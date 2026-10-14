Deezer permettra bientôt d’exclure la musique 100% IA de vos recherches

Deezer annonce l’arrivée d’une nouvelle option qui permet de masquer la musique entièrement créée par intelligence artificielle. Apparemment, la plateforme française déploiera cet interrupteur à l’échelle mondiale d’ici la fin de l’année. Si vous hésitez à changer d’application, vous pouvez apprendre à transférer facilement vos playlists Spotify vers Deezer en quelques minutes.

Deezer veut donner le contrôle direct aux auditeurs dans la recherche

Ce bouton d’exclusion retire instantanément des résultats de recherche les morceaux, les albums et les profils d’artistes entièrement conçus par IA. Toutefois, vous retrouvez ces contenus dès que vous désactivez l’interrupteur. Le service applique ce traitement uniquement aux œuvres créées à 100% par un algorithme.

Par conséquent, les projets humains qui intègrent ponctuellement des outils numériques bénéficient d’une gestion distincte. Cette démarche prolonge les règles établies depuis 2025, qui bannissaient déjà ces titres des playlists éditoriales et des recommandations automatiques.

Une hausse massive de la production synthétique sur la plateforme

La quantité de pistes générées par des outils algorithmiques comme Suno, Udio ou Riffusion ne cesse d’augmenter. Deezer reçoit quotidiennement près de 90 000 titres issus de l’IA, ce qui représente parfois plus de la moitié des nouveautés soumises chaque jour. Ces pistes représentent toutefois une part marginale des écoutes réelles, située entre 1% et 3% du total.

Par ailleurs, la plateforme combat également les streams frauduleux, car plus de 85% des écoutes sur ces morceaux provenaient d’activités artificielles en 2025. Deezer neutralise désormais ces faux flux pour protéger la rémunération des vrais artistes.

Les attentes exprimées par les utilisateurs du streaming

Une enquête menée par Ipsos auprès de 9 000 personnes montre un besoin fort d’information. En effet, lors d’un test d’écoute comparative, 97% des auditeurs n’ont pas réussi à distinguer une création synthétique d’une piste humaine.

Une vaste majorité réclame un signalement explicite des contenus artificiels ainsi qu’une transparence totale sur les recommandations algorithmiques. En outre, plus d’un utilisateur sur deux souhaiterait retirer la musique synthétique des classements officiels.

Une position ferme face aux concurrents de l’industrie

Deezer se démarque de ses rivaux par cette fonctionnalité de filtrage direct. De son côté, Spotify utilise un badge d’identification pour indiquer les voix artificielles et bloque leur présence dans les recommandations, sans offrir d’option pour les masquer dans le moteur de recherche.

Apparemment, Deezer s’appuie sur son propre système de détection breveté qu’il partage aussi avec d’autres acteurs du secteur. Cette régulation protège l’écosystème musical alors que les études anticipent une baisse significative des revenus des créateurs d’ici quelques années.