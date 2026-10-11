Test de la SPC WUUM Tab:la tablette qui grandit avec les enfants

La SPC WUUM Tab est une tablette Android de 10,1 pouces conçue pour accompagner les enfants dans leurs premiers usages numériques. Avec son écran mat, ses 128 Go de stockage et sa coque de protection fournie, elle permet de regarder des vidéos, de jouer et de découvrir des applications éducatives.

Sa particularité réside dans son fonctionnement progressif : les parents choisissent quand donner accès à de nouvelles applications et fonctionnalités. Ils peuvent aussi approuver les contacts de leur enfant grâce à SPC Circles. Affichée à 169,99 €, la WUUM Tab propose ainsi une première tablette pensée pour évoluer avec lui. Reste à voir ce que vaut la tablette elle-même.

Unboxing de la SPC WUUM Tab

Dans la boîte de la SPC WUUM Tab, on trouve la tablette, une coque en silicone, un câble USB-C et un guide de démarrage. Le chargeur secteur n’est pas fourni.

La coque est l’accessoire le plus intéressant de cet ensemble. Toutefois, avec cet accessoire, la tablette affiche un poids assez conséquent. Cela peut rendre la prise en main prolongée moins confortable pour les plus jeunes. Mais c’est la marque a pensé à une alternative. En effet, en plus de protèger la tablette, la coque possède un anneau qui sert de support. L’enfant peut ainsi poser l’écran sur une table pour regarder une vidéo ou suivre une activité, sans devoir tenir la tablette pendant toute la séance.

La coque est également facile à nettoyer, un détail appréciable pour un appareil destiné à passer entre de petites mains.

SPC a donc prévu l’essentiel pour commencer à utiliser la WUUM Tab dès sa sortie de boîte.

Fiche technique de la SPC WUUM Tab

Caractéristique SPC WUUM Tab Écran IPS Incell mat de 10,1 pouces Définition 1 280 × 800 pixels Processeur Allwinner A537 à huit cœurs Mémoire vive (RAM) 4 Go Stockage interne 128 Go Extension du stockage Carte microSD jusqu’à 512 Go Stockage 128 Go, extensible par microSD jusqu’à 512 Go Système Android 16 Appareils photo 5 Mpx à l’arrière, 2 Mpx à l’avant Batterie 5 000 mAh Connexions Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB-C Dimensions et poids 239,7 × 156 × 8 mm ; 500 g Prix affiché par SPC 169,99 €

Un écran mat agréable sur le papier

La SPC WUUM Tab possède un écran IPS de 10,1 pouces avec une définition de 1 280 × 800 pixels. Sa grande taille est agréable pour regarder un dessin animé, jouer ou utiliser une application éducative. Le film mat aide aussi à limiter les reflets, ce qui rend l’écran plus confortable à utiliser près d’une fenêtre ou sous un éclairage.

En revanche, la qualité de l’image ne m’a pas particulièrement convaincue. Elle manque de finesse : les détails ne ressortent pas forcément, notamment dans les vidéos et les illustrations. Pour une utilisation occasionnelle, cela reste suffisant, mais il ne faut pas s’attendre au rendu d’une tablette offrant un écran plus défini.

L’écran remplit donc son rôle pour les activités des enfants, et son traitement mat est un vrai point pratique au quotidien. La qualité d’affichage reste toutefois l’une des concessions à accepter sur cette WUUM Tab.

Des applications qui arrivent progressivement

Lors de la première mise en route, la WUUM Tab demande qui va utiliser la tablette : un enfant ou un adulte/adolescent. Ce choix détermine l’expérience proposée au départ. Pour un enfant, la tablette affiche Discovery, une interface plus simple et visuelle, pensée pour lui permettre de trouver facilement ses activités.

J’ai trouvé cette étape de configuration intéressante : elle montre tout de suite que la WUUM Tab peut s’adapter à son utilisateur. Les plus jeunes disposent d’un environnement accessible, tandis que le choix « adulte/adolescent » permet d’utiliser la tablette autrement. Elle reste dans les deux cas une tablette Android, avec des applications et des fonctions que la famille peut introduire progressivement.

Il faut distinguer Discovery, que l’enfant voit sur la tablette, de SPC Circles, qui sert aux parents à accompagner son utilisation. Circles permet notamment de gérer les applications, les durées d’utilisation et les contacts autorisés. C’est l’association de cette interface enfant et des réglages parentaux qui donne à la WUUM Tab son caractère évolutif.

SPC Circles : accompagner l’enfant à distance

L’application SPC Circles permet aux parents de régler l’utilisation de la WUUM Tab depuis leur téléphone. Ils peuvent approuver les applications, consulter le temps passé sur chacune et fixer des limites quotidiennes ou des moments sans écran. Ces réglages peuvent évoluer avec l’âge de l’enfant.

