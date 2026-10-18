Logiciel espion : attention, vous pourriez vous faire pirater rien qu’en regardant une publicité en ligne !

Un nouveau programme malveillant d’une dangerosité inédite menace la sécurité des utilisateurs sur Internet. Baptisé « AdFection », ce logiciel espion s’appuie sur le réseau publicitaire mondial pour infecter les ordinateurs et les smartphones. C’est le laboratoire de recherche Citizen Lab a révélé cette méthode d’attaque sans précédent. Il s’agit de la toute première confirmation d’un piratage étatique par canal publicitaire ne nécessitant aucune action de la victime.

Une contamination redoutable sans le moindre clic

La particularité d’AdFection réside dans son mode d’infection passif, souvent qualifié de « zero-click ». Plus précisément, la cible n’a pas besoin de cliquer sur un lien suspect ou de télécharger un fichier compromis. L’affichage simple d’un encart publicitaire piégé suffit à infecter l’appareil. Cette faille transforme les plateformes publicitaires légitimes en vecteurs de piratage à grande échelle.

Cette fuite de données par des canaux du quotidien rappelle la vulnérabilité globale des infrastructures numériques, comme l’illustre la fuite massive de numéros liée au piratage de Bloctel.

L’entreprise Discover-Tech au cœur du scandale

L’entreprise israélienne Discover-Tech a conçu cette technologie d’infiltration. Officiellement, la société se présente comme un prestataire publicitaire classique. Cependant, en réalité, elle sert de pont entre le marché des annonces en ligne et les éditeurs de logiciels espions mercenaires.

Les attaquants exploitent les enchères en temps réel pour cibler précisément leurs victimes. Ce système automatisé leur permet de désanonymiser les internautes avant d’envoyer le code malveillant.

Des institutions internationales et des grands médias ciblés par ce logiciel espion

Apparemment, les attaques ont visé des personnalités de haut profil à travers le monde. Parmi les victimes figurent des journalistes d’Al Jazeera, des membres de l’OTAN et des collaborateurs de la Commission européenne. Des employés des géants technologiques NVIDIA et Arm ont également subi ces assauts.

Discover-Tech a diffusé plus de 442 millions de publicités sur environ 120 000 sites web. Des médias majeurs comme la BBC ou le New York Times ont hébergé ces annonces à leur insu. De plus, des applications très populaires comme Grindr, Duolingo et Badoo ont aussi servi de relais.

La réaction des géants de la tech et les conseils de sécurité

Alerté par l’enquête conjointe de Citizen Lab et Confiant, Google a immédiatement réagi. Le géant du Web a suspendu Discover-Tech de ses régies publicitaires pour violation grave de ses règles.

Néanmoins, les experts estiment que cette découverte ne représente que la partie émergée de l’iceberg. Face à ces menaces invisibles, Citizen Lab recommande de désactiver le suivi publicitaire sur tous les appareils. L’utilisation d’un bloqueur de publicités complet reste aujourd’hui la solution la plus efficace pour se protéger contre cette méthode de piratage.