La Monnaie de Paris dévoile la suite du Seigneur des Anneaux et lance Dragon Ball

Les collectionneurs vont avoir de quoi remplir leurs vitrines ! Après avoir mis à l’honneur l’univers de Tolkien avec une première série de monnaies en or et en argent, la Monnaie de Paris poursuit l’aventure avec la seconde vague du Seigneur des Anneaux. Mais ce n’est pas tout. L’institution française s’attaque également à un monument de la culture manga : Dragon Ball. Deux univers très différents, mais une même envie de faire revivre des sagas cultes à travers des objets de collection.

Entre la Terre du Milieu et les aventures de Son Goku, les fans auront donc plusieurs raisons de s’intéresser aux nouveautés de la Monnaie de Paris. Voici ce qu’il faut retenir de ces deux collections.

Le Seigneur des Anneaux Monnaie de Paris: la seconde vague poursuit l’aventure

Il y a des univers qui ne prennent pas une ride. Vingt-cinq ans après la sortie au cinéma du premier film de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau continue de faire rêver les amateurs de fantasy. La Monnaie de Paris profite de cet anniversaire pour proposer une collection de monnaies inspirées de la célèbre trilogie.

La première vague a ouvert le bal le 23 mars 2026. La seconde est arrivée le 14 septembre 2026, avec de nouvelles possibilités pour les collectionneurs qui souhaitent prolonger leur aventure en Terre du Milieu.

L’objectif reste le même : transposer l’univers de Tolkien et les images des films sur des monnaies travaillées. On retrouve ainsi le savoir-faire de la Monnaie de Paris, avec des gravures qui cherchent à restituer l’atmosphère de cette saga légendaire.

Pour les fans, l’intérêt dépasse évidemment la simple présence d’un logo ou d’un personnage. La collection s’adresse à celles et ceux qui souhaitent conserver un souvenir tangible d’une œuvre qui a marqué plusieurs générations. Après tout, entre la Comté, le Mordor et l’Anneau Unique, la trilogie regorge de symboles immédiatement reconnaissables.

Des monnaies en argent et des éditions pour les collectionneurs

La collection du Seigneur des Anneaux réunit différentes monnaies en argent et en or. Certaines pièces bénéficient d’une finition Belle Épreuve, tandis que d’autres se distinguent par leur travail en haut relief ou par des éléments colorisés.

La série comprend notamment des monnaies de 10 euros en argent consacrées aux trois films de la trilogie. Une monnaie de 500 euros en or met également en scène l’Anneau Unique et l’Œil de Sauron. Du côté de l’argent, plusieurs valeurs faciales complètent l’ensemble. Le revers commun mérite aussi l’attention. La pièce d’or met en valeur l’inscription, tandis que l’oeil de Sauron est parfaitement détaillé.

Cette approche donne à la collection une identité visuelle forte. On ne se contente pas de reprendre l’univers du film : le travail de gravure et les finitions participent pleinement à l’intérêt de chaque monnaie. La Monnaie de Paris propose par ailleurs des références et des ensembles à différents niveaux de prix. Certaines monnaies restent accessibles à l’échelle des objets de collection, tandis que les pièces en or s’adressent à un public disposant d’un budget beaucoup plus conséquent.

Attention toutefois : les prix, les tirages et les disponibilités varient selon les références. Avant de craquer, mieux vaut donc consulter les fiches officielles et vérifier les caractéristiques de la monnaie recherchée.

Pour découvrir les références disponibles, rendez-vous sur la boutique officielle du Seigneur des Anneaux.

Dragon Ball : treize mini médailles pour retrouver l’univers d’Akira Toriyama

Changement radical d’ambiance ! Après les paysages de la Terre du Milieu, place aux combats, aux aventures et aux boules de cristal. La Monnaie de Paris lance une nouvelle collection dédiée à Dragon Ball, le manga culte imaginé par Akira Toriyama.

Quarante ans après les débuts de l’anime, l’univers de Son Goku conserve une place particulière dans la culture populaire. Pour beaucoup, il évoque les souvenirs des premières aventures, les entraînements improbables et les combats qui ont marqué toute une génération. Cette fois, la Monnaie de Paris ne mise pas sur de grandes monnaies en or ou en argent. Elle propose treize mini-médailles à collectionner, réunissant plusieurs personnages emblématiques de la saga.

