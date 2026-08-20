Avec le SPC WUUM ONE, le fabricant espagnol SPC ne cherche pas à concurrencer les smartphones classiques d’entrée de gamme. Son objectif est tout autre : proposer un premier téléphone pensé spécialement pour les enfants, capable d’évoluer avec eux grâce à un système de contrôle parental intelligent.

Proposé à 169,90 €, il mise moins sur la puissance que sur la sécurité et l’accompagnement parental, notamment grâce à l’application SPC Circles. Compact, évolutif et équipé d’Android 15, ce premier smartphone a-t-il les bons arguments pour rassurer les parents tout en séduisant les enfants ? Pour cela, je l’ai testé avec mon fils.

SPC WUUM ONE : Un concept différent

Aujourd’hui, offrir un premier smartphone à un enfant est souvent un casse-tête. Entre les réseaux sociaux, Internet, les applications et les risques liés au numérique, beaucoup de parents hésitent.

Le SPC WUUM ONE apporte une réponse originale grâce à une philosophie simple : le téléphone grandit avec l’enfant.

Dès le premier démarrage, seules certaines fonctions sont disponibles. Au fil du temps, les parents peuvent débloquer progressivement de nouvelles possibilités selon l’âge et la maturité de leur enfant via l’application SPC Circles.

Design et unboxing : compact et très léger

Dès l’ouverture de la boîte, le SPC WUUM ONE séduit par son format particulièrement compact. Avec son écran de 5 pouces, il est nettement moins imposant que la majorité des smartphones actuels. Un choix qui prend tout son sens pour un téléphone destiné aux enfants : il tient facilement dans une petite main et se glisse sans difficulté dans une poche ou un sac.

Autre très bon point : sa légèreté. Avec seulement 161 g sur la balance, le WUUM ONE est vraiment très léger en main. Les enfants peuvent ainsi le manipuler facilement sans avoir la sensation de tenir un smartphone encombrant.

Le design reste simple et moderne, suffisamment sobre pour que le téléphone ne fasse pas « jouet ». C’est également appréciable pour un modèle destiné à accompagner l’enfant pendant plusieurs années.

À l’ouverture de la boîte, on retrouve l’essentiel pour commencer à utiliser le smartphone. En revanche, la coque de protection n’est pas incluse et doit être achetée séparément. C’est un petit regret pour un appareil destiné aux enfants, pour lequel une bonne protection nous semble presque indispensable dès les premières utilisations.

Dans l’ensemble, le WUUM ONE fait donc très bonne impression lors de cette première prise en main. Compact, très léger et facile à manipuler, son format semble particulièrement bien adapté à un premier smartphone.

Fiche technique du SPC WUUM ONE

Caractéristiques SPC WUUM ONE Écran IPS 5 pouces Processeur MediaTek MT6765 Octa-Core Mémoire vive 4 Go de RAM + RAM virtuelle Stockage 64 Go Carte mémoire microSD jusqu’à 1 To Système d’exploitation Android 15 SIM Compatible eSIM NFC Oui Wi-Fi Wi-Fi 5 Sécurité Lecteur d’empreinte + reconnaissance faciale Connectique USB-C

Installation et SPC Circles : quelques étapes pour bien démarrer

La mise en route du SPC WUUM ONE reste assez simple, même si elle demande de passer par quelques étapes avant que l’enfant puisse réellement profiter de son nouveau smartphone. Rien de particulièrement compliqué, mais il faut prévoir un petit temps de configuration lors de la première utilisation.

L’élément central de cette installation est surtout SPC Circles, l’application parentale qui permet au parent de gérer le smartphone de son enfant depuis son propre téléphone.

Après avoir créé le profil de l’enfant et associé le WUUM ONE à l’application, on accède à l’ensemble des outils de contrôle parental. L’interface permet notamment de choisir les fonctionnalités auxquelles l’enfant peut accéder et de faire évoluer progressivement les autorisations en fonction de l’âge.

