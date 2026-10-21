ATM Gaming : trois jeux de société pour pimenter vos soirées avec Pili Pili Extra Spicy, Rank King et Stack 5

Les jeux de société ont toujours la cote, notamment lorsqu’il s’agit de réunir quelques amis ou de partager un bon moment en famille. Avec Pili Pili Extra Spicy, Rank King et Stack 5, l’éditeur français ATM Gaming propose trois expériences différentes, mais avec une même philosophie : des règles accessibles, des parties rapides et une bonne dose de convivialité. Entre bluff, classements improbables et prise de risque, voici trois jeux de cartes qui pourraient bien animer vos prochaines soirées.

Pili Pili Extra Spicy : le jeu de plis qui monte en température

Avec Pili Pili Extra Spicy, ATM Gaming reprend le principe de son jeu de plis Pili Pili pour lui apporter une bonne dose de folie supplémentaire. L’objectif reste simple : parier sur le nombre de plis que l’on pense remporter, puis tenter de respecter ses prédictions. Mais cette nouvelle version vient ajouter plusieurs cartes spéciales et des missions inédites qui risquent de bouleverser les stratégies des joueurs.

Parmi les nouveautés, on retrouve notamment la carte Double Piment, qui attribue deux Pilis au gagnant d’un pli. La carte Mystère permet quant à elle de réserver une carte face cachée pour le dernier pli. De son côté, le Tiki Saboteur vient perturber les plans des adversaires, tandis que la carte Double Valeur peut passer de 25 à 52 selon son orientation. Enfin, l’Œil de Feu oblige un joueur à dévoiler ses cartes pendant le reste de la manche.

Autant dire que les retournements de situation devraient être nombreux ! Ce qui me plaît particulièrement dans le concept, c’est cette volonté de conserver une mécanique très accessible tout en ajoutant suffisamment d’imprévus pour renouveler les parties. Il faudra évidemment accepter de voir ses meilleures stratégies tomber à l’eau à cause d’une carte bien placée.

Autre bonne nouvelle, Pili Pili Extra Spicy est un jeu autonome. Il n’est donc pas nécessaire de posséder la version originale pour en profiter. Accessible dès 8 ans, il accueille de 2 à 8 joueurs pour des parties d’environ 20 minutes. Un format idéal pour une petite pause ludique ou pour enchaîner plusieurs manches au cours d’une soirée.

Rank King : classez vos amis et préparez-vous à débattre !

Avec Rank King, ATM Gaming change complètement de registre et mise cette fois sur les interactions entre joueurs. Le principe est particulièrement amusant : un participant doit classer ses amis selon un thème secret, tandis que les autres tentent de découvrir le critère utilisé.

Sur le papier, cela paraît très simple. Pourtant, on imagine rapidement les discussions que ce genre de mécanique peut provoquer autour d’une table. Pourquoi tel joueur se retrouve-t-il devant un autre ? Quel est le point commun entre les personnes les mieux classées ? Et surtout, sur quel critère improbable repose ce classement ?

Le véritable intérêt de Rank King réside donc dans sa capacité à provoquer des échanges et des débats. Contrairement à certains jeux de société qui demandent une concentration permanente sur des règles complexes, celui-ci repose avant tout sur la connaissance des autres, la déduction et une bonne dose d’humour.

J’aime assez cette idée de transformer les relations entre amis en mécanique de jeu. On peut facilement imaginer les situations cocasses lorsque certains classements semblent complètement injustifiés. Il faudra toutefois savoir faire preuve d’autodérision, car les discussions risquent parfois de devenir aussi animées que les parties elles-mêmes.

Rank King s’adresse à un public légèrement plus âgé que Pili Pili Extra Spicy, puisqu’il est recommandé dès 12 ans. Il permet de réunir entre 3 et 10 joueurs, avec des parties d’environ 15 minutes. Cette capacité à accueillir un groupe relativement important constitue un véritable avantage pour les soirées entre amis.

Stack 5 : prenez des risques pour construire les meilleures combinaisons

Troisième jeu de cette sélection, Stack 5 propose une approche encore différente. Cette fois, place à une mécanique de stop ou encore, dans laquelle chaque joueur doit trouver le bon équilibre entre prudence et prise de risque.

