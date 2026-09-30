Claude Sonnet 5.5 : Anthropic dévoile une IA plus rapide, plus économique et quasi équivalente à Opus 5.5

Anthropic accélère le rythme dans la course à l’intelligence artificielle. Moins d’une semaine après la présentation de Claude Opus 5.5, l’entreprise américaine lance officiellement Claude Sonnet 5.5. Ce nouveau modèle de milieu de gamme surprend par des performances très proches de la version premium. Et ce, tout en affichant une rapidité supérieure et des coûts d’utilisation nettement réduits.

Claude Sonnet 5.5 : des gains de vitesse significatifs et une facture allégée

Anthropic conserve sa grille tarifaire standard pour la gamme Sonnet, soit 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie. Les lectures de cache restent fixées à 0,20 dollar. Pourtant, l’utilisation de Claude Sonnet 5.5 génère une baisse réelle de la facture pouvant atteindre 30% selon le type de tâche.

Apparemment, cette économie s’explique par une meilleure efficacité algorithmique. Plus précisément, le modèle consommerait moins de jetons pour accomplir un travail identique. De plus, le temps de réponse s’améliore de plus de 30% par rapport à la génération précédente. À titre de comparaison, le modèle haut de gamme Opus 5.5 coûte deux fois plus cher.

La stratégie d’Anthropic consisterait à réserver Opus aux réflexions complexes et ouvertement créatives. Sonnet, quant à lui, gère efficacement la production de documents, la correction de code ou encore la création de présentations. Pour rappel, Anthropic a récemment intégré ses modèles Opus et Sonnet au mode vocal de Claude.

Des performances techniques qui égalent presque la version Opus ?

Sur plusieurs benchmarks de référence, Claude Sonnet 5.5 crée la surprise. En effet, il réussit un bond spectaculaire sur le test de programmation agentique Terminal-Bench 4.0 en atteignant 70,6% de réussite, contre seulement 10,3% pour Sonnet 5. Sur ce point précis, il dépasse même Opus 5.5 qui plafonne à 66,4%.

Concernant les autres évaluations professionnelles, l’écart reste minime entre les deux versions :

Sur l’épreuve bureau GDPval-AA, Sonnet 5.5 enregistre 1 844 points contre 1 846 pour Opus 5.5.

Sur CursorBench 4.0, centré sur le développement web, Sonnet obtient 55,5% face aux 57,8% d’Opus.

Par ailleurs, Anthropic renforce également la sécurité sur ce modèle intermédiaire. L’entreprise intègre des garde-fous inédits sur les sujets sensibles comme la cybersécurité. Concrètement, elle oriente automatiquement les requêtes à haut risque vers des mécanismes de contrôle adaptés.

Rivalité stratégique avec OpenAI et déploiement du modèle

Claude Sonnet 5.5 rivalise directement avec GPT-6 Sol d’OpenAI, affiché à une tarification identique. Les benchmarks montrent la domination du modèle d’Anthropic sur plusieurs indicateurs comme GDPval-AA (1 844 points contre 1 487 pour GPT-6 Sol) ou encore le test de validation de code FrontierCode.

Le modèle est déjà accessible au sein de l’écosystème Claude. Il fonctionne par défaut avec un niveau de réflexion intermédiaire (Medium). En outre, les développeurs peuvent également le déployer via les plateformes cloud Google Cloud, AWS et Microsoft Azure. Pour ce qui est des besoins nécessitant d’immenses volumes de traitement à bas coût, la société annonce l’arrivée prochaine de Claude Haiku 5.5.