Apple « Welcome Home » : Découvrez les nouveautés qui vont transformer votre maison connectée

Apple repense intégralement votre maison connectée. Lors de sa conférence « Welcome Home » à New York, la firme de Cupertino a dévoilé une gamme impressionnante d’équipements innovants. Entre l’arrivée très attendue du hub domotique HomeView, le renouvellement de l’Apple TV 4K et du HomePod mini 2, la marque réinvente notre quotidien. Vous souhaitez moderniser votre logement sans perdre en simplicité ni en sécurité ? Découvrez toutes les annonces clés et les vérifications essentielles à effectuer pour réussir votre transition vers ce nouvel écosystème intelligent.

Le nouvel écran connecté HomeView s’impose comme la pierre angulaire de l’écosystème domotique d’Apple. Cet appareil embarque un écran tactile Liquid Retina de 7 pouces inclinable et s’équipe de la puce A18. Il intègre des haut-parleurs performants et se décline en deux versions : une version à poser sur un meuble et une version murale. Grâce à la reconnaissance faciale gérée par l’intelligence artificielle, l’appareil identifie jusqu’à six membres du foyer et adapte instantanément son interface.

Attention, avant de faire votre choix, évaluez l’emplacement idéal dans votre logement. En effet, la version à poser intègre un caisson de basses orienté vers le bas et deux radiateurs passifs. Par conséquent, elle a besoin d’une surface stable pour offrir un rendu sonore optimal.

En revanche, si vous préférez la fixation murale, assurez-vous de disposer d’un accès électrique approprié. De plus, vérifiez aussi le niveau de luminosité souhaité. En effet, son écran s’ajuste de 500 nits à 0,3 nit pour ne pas perturber votre sommeil sur une table de chevet.

Enfin, vérifiez l’intégration de vos habitudes quotidiennes avec Apple Intelligence. Le système transfère vos recettes, vos musiques ou vos appels FaceTime directement depuis votre iPhone. Si vous rencontrez un dysfonctionnement avec d’autres services de la marque lors du paramétrage, par exemple sur Apple Wallet, voici notre guide pour résoudre facilement tous les bugs.

Le HomePod mini 2 conserve son design compact tout en adoptant la puce S10 et de nouveaux coloris assortis aux iMac, comme le rose, le bleu et le vert. Cette mise à jour matérielle apporte la fonction Sound Glow. Il s’agit d’un jeu de lumière dynamique sur le sommet de l’enceinte qui s’anime au rythme de la musique et reproduit les teintes de la pochette d’album. L’enceinte sert également de haut-parleur par défaut pour votre ordinateur Mac.

Pour l’utiliser, veuillez contrôler en premier lieu la configuration audio de votre pièce. Vous pouvez jumeler deux enceintes HomePod mini 2 pour former une véritable paire stéréo. Par la suite, assurez-vous d’installer vos enceintes à hauteur d’oreille et à distance égale de votre zone d’écoute principale pour garantir une séparation spatiale optimale.

Après cela, vérifiez la disponibilité des fonctionnalités intelligentes liées à Siri AI. L’assistant vocal étendu arrivera progressivement par le biais d’une mise à jour logicielle ultérieure. Enfin, pensez à maintenir le système d’exploitation de vos enceintes à jour depuis l’application Maison pour profiter immédiatement de ces nouvelles capacités dès leur déploiement.

Quelle installation prévoir pour la nouvelle Apple TV 4K ?

La nouvelle génération d’Apple TV 4K intègre la puissante puce A19. Ce boîtier embarque des microphones longue portée pour interagir directement avec Siri AI sans toucher la télécommande. Il s’associe automatiquement avec jusqu’à quatre HomePod mini 2 afin de former un système home cinéma calibré pour votre pièce. De plus, la télécommande Siri Remote de 4ème génération intègre la recherche précise via l’application Localiser et peut émettre un signal sonore sur commande vocale.

Avant toute chose, contrôlez votre équipement sonore existant. L’Apple TV 4K étalonne automatiquement les enceintes connectées, ce qui simplifie grandement l’agencement dans votre salon. Ensuite, positionnez vos quatre enceintes dans les coins de la pièce et laissez le boîtier ajuster le rendu acoustique sans réglage manuel complexe.

Puis, vérifiez le bon fonctionnement du réseau domestique. Il faut savoir que Siri AI exploite le contexte personnel de vos appareils pour répondre à des requêtes complexes, comme retrouver un programme recommandé par un proche dans vos messages. De plus, assurez-vous que tous vos appareils partagent le même compte iCloud pour garantir un échange de données fluide et sécurisé.

Apple lance la marque Apple Home Collection en partenariat avec des acteurs majeurs comme LG et Schneider Electric. Cette gamme complète inclut des caméras intérieures et extérieures, une sonnette vidéo, une serrure connectée ainsi que des thermostats intelligents. Tous ces accessoires exploitent le protocole Thread et la norme Matter pour fonctionner même en cas de coupure du réseau Wi-Fi.

Prenez soin d’examiner l’emplacement de vos points d’accès et vos besoins en vidéo protection. Les caméras LG enregistrent en résolution 2.5K et différencient les personnes, les animaux, les véhicules et les colis. Vérifiez également votre abonnement iCloud+, car le stockage des séquences est conservé pendant 10 jours sans frais supplémentaires tout en tirant parti d’Apple Intelligence pour rechercher des séquences par mots-clés.

Par ailleurs, contrôlez l’accès physique à votre domicile avec la serrure Smart Deadbolt Lock. Grâce à la technologie Ultra Wideband, la porte se déverrouille automatiquement quand vous vous approchez avec votre iPhone ou votre Apple Watch. Vous pouvez aussi utiliser un code PIN, une clé physique ou l’application Maison pour gérer les autorisations des visiteurs à distance.

Les thermostats intelligents développés par LG et Schneider Electric s’adaptent automatiquement à la présence des occupants. Ils modifient la température ambiante selon que vous soyez présent, couché ou absent du domicile. Ces systèmes dialoguent directement avec les capteurs d’humidité et de température autonomes ou intégrés au HomeView et aux enceintes HomePod.

Au préalable, vérifiez la compatibilité de votre installation de chauffage actuelle. Les thermostats pris en charge s’interfacent avec la majorité des systèmes HVAC du marché grâce au standard Matter. Un contrôle préalable de votre tableau électrique garantit une pose sans risque.

Puis, organisez des scénarios automatisés dans l’application Maison. Vous pouvez programmer une scène globale qui baisse le chauffage, incline la caméra intérieure pour préserver votre intimité et coupe les lumières dès votre départ. L’ensemble des données reste chiffré pour préserver totalement votre vie privée.