Circles encadre aussi les échanges : l’enfant peut discuter uniquement avec des contacts approuvés. Selon SPC, les photos partagées dans ces conversations ne peuvent être ni téléchargées ni enregistrées par capture d’écran.

L’application apporte ainsi un complément utile à l’interface Discovery. Elle demande un peu de configuration au départ, mais donne aux parents la possibilité d’ouvrir progressivement l’accès aux contenus et aux échanges.

Performances de la SPC WUUM tab

La SPC WUUM Tab associe un processeur Allwinner A537 à huit cœurs à 4 Go de mémoire vive. Cette configuration correspond aux usages auxquels la tablette est destinée : regarder des vidéos, naviguer sur Internet et utiliser des applications éducatives ou des jeux simples. Elle n’a pas vocation à faire tourner les jeux les plus exigeants avec un niveau de détail élevé.

Ses 128 Go de stockage sont un bon point pour une tablette enfant. Ils laissent de la place pour installer des applications, télécharger quelques vidéos et conserver des photos sans devoir faire le tri immédiatement. Si nécessaire, une carte microSD permet d’étendre la capacité de stockage jusqu’à 512 Go.

Toutefois, à l’utilisation, la fluidité n’est pas le point fort de la WUUM Tab. Les déplacements dans l’interface manquent parfois de réactivité et la tablette met un peu de temps à répondre lorsqu’on ouvre une application ou qu’on passe d’une activité à l’autre. Elle reste utilisable pour regarder des vidéos ou lancer des jeux simples, mais ces petits temps d’attente se remarquent au quotidien.

Photo et appels vidéo : de quoi s’amuser

La WUUM Tab possède un appareil photo de 5 Mpx à l’arrière et une caméra de 2 Mpx à l’avant. L’enfant peut prendre ses propres photos, filmer de courtes vidéos ou passer des appels vidéo avec ses proches. Les 128 Go de stockage lui laissent aussi de la place pour conserver ses créations.

La photographie reste une fonction secondaire sur cette tablette. Les capteurs sont modestes sur le papier et je n’attendrais pas d’eux la qualité d’un smartphone récent.

Par contre, l’application photo propose aussi plusieurs modes pour varier les prises de vue : un mode professionnel, un mode nuit, le ralenti, le time lapse et la fonction « Motion photo ». Le ralenti et le time lapse peuvent particulièrement amuser les plus jeunes : filmer un mouvement puis le regarder au ralenti, ou créer une séquence accélérée, permet d’expérimenter facilement et de découvrir une autre façon de réaliser des vidéos.

On trouve également des fonctions scanner et correction de document, plus pratiques pour numériser une feuille ou un dessin. Ces options apportent un intérêt supplémentaire à l’appareil photo : au-delà des simples clichés, elles donnent aux enfants plusieurs possibilités pour explorer, créer et s’amuser.

Autonomie : une batterie de 5 000 mAh

La SPC WUUM Tab embarque une batterie de 5 000 mAh. SPC annonce une autonomie pouvant s’étendre sur plusieurs jours selon l’utilisation. Il faut toutefois comprendre cette indication comme un usage ponctuel, avec des périodes de veille entre les séances, et non comme plusieurs jours de vidéos ou de jeux en continu.

L’endurance dépendra surtout de la luminosité de l’écran, des applications utilisées et du temps passé à regarder des vidéos ou à jouer. Pour un enfant qui utilise la tablette pendant de courtes séances, les recharges pourront ainsi être plus espacées que lors d’une utilisation prolongée. Sans mesure précise, difficile cependant de donner un nombre d’heures représentatif.

La recharge s’effectue par USB-C, mais la tablette ne dispose pas de charge rapide. Il faudra donc anticiper la recharge plutôt que compter sur quelques minutes de branchement avant de partir. Le chargeur secteur n’étant pas fourni, il faut également prévoir un adaptateur compatible.

Conclusion

La SPC WUUM Tab propose une approche intéressante pour accompagner les premiers usages numériques des enfants. L’interface Discovery et l’application SPC Circles permettent d’adapter les contenus et les échanges à leur âge, tandis que la coque avec support, les 128 Go de stockage et les nombreux modes photo apportent des avantages pratiques.

Elle présente toutefois des limites qui se remarquent au quotidien : une qualité d’image peu convaincante, une fluidité perfectible et des temps de réponse parfois longs. Son poids avec la coque peut également gêner les plus jeunes lorsqu’ils la tiennent longtemps.

Au prix annoncé de 169,99 €, la SPC WUUM Tab peut intéresser les familles qui privilégient l’accompagnement parental pour une première tablette. Il faudra néanmoins accepter des concessions sur l’affichage et la réactivité, qui rendent le bilan mitigé.

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