League of Legends Classic, c’est la fin !

Eh oui : 2XKO ne sera pas le seul jeu de RIOT Games à tirer sa révérence dans les prochains mois. Le 14 octobre dernier, le studio a annoncé la fin de League of Legends Classic, la version nostalgique du MOBA du même nom. Cette décision est motivée par une fréquentation en baisse, mais qui laisse entrevoir un possible retour sous une autre forme.

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League of Legends Classic fermera ses portes en janvier 2027

La nostalgie n’aura finalement pas suffi à installer League of Legends Classic dans la durée. Dans son annonce du 14 octobre 2026, Riot Games a confirmé que le mode prendra fin en janvier 2027, à l’issue de la saison 3 de 2026. Selon l’éditeur, le jeu cessera d’exister le 6 janvier 2027.

Lancé pour permettre aux joueurs de retrouver les sensations des premières années de League of Legends, Classic proposait une expérience tournée vers les anciennes versions du célèbre MOBA. Malgré l’intérêt suscité par cette initiative, Riot constate que la majorité des joueurs ont progressivement délaissé le mode pour retrouver les autres expériences proposées dans le jeu.

Cette baisse de fréquentation entraîne également des difficultés de matchmaking, notamment des temps d’attente plus longs et des écarts de niveau plus importants entre les joueurs dans certaines régions.

D’ici à sa fermeture, League of Legends Classic continuera de recevoir du contenu et des modifications. Riot prévoit notamment l’arrivée de nouveaux champions issus des anciennes versions du jeu, avec plusieurs ajouts annoncés pour les patchs 26.21 à 26.23. D’autres changements arriveront dans la foulée, notamment un pass de combat simplifié et une boutique Classic limitée aux champions, aux runes et aux pages de runes. Ils seront disponibles à partir du patch 26.21.

Riot indique par ailleurs que les contenus spécifiques à Classic qui deviendront inutilisables après sa fermeture feront l’objet de remboursements, selon les modalités précisées par le support officiel.

Un retour possible ?

La fermeture de League of Legends Classic ne signifie pas nécessairement la fin définitive du projet. Riot explique vouloir mettre temporairement le mode de côté afin de tirer les enseignements de cette expérience.

L’éditeur envisage notamment un retour sous la forme d’un mode événementiel, avec des ajustements et du contenu supplémentaire. Il souhaite également revenir sur les éléments qui ont fonctionné, ceux qui auraient pu mieux retranscrire l’expérience historique de League of Legends et les choix qui ont pu limiter le potentiel du projet.

“Nous vous en dirons davantage sur les leçons que nous avons tirées de cette expérience”, ajoute RIOT. “Nous détaillerons les points que nous pensons être des réussites, mais également les aspects que nous pouvons pousser davantage, ou, au contraire, les éléments de jeu que nous avons voulu conserver, mais que nous n’aurions pas dû. N’hésitez pas à continuer à nous faire part de ce que vous aimez et de ce que vous n’aimez pas concernant le mode Classic. Vos retours sont toujours appréciés, et ils sont essentiels à l’amélioration de nos jeux.”

Pour l’heure, la date de retour et le détail précis sur cette éventuelle nouvelle version n’ont restent encore secrets. Il faudra alors patienter…