Le guide ultime pour nettoyer Windows 11 en toute sécurité et booster votre PC

Qui n’a jamais ressenti de la frustration devant un ordinateur neuf ralenti par des programmes inutiles ? Depuis son lancement, Windows 11 embarque une multitude d’applications préinstallées, de traqueurs de données et de publicités intégrées. Or, ce surplus de logiciels invisibles gourmands en ressources peut grandement perturber votre expérience quotidienne. Heureusement, vous pouvez reprendre le contrôle total de votre système sans prendre de risques inutiles. Dans ce tutoriel, on vous accompagne pas à pas pour alléger Windows 11 proprement, préserver votre vie privée et redonner une seconde jeunesse à votre machine. Suivez attentivement nos recommandations d’experts pour transformer votre système en un modèle de fluidité et de rapidité.

Étape 1 : Supprimer manuellement les applications indésirables visibles

Entrons directement dans le vif du sujet en attaquant la partie la plus visible du problème : ces logiciels préinstallés dont vous n’avez probablement jamais eu besoin.

Identifier et désinstaller les logiciels préinstallés inutiles

La première phase du nettoyage consiste à éliminer les programmes parasites ajoutés par Microsoft ou par le constructeur de votre ordinateur. On y retrouve souvent des jeux occasionnels, des versions d’essai d’antivirus ou encore des outils multimédias inutilisés. Si vous ne jouez jamais sur votre PC, vous pouvez par exemple retirer l’application Xbox sans le moindre regret.

Pour effectuer cette manipulation basique, ouvrez les Paramètres grâce au raccourci clavier Win + I. Rendez-vous ensuite dans la section Applications, puis cliquez sur Applications installées. Parcourez la liste, cliquez sur les trois petits points à droite du programme inutile et sélectionnez Désinstaller.

Préserver la stabilité du système d’exploitation

Vous pouvez désinstaller de nombreux utilitaires sans craindre de dégrader votre système. Microsoft protège en effet les éléments vitaux de Windows 11 pour éviter les fausses manipulations. Cependant, restez vigilant avec les bibliothèques système comme les composants Windows Runtime. Limitez-vous uniquement aux logiciels dont vous connaissez parfaitement l’utilité.

Si votre ordinateur rencontre un problème critique ou refuse d’ouvrir votre session au redémarrage, pas de panique. Vous pouvez consulter ce tuto si votre Windows 11 est bloqué au démarrage par un mot de passe afin de retrouver rapidement l’accès à votre bureau.

Étape 2 : Préparer un outil de nettoyage ciblé et fiable

Une fois ce premier tri manuel effectué, il est temps de passer à la vitesse supérieure en vous attaquant aux éléments plus profondément ancrés dans le système.

Sélectionner le bon utilitaire d’optimisation

De nombreux logiciels promettent un nettoyage automatique en un seul clic. Ces utilitaires trop agressifs risquent pourtant d’endommager des fonctionnalités essentielles. Il convient d’utiliser un outil transparent et personnalisable selon vos propres besoins.

L’un des choix les plus sûrs et réputés reste l’utilitaire WinUtil développé par Chris Titus Tech. Cet outil s’exécute directement depuis la console PowerShell sans nécessiter d’installation lourde. Faites un clic droit sur le bouton Démarrer, sélectionnez Terminal (Administrateur) puis saisissez la commande suivante avant d’appuyer sur Entrée :

irm « [https://christitus.com/win](https://christitus.com/win) » | iex

Créer un point de restauration par précaution

Avant d’appliquer des modifications sur le système, protégez toujours vos données. La création d’un point de restauration sauvegarde l’état exact de Windows à un instant T. En cas d’erreur ou d’instabilité, vous pourrez faire marche arrière en quelques secondes.

Tapez simplement le mot Restauration dans la barre de recherche du menu Démarrer. Cliquez sur Créer un point de restauration, puis validez l’opération en appuyant sur le bouton Créer. Cette précaution indispensable garantit un nettoyage sans le moindre risque pour vos fichiers.

Étape 3 : Appliquer les réglages d’optimisation essentiels

Votre outil est désormais prêt à l’emploi et votre système est sécurisé. Vous pouvez maintenant appliquer les réglages clés pour débarrasser Windows 11 de ses composants les plus intrusifs.

Configurer les scripts de nettoyage système

Une fois la commande validée dans le Terminal, l’interface graphique de WinUtil s’affiche à l’écran. L’outil se compose de plusieurs onglets clairs. Allez directement dans la section Tweaks pour gérer les paramètres de télémétrie et de suivi publicitaire.

WinUtil propose des profils préconfigurés comme Minimal ou Standard. Ces profils recommandés désactivent la collecte de données inutiles sans altérer le bon fonctionnement des services globaux. Évitez les options avancées réservées aux utilisateurs experts, sauf si vous souhaitez par exemple retirer définitivement le service OneDrive. Cliquez enfin sur Run Tweaks pour lancer l’optimisation.

Personnaliser l’expérience utilisateur et les performances

Sur le côté droit de l’onglet Tweaks, la section Customize Preferences offre des options très pratiques. Vous pouvez activer l’option Enable Long Paths pour lever la limite de 260 caractères sur le chemin de vos fichiers dans l’Explorateur. Le mode BSoD Verbose vous permet également d’obtenir plus de détails techniques en cas de plantage système.

Un profil de performance personnalisé est également disponible pour les ordinateurs fixes. Il supprime le bridage énergétique pour exploiter la puissance maximale de votre processeur. Toutefois, évitez d’activer ce plan sur un PC portable afin de préserver l’autonomie de votre batterie.

Étape 4 : Finaliser la suppression des outils d’arrière-plan

Les réglages système étant désormais optimisés, il ne vous reste plus qu’une toute dernière action pour parfaire ce nettoyage et libérer un maximum d’espace disque.

Nettoyer la liste des applications cachées

Basculez à présent vers l’onglet Install disponible dans la barre de navigation de l’utilitaire. Cet onglet sert habituellement à installer des logiciels sains. Il offre toutefois une fonctionnalité parfaite pour désinstaller massivement les programmes résiduels.

Cliquez sur le bouton Show Installed Apps pour mettre en valeur les logiciels présents sur votre disque. Puis, décochez scrupuleusement tous les utilitaires que vous souhaitez conserver au quotidien. Laissez uniquement cochées les applications superflues comme Microsoft Teams si vous ne l’utilisez pas. Enfin, validez en appuyant sur Uninstall Applications.

Profiter d’un système Windows 11 propre et rapide

Félicitations, votre ordinateur est désormais parfaitement allégé. Vous avez bloqué la majorité des traqueurs publicitaires de Microsoft et libéré un espace précieux sur votre stockage. Votre système d’exploitation gagnera immédiatement en réactivité et consommera beaucoup moins de mémoire vive au démarrage. Désormais, vous disposez enfin d’un environnement propre, sécurisé et entièrement adapté à vos habitudes.