Le fonctionnement repose sur la pioche de cartes. À chaque tour, les joueurs peuvent continuer à piocher tant qu’ils ne tombent pas sur un doublon. Les cartes récupérées doivent ensuite être organisées dans un maximum de trois colonnes, avec l’objectif de réaliser des combinaisons de cinq cartes permettant de marquer un, deux ou trois points.

Toute la difficulté consiste donc à savoir quand s’arrêter. Faut-il sécuriser les cartes déjà obtenues ou tenter une nouvelle pioche pour améliorer son score ? Une décision qui peut rapidement devenir frustrante lorsqu’un doublon vient ruiner les efforts du tour.

Pour compliquer les choses, Stack 5 intègre également plusieurs cartes spéciales. La carte « 3 à la suite » impose de piocher trois cartes supplémentaires, au risque de tout perdre en cas de doublon. La Bombe couleur oblige tous les joueurs à se débarrasser des cartes correspondant à une couleur tirée au hasard. Le Joker peut remplacer n’importe quel numéro ou couleur, tandis que la carte Vol permet de récupérer la dernière carte d’une colonne adverse.

Ces différentes mécaniques devraient apporter une belle dose d’interaction et éviter que chacun joue uniquement dans son coin. Personnellement, j’apprécie beaucoup les jeux qui reposent sur cette notion de risque calculé. On sait parfaitement qu’il faudrait parfois s’arrêter, mais la tentation de tenter une dernière carte est souvent trop forte !

Stack 5 peut accueillir de 2 à 6 joueurs, dès 8 ans, pour des parties d’environ 15 minutes. Un format compact qui devrait particulièrement convenir aux familles et aux amateurs de jeux de cartes rapides.

Trois jeux, trois ambiances différentes

Avec ces trois titres, ATM Gaming cherche à séduire des profils de joueurs assez différents. Pili Pili Extra Spicy privilégie les retournements de situation et le bluff, Rank King mise sur les discussions et la connaissance de ses amis, tandis que Stack 5 s’adresse davantage aux amateurs de prise de risque et de petites stratégies.

Voici un récapitulatif des principales caractéristiques :

Jeu Joueurs Âge Durée Pili Pili Extra Spicy 2 à 8 8 ans et + 20 min Rank King 3 à 10 12 ans et + 15 min Stack 5 2 à 6 8 ans et + 15 min

Le point commun entre ces trois propositions reste leur accessibilité. Inutile de prévoir une longue séance d’explication avant de commencer à jouer. ATM Gaming privilégie des règles rapides à comprendre et des parties suffisamment courtes pour donner envie de recommencer immédiatement.

C’est aussi ce qui rend ces jeux intéressants pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées aux jeux de société modernes. Pas besoin d’être un spécialiste des jeux de stratégie pour participer, et chacun devrait pouvoir trouver rapidement ses marques.

ATM Gaming continue de miser sur les jeux d’ambiance accessibles

Le marché des jeux de société propose aujourd’hui une multitude d’expériences, allant des grandes aventures stratégiques aux petits jeux de cartes que l’on peut sortir en quelques minutes. ATM Gaming a clairement choisi de privilégier cette seconde catégorie avec des titres pensés pour être facilement transportables et jouables dans de nombreuses situations.

Ces trois jeux pourraient ainsi trouver leur place aussi bien lors d’un repas de famille que pendant un week-end entre amis ou une soirée improvisée. Leur durée relativement courte constitue également un argument intéressant pour ceux qui souhaitent s’amuser sans nécessairement consacrer plusieurs heures à une seule partie.

De mon côté, c’est probablement Rank King qui attise le plus ma curiosité pour son concept original et son potentiel à provoquer des discussions mémorables. Pili Pili Extra Spicy semble particulièrement intéressant pour les amateurs de jeux de plis, tandis que Stack 5 possède tous les ingrédients d’un petit jeu addictif où l’on souhaite immédiatement prendre sa revanche.

Reste maintenant à découvrir ce que ces trois titres donnent réellement une fois les cartes distribuées et les premières rivalités installées autour de la table !

Pili Pili Extra Spicy, Rank King et Stack 5 sont proposés à la vente, notamment auprès de différentes enseignes spécialisées et sur Amazon.