Deluxe offrent déjà l’essentiel de l’expérience. Elles coûtent aussi moins cher et occupent moins d’espace.

Verdict : faut-il acheter la Ninja CREAMi Scoop & Swirl ?

Tout n’est pas parfait. Elle est lourde, encombrante et franchement bruyante pendant quelques minutes. Elle exige aussi de prévoir ses préparations 24 heures à l’avance. Ses pots sont plus petits que ceux de la CREAMi Deluxe. Ces contraintes deviennent toutefois secondaires lorsque la machine est réellement exploitée.

La Scoop & Swirl n’est donc pas la CREAMi que tout le monde doit acheter. Il faut la choisir si le soft serve et CreamiFit seront réellement utilisés. Dans ce cas, elle ne mérite probablement pas d’être rangée à la fin de l’été. Elle risque au contraire de devenir encore plus intéressante avec les bonnes résolutions de septembre.