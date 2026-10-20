Shark AquaReach : l’aspirateur-laveur sans fil qui veut sauver la soirée après la coupe renversée

Un soir de réveillon réussi laisse rarement le sol intact. Une coupe de champagne qui glisse, quelques miettes de bûche, un verre de jus renversé par un enfant : les petits accidents font partie de la fête. Pour ne pas interrompre la soirée trop longtemps, Shark met en avant l’AquaReach, un aspirateur-laveur sans fil pensé pour les dégâts secs comme humides. Il est annoncé au prix de 549,99 €.

[PHOTO : shark-aquareach-aspirateur-laveur-sans-fil.jpg | alt : Aspirateur-laveur sans fil Shark AquaReach avec son manche détachable | légende : crédit : Shark | même image en image à la une]

Aspirer et laver sans changer d’appareil

L’AquaReach appartient à la catégorie des aspirateurs-laveurs, ces appareils qui combinent aspiration et lavage des sols. Selon Shark, il aspire, lave et élimine les saletés sèches et liquides en un seul passage. Plus besoin de sortir l’aspirateur pour les miettes, puis la serpillière pour la flaque collante.

Une lumière LED de révélation éclaire le sol devant la brosse. Elle aide à repérer les traces et les débris les moins visibles, notamment sous les meubles. L’appareil fonctionne sur batterie, avec une autonomie annoncée jusqu’à 60 minutes, selon la marque.

Un manche détachable pour viser plus haut que le sol

C’est ici que l’AquaReach se distingue de la plupart des aspirateurs-laveurs classiques. Son manche est détachable et s’accompagne de deux accessoires polyvalents. Selon Shark, il traite ainsi les zones difficiles d’accès « du sol au plafond », comme le dessous des meubles ou les recoins.

Un aspirateur-laveur reste d’ordinaire cantonné au sol, à cause de sa tête de lavage imposante. La proposition de Shark est donc de garder un seul appareil pour plusieurs usages. La marque ne détaille toutefois pas la nature exacte des deux accessoires fournis, un point à vérifier dans la boîte.

Une station qui sèche la brosse à l’air chaud

Après la soirée, l’appareil retourne sur sa station autonettoyante. Celle-ci rince la brosse, puis la sèche à l’air chaud. L’objectif affiché est d’éviter les mauvaises odeurs d’un rouleau resté humide, défaut fréquent sur ce type de produit.

Côté dimensions, l’ensemble mesure 111,5 x 28 x 29,5 cm (hauteur, largeur, profondeur). Deux coloris sont annoncés : gris et bleu marine. Le prix public conseillé est fixé à 549,99 € par la marque.

Un poids et un prix à mettre en balance

Le premier point de vigilance tient au poids. Avec 5,8 kg, l’AquaReach pèse nettement plus qu’un aspirateur-balai classique. À titre de comparaison, le PowerDetect Speed Luxe de la même marque annonce 3,2 kg sans sa base. Le passage du sol aux zones en hauteur risque donc de solliciter les bras.

Le second concerne la disponibilité. Mi-octobre, l’AquaReach n’apparaissait pas encore dans les résultats de recherche de la boutique officielle française de SharkNinja. À l’étranger, la gamme existe en plusieurs versions, avec des autonomies et des accessoires différents. Avant l’achat, mieux vaut donc vérifier quelle version correspond au prix de 549,99 €.

Une réponse aux lendemains de fête, à vérifier sur la durée

Avec l’AquaReach, Shark combine aspiration, lavage et nettoyage en hauteur dans un seul appareil sans fil. La station qui sèche la brosse à l’air chaud répond à une vraie contrainte d’entretien. Le poids de 5,8 kg et le prix placent toutefois la barre haut. Pour un foyer avec beaucoup de sols durs et des invités fréquents, l’équation peut cependant se tenir.