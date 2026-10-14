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Le déploiement de Nothing OS 5.0 a commencé

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 13 octobre 2026
2 minutes de lecture
GPT : Le déploiement de Nothing OS 5.0 a commencé

Nothing, la jeune marque londonienne qui bouscule le monde de la tech, continue de surprendre avec l’annonce du déploiement de Nothing OS 5.0. Cette mise à jour, la plus ambitieuse à ce jour, apporte un souffle nouveau à l’interface des smartphones Nothing. Basée sur Android 17, elle promet une expérience utilisateur encore plus fluide et personnalisable.

Une interface maison qui mise tout sur la personnalisation

Dès aujourd’hui, les propriétaires du Phone (3) peuvent installer cette nouvelle version. Les autres smartphones Nothing et CMF suivront dans les prochains mois. Le principal changement ? Un écran d’accueil repensé : transparence, couleurs adaptatives qui s’inspirent du fond d’écran, et une harmonie visuelle renforcée. Impossible de passer à côté si vous aimez les interfaces épurées et uniques.

Autre nouveauté marquante, le nouveau cadran d’horloge Micrographics. Sur l’écran de verrouillage, il affiche en un clin d’œil la date, la météo et vos réunions. De plus, Nothing a amélioré sa fonctionnalité Essential Space, qui continuera d’évoluer via le Play Store. Attendez-vous à une expérience encore plus personnalisée dans les semaines à venir.

Nothing

OS 5.0, modernité, rapidité et intelligence artificielle au cœur de la mise à jour

Cette version publique s’appuie aussi sur les innovations révélées lors de la bêta ouverte. Le design s’affine : icônes, disposition et animations plus modernes, nouveaux widgets tels que Collector pour rassembler objets favoris et Away Time qui suit le temps passé hors écran. La personnalisation de l’accueil gagne aussi en souplesse, grâce au déplacement simultané de plusieurs applications et widgets.

Côté performances, la réactivité tactile s’améliore encore. Les animations gagnent en fluidité, tandis que la gestion des applications en arrière-plan a été optimisée. Enfin, Nothing confirme son virage vers l’intelligence artificielle : transcription vocale plus précise avec Essential Voice, organisation automatique de vos apps avec les Smart Collections, et création d’applications par IA sans une ligne de code via le Essential Apps Builder.

En s’appuyant sur Android 17, Nothing OS 5.0 adopte les dernières avancées du système. Notification et paramètres rapides mieux séparés, partage de fichiers Quick Share, contrôles de confidentialité renforcés et une navigation plus intuitive dans l’écran des applications récentes complètent le tableau.

Cette mise à jour massive confirme les ambitions de Nothing dans l’écosystème Android. Les nouveautés visuelles et fonctionnelles promettent de séduire aussi bien les technophiles que les utilisateurs exigeants. De votre côté, avez-vous déjà testé Nothing OS ? Que pensez-vous de ces nouveautés ? N’hésitez pas à partager vos retours et vos impressions dans les commentaires !

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 13 octobre 2026
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Xavier

Je suis rédacteur testeur au Café du Geek depuis 2020. Je suis passionné de tech, mais surtout de ce qu’elle apporte (ou pas) dans la vraie vie. J’aime tester, comprendre, démonter et parfois remettre en question ce qu’on nous vend comme indispensable. Sur Le Café du Geek, j’écris avec instinct, curiosité et honnêteté, en privilégiant toujours l’expérience réelle plutôt que les promesses marketing. Mon objectif est simple : partager une vision plus humaine de la technologie et aider à faire de vrais choix, pas juste de beaux achats.

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