La collection comprend notamment Goku, Bulma, Tortue Géniale, Krilin, Yamcha, Piccolo et Chichi. On retrouve également Goku sous différentes formes, dont sa transformation en grand singe, ainsi que Shenron, le dragon associé aux sept Dragon Balls. Chaque médaille dispose ainsi de son propre intérêt pour les amateurs de la série. Les personnages principaux côtoient des figures secondaires qui rappelleront de nombreux souvenirs aux fans de la première heure.

Des pochettes surprises et trois versions argentées plus rares

Le principe est simple : les mini médailles sont proposées dans des pochettes aléatoires. Il faudra donc accepter une part de hasard pour compléter la collection. La Monnaie de Paris annonce treize modèles, avec un tirage limité à 25 000 exemplaires pour chacun. Parmi eux, trois versions argentées se distinguent par leur rareté car limitée à 15000 exemplaires. Au revers, les sept Dragon Balls constituent le motif commun de la collection.

Ce choix donne une dimension supplémentaire à la recherche des différentes pièces. Les amateurs pourront tenter de réunir tous les personnages, tandis que les collectionneurs les plus patients chercheront également les variantes argentées.

Mais il faut garder un point en tête : acheter plusieurs pochettes ne garantit pas d’obtenir les treize modèles différents. Les doublons font partie du principe même des collections aléatoires. L’échange entre collectionneurs pourrait donc devenir un moyen intéressant de compléter sa série sans multiplier les achats.

Côté tarifs, la boutique officielle affiche la pochette surprise à 5,50 euros. Un album collector est également proposé à 9,49 euros. Le kit découverte, est à 17,99 euros. Les stocks peuvent naturellement évoluer. L’album présente un intérêt pratique pour celles et ceux qui veulent conserver leurs mini médailles au même endroit. Il permet aussi de donner une vraie dimension de collection à ces petits objets, plutôt que de les laisser dormir dans un tiroir.

Les amateurs de manga peuvent retrouver les références et les disponibilités sur la boutique officielle Dragon Ball.

Deux collections Monnaie de Paris, deux façons de faire plaisir aux fans

Avec ces deux nouveautés, la Monnaie de Paris joue sur deux approches différentes de la collection.

D’un côté, le Seigneur des Anneaux mise sur des monnaies travaillées, des métaux précieux et des finitions qui mettent en valeur l’univers de Tolkien et les films de Peter Jackson. Les tarifs et les caractéristiques varient selon les références, ce qui permet de choisir une pièce en fonction de ses envies et de son budget.

De l’autre, Dragon Ball adopte un format plus compact et une logique de collection progressive. Les mini-médailles, les pochettes surprises et les variantes argentées peuvent séduire les fans de manga, mais aussi les collectionneurs qui aiment rechercher les modèles manquants.

En pratique, ces deux gammes ne s’adressent pas exactement au même public. Une monnaie en argent ou en or constitue un objet de collection plus imposant, tandis qu’une mini médaille Dragon Ball peut facilement rejoindre un album ou une petite vitrine dédiée.

Quel est l’intérêt de collectionner ?

Il faut néanmoins distinguer l’intérêt affectif de ces objets de leur éventuelle valeur future. Un tirage limité ou une licence populaire ne garantit pas une plus-value à la revente. Mieux vaut choisir une pièce ou une médaille parce que son univers nous plaît, plutôt que de compter sur une hausse de sa valeur.

De mon côté, je trouve le rapprochement intéressant. La Monnaie de Paris montre qu’un objet numismatique peut parler à des passionnés de cinéma comme à des amateurs de manga. Et c’est probablement là le point commun le plus important entre ces deux collections : transformer des univers familiers en objets que l’on prend plaisir à conserver.

Alors, plutôt prêt à compléter votre trésor de la Terre du Milieu ou à réunir les sept Dragon Balls ? Les deux collections sont à découvrir sur la boutique officielle de la Monnaie de Paris. N’hésitez pas à partager en commentaires celle qui vous attire le plus !