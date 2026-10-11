ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot : ce que les IA gratuites vous prennent vraiment en échange

Utiliser des chatbots intelligents sans débourser le moindre centime ressemble à une excellente affaire au quotidien. Vous posez une question complexe, l’outil vous formule une réponse claire et synthétique en quelques secondes. Pourtant, le dicton numérique s’applique une fois de plus avec une précision redoutable : « si c’est gratuit, c’est vous le produit ». En d’autres termes, si vous utilisez des IA gratuites, vos données constituent en réalité la véritable monnaie d’échange.

Les grandes entreprises de la tech financent effectivement ces infrastructures monumentales en s’appuyant sur vos informations personnelles, vos habitudes de recherche et vos échanges privés. Derrière une interface sobre et bienveillante, chaque plateforme déploie sa propre stratégie commerciale pour rentabiliser ses modèles d’intelligence artificielle. Dans ce dossier, on vous livre une analyse approfondie sur comment ces géants exploitent votre activité et vous donne les clés pour reprendre le contrôle total de vos paramètres de confidentialité.

ChatGPT : quand l’entraînement par défaut s’invite dans vos échanges

OpenAI propose une formule accessible sans abonnement qui cache des contreparties bien précises en matière de vie privée. En effet, le service applique des restrictions strictes sur sa capacité de mémoire textuelle, avec une fenêtre de contexte fixée à 27 000 tokens. Cette taille correspond approximativement à une douzaine de pages de texte. Elle s’avère donc deux fois plus réduite que celle des offres payantes. Par ailleurs, le modèle GPT-6 Luna reste réservé à l’application de bureau pour les utilisateurs non payants.

Le modèle économique intègre désormais de la publicité non personnalisée pour les comptes gratuits en Europe. Sur le plan des données, OpenAI active automatiquement l’option qui utilise l’ensemble de vos conversations pour entraîner ses futurs algorithmes. Même si vous désactivez cet entraînement global, le fait d’évaluer une réponse avec un symbole d’appréciation réautorise l’entreprise à analyser l’intégralité de l’échange concerné. De plus, les sessions temporaires restent conservées pendant 30 jours dans les serveurs pour des raisons d’analyse de sécurité.

La vérification essentielle sur ChatGPT

Pour sécuriser vos échanges, vous devez vous rendre dans les Paramètres de votre compte puis ouvrir l’onglet Contrôle des données. Par la suite, décochez l’option intitulée « Améliorer le modèle pour tout le monde » afin de bloquer l’aspiration de vos futurs textes. Si vous souhaitez limiter les publicités, allez dans le menu Contrôle des publicités et activez l’option « Réduire les limites de messages ». Gardez en tête que cette action réduira la quantité de messages disponibles ainsi que l’accès à la génération d’images.

Gemini : un accès généreux compensé par une révision humaine

Google met à disposition une offre particulièrement riche incluant le modèle Gemini 3.6 Flash, de la génération d’images et un accès à la recherche approfondie. L’entreprise garantit officiellement dans ses règles de confidentialité que vos conversations directes ne servent pas à cibler des annonces publicitaires. Néanmoins, l’accès à ces fonctionnalités avancées implique une collecte étendue de vos activités.

L’option « Keep Activity » se trouve activée d’office pour l’ensemble des utilisateurs majeurs. Ce paramétrage permet à des évaluateurs humains, y compris des prestataires externes, de lire et d’analyser un échantillon de vos requêtes. Ces extraits analysés restent stockés jusqu’à trois ans sur les serveurs, même si vous décidez de vider votre historique personnel. Par ailleurs, le basculement vers une conversation temporaire conserve vos données pendant 72 heures. Notez également que l’usage des assistants personnalisés nécessite impérativement le maintien de ce suivi.

La vérification essentielle sur Gemini

Rendez-vous dans le panneau de gestion de votre compte Google pour vérifier l’activité Gemini. Désactivez le suivi global de l’activité si vous désirez empêcher la relecture humaine de vos prochains messages. Pour poser une question ponctuelle sans modifier l’intégralité de vos options, privilégiez le mode de discussion temporaire qui évite l’enregistrement durable sur votre profil.

Claude : le flou sur les réglages et l’exclusion des modèles haut de gamme

Anthropic met en avant une philosophie axée sur la sécurité globale des systèmes d’intelligence artificielle. Son offre sans frais donne accès à des modèles très performants comme Claude Sonnet 5.5 et Haiku 4.5, tout en conservant la mémoire des discussions précédentes. Cependant, la déclinaison la plus puissante nommée Opus 5.5 demeure strictement réservée aux clients payants.

Malgré sa posture rassurante, la firme manque de clarté concernant la configuration initiale de ses comptes gratuits. Les documentations d’aide ne précisent pas explicitement si l’autorisation d’entraînement se trouve activée ou désactivée par défaut lors de la création d’un profil. L’entreprise précise toutefois qu’une modification future de vos préférences ne supprimera pas les informations déjà incorporées dans des modèles en cours d’apprentissage. De plus, les filtres automatisés conservent un droit de regard sur les contenus suspectés d’infraction.

La vérification essentielle sur Claude

Ouvrez sans tarder les Réglages de votre compte Anthropic puis cliquez sur la rubrique Confidentialité. Inspectez l’état de la case « Help improve our AI models » et décochez-la immédiatement si elle est active. Cette action garantit que vos futurs écrits ne viendront pas alimenter les bases de données d’apprentissage de l’éditeur.

Copilot : quand la publicité ciblée exploite le contenu de vos mémoires

Microsoft fait évoluer son assistant vers un usage orienté vers le monde professionnel et la productivité sur poste de travail. Cette réorientation s’accompagne d’une réduction progressive des fonctions gratuites, marquée notamment par le retrait de la recherche approfondie. La conservation standard des données s’étend sur une durée maximale de 18 mois.

Le point le plus préoccupant réside dans l’intégration poussée du système publicitaire de l’éditeur. Microsoft utilise l’historique complet de vos requêtes ainsi que les éléments mémorisés par l’assistant pour personnaliser les réclames affichées à votre écran. Seuls les comptes mineurs bénéficient d’une protection automatique contre ce ciblage commercial basé sur le contenu des échanges.

La vérification essentielle sur Copilot

Entrez dans les Paramètres de l’application Copilot et localisez l’onglet Personnalisation. Désactivez sans hésiter l’interrupteur « Autoriser la personnalisation des publicités » pour fermer l’accès à votre historique. Rendez-vous également sur votre tableau de bord de confidentialité Microsoft pour couper la personnalisation des annonces à l’échelle de l’ensemble de vos services connectés.

Que retenir des IA gratuites avant de partager vos informations personnelles ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, payer un abonnement mensuel ne garantit pas une étanchéité parfaite de vos données privées. En effet, les offres payantes pour particuliers chez OpenAI ou Anthropic continuent d’utiliser les conversations par défaut, sauf si vous modifiez manuellement vos préférences dans les menus. Seules les formules d’entreprise ou les accès développeurs par API bénéficient d’une protection totale sans configuration préalable.

De ce fait, prenez l’habitude d’inspecter systématiquement les paramètres de confidentialité de chaque nouvel outil. De même, évitez de transmettre des identifiants bancaires, des documents médicaux ou des secrets professionnels à un assistant en ligne. Par ailleurs, si vous manipulez des fichiers très sensibles au quotidien, tournez-vous vers l’exécution de modèles en local sur votre ordinateur. Il s’agit d’une alternative exigeante en ressources matérielles mais parfaitement sécurisée pour votre vie privée.