Huawei OTN : l’IA pousse les opérateurs à repenser leurs réseaux de fibre optique

Le 15 octobre à Vienne, Huawei a profité du NetworkX 2026 pour présenter sa vision du réseau optique de demain. Baptisé LIGHTS, ce concept de réseau tout optique s’appuie sur la solution Huawei OTN de nouvelle génération. L’idée de départ : l’intelligence artificielle ne fait pas seulement chauffer les processeurs, elle sature aussi les câbles.

Pour les opérateurs télécoms, le changement est de taille. Leurs réseaux de fibre optique ont été pensés pour desservir des foyers et des particuliers. Ils doivent désormais relier des centres de données dédiés à l’IA (les AIDC), qui échangent d’énormes volumes de données en continu. Huawei affirme avoir la réponse, reste à voir ce qu’elle contient vraiment.

La fibre ne se pense plus pour vous

Selon Huawei, l’essor de l’IA ouvre trois vagues d’opportunités pour les opérateurs. La première concerne l’interconnexion des centres de données des hyperscalers, ces géants du cloud comme Amazon, Microsoft ou Google. La deuxième vise les lignes privées louées aux entreprises pour accéder à de la puissance de calcul. La troisième mêle les deux mondes, avec des services intégrés qui vendent à la fois le calcul et le réseau.

Derrière ces trois vagues, c’est toute la logique du transport optique qui bascule. Jusqu’ici, les réseaux étaient conçus pour le grand public : la box de votre salon, les forfaits des particuliers. Ils étaient aussi découpés selon la carte administrative, ville par ville, région par région. Huawei estime qu’ils doivent désormais être dessinés autour des centres de données IA, au service des entreprises.

Huawei OTN, un réseau qui ne doit plus jamais couper

Pour répondre à ces besoins, Huawei propose un réseau cible baptisé LIGHTS. Le sigle résume six promesses. Côté performances : faible latence, capacité de l’ordre du térabit par seconde et haute fiabilité. S’y ajoutent une exploitation intelligente, une architecture plus écologique et la sécurité.

Gavin Gu, président de la division réseaux de transmission optique de Huawei, a détaillé la technologie censée tenir ces promesses. Il s’agit de la solution Huawei OTN, dans sa nouvelle version. L’OTN, c’est la couche de transport qui achemine les données sur la fibre, parfois sur des centaines de kilomètres.

Premier chantier : relier les centres de données entre eux, ce que le secteur appelle le DCI. Sur ce terrain, Huawei OTN affiche des débits de 800 Gbit/s à 2 Tbit/s. Même le bas de la fourchette représente cent fois le débit d’une box fibre haut de gamme à 8 Gbit/s. Un pool de capacités permet aussi de réserver de la bande passante à l’avance, dans plusieurs directions, sans tout consommer d’un coup. Objectif affiché : livrer les clients plus vite et exploiter chaque fibre au maximum.

Second chantier : l’accès aux centres de données, ou DCA. Huawei y déploie des commutateurs entièrement optiques (OXC) qui relient les sites en direct, en un seul saut. La technologie WSON doit rerouter le trafic en quelques millisecondes en cas de problème. Le fgOTN, lui, découpe la bande passante finement, de 10 Mbit/s à 1 Gbit/s, pour les besoins plus modestes.

Enfin, une solution de distribution quantique de clés (QKD) est intégrée pour chiffrer les échanges. Le site avait d’ailleurs déjà présenté les travaux de Huawei sur la sécurité quantique. La marque assure aussi avoir revu son matériel et ses logiciels pour viser un réseau sans interruption de service. Une promesse ambitieuse, qu’elle ne détaille pas davantage.

Les mégabits ne suffisent plus à faire vendre

Pour Huawei, l’enjeu dépasse la technique. Avec un réseau LIGHTS bâti sur Huawei OTN, les opérateurs ne vendraient plus seulement de la bande passante. Ils proposeraient des capacités et des services à plus forte valeur ajoutée. Autrement dit, on ne loue plus un simple tuyau, mais une qualité de service garantie.

Les lignes privées dédiées à la puissance de calcul en sont le meilleur exemple. Une entreprise qui entraîne ou utilise une IA ne regarde pas que le débit. La latence, la fiabilité et la sécurité comptent tout autant. Les opérateurs peuvent alors construire des offres sur mesure selon les secteurs, et les facturer en conséquence.

La marque observe aussi un rapprochement entre services informatiques et services réseau. Elle cite l’exemple de la province du Hubei, en Chine. Des opérateurs y combinent leurs réseaux et leur puissance de calcul pour lancer des offres intégrées dans l’éducation, la santé et la finance. À l’intérieur des centres de données, Huawei avait déjà avancé ses pions en mars avec l’AI Fabric 2.0, présenté sur le site.

Huawei OTN : beaucoup de promesses, peu de chiffres

Sur le papier, la vision de Huawei se tient : l’IA a besoin de réseaux plus rapides, plus fiables et mieux protégés. Reste que l’annonce laisse plusieurs questions ouvertes. L’architecture est présentée comme plus écologique, mais la marque ne chiffre ni les économies d’équipement ni la baisse de consommation électrique.

La promesse d’un réseau sans interruption de service n’est pas davantage étayée. Enfin, aucun déploiement n’est cité, hormis l’exemple du Hubei, lui-même livré sans le moindre chiffre. LIGHTS reste donc, pour l’instant, une feuille de route de fabricant.

Pour vous, rien ne change dans l’immédiat : ces équipements visent les opérateurs, pas les particuliers. Les assistants IA que vous utilisez au quotidien reposent pourtant sur ces autoroutes de fibre entre centres de données. Huawei dit vouloir avancer avec ses partenaires industriels. Il reste à voir si les opérateurs, européens notamment, suivront le mouvement.