SPC Circles et Kite : un contrôle parental qui privilégie l’accompagnement

Le SPC WUUM ONE fonctionne avec SPC Circles sur le smartphone du parent et SPC Kite sur celui de l’enfant. Leur association est assez simple et permet de mettre en place un cadre d’utilisation, en commençant notamment par un engagement familial autour du smartphone.

Depuis Circles, le parent peut gérer le temps d’écran, définir des plages horaires, limiter certaines catégories d’applications et approuver les nouvelles applications avant leur utilisation. Kite permet de son côté de sécuriser les réglages afin d’éviter que l’enfant contourne facilement ces restrictions.

Après plusieurs jours de test, nous avons toutefois trouvé la visibilité parentale assez limitée. Par exemple, notre fils a pu ajouter de nouveaux contacts sans que nous recevions de notification. Circles ne permet pas non plus de consulter à distance ses SMS, ses e-mails ou le détail de son activité dans les applications. Mais l’envoi de photos ou de videos depuis le WUUM ONE est facilement bloqué.

Il est possible de restreindre les contacts et de communiquer uniquement via SPC Circles, mais les proches concernés doivent alors eux aussi installer l’application.

SPC mise donc davantage sur l’accompagnement et la responsabilisation que sur la surveillance. Une approche intéressante, même si nous aurions apprécié davantage de notifications et d’informations remontées aux parents.

Le SPC WUUM ONE au quotidien : notre expérience

Après la configuration de SPC Circles et Kite, place à l’utilisation quotidienne. Et sur ce point, le SPC WUUM ONE nous a plutôt convaincus. Malgré sa fiche technique relativement modeste, le smartphone se montre fluide et réactif pour les usages auxquels il est destiné. La navigation dans les menus est agréable et nous n’avons pas rencontré de ralentissements gênants lors de notre test.

Appels et messages : rien à redire

Pour un premier smartphone, les fonctions essentielles restent évidemment les appels et les messages. Le WUUM ONE remplit parfaitement son rôle : les appels passent sans difficulté et les échanges de messages sont simples et intuitifs.

C’est finalement l’un des points importants de ce téléphone : permettre à l’enfant de rester facilement en contact avec ses parents et ses proches sans avoir besoin de lui donner immédiatement accès à toutes les possibilités offertes par un smartphone classique.

Un petit écran agréable à utiliser

Avec ses 5 pouces, l’écran peut sembler petit face aux smartphones actuels, mais ce format nous paraît au contraire particulièrement adapté à un enfant. Le téléphone reste compact, facile à prendre en main et surtout très léger. De plus, l’antireflet est très agréable et reposant pour la vue.

De son côté, notre enfant a trouvé l’écran très agréable à utiliser. La taille ne l’a donc pas gêné au quotidien et le format compact facilite même la manipulation du téléphone.

Sur la face avant, le SPC WUUM ONE dispose de deux boutons dédiés à la musique, une petite originalité plutôt sympa. Ils permettent de contrôler facilement la lecture des morceaux, sans avoir à naviguer dans les menus du smartphone, un détail pratique et ludique au quotidien.

Une autonomie satisfaisante pour le SPC WUUM ONE

L’autonomie nous a également donné satisfaction pendant notre test. Pour une utilisation classique faite d’appels, de messages et de quelques consultations du smartphone au cours de la journée, le WUUM ONE tient suffisamment longtemps pour ne pas avoir à surveiller constamment le niveau de batterie.

Avec une batterie de 2 300 mAh, on pourrait craindre le pire.

En réalité, l’écran compact et les usages raisonnables permettent généralement de tenir une journée complète, voire davantage si l’enfant utilise peu son téléphone.

Mais pour l’utilisation que l’on attend d’un premier smartphone pour enfant, elle nous a semblé tout à fait satisfaisante.

Caméra : correcte pour immortaliser les souvenirs

Le smartphone dispose de :

un capteur arrière de 13 MP ;

une caméra frontale de 5 MP.

Sans rivaliser avec les smartphones récents, la qualité est largement suffisante pour :

les vacances ;

les sorties scolaires ;

les selfies ;

les appels vidéo.

Les couleurs sont naturelles et la mise au point reste correcte en plein jour.

Un son correct pour un smartphone enfant

Côté audio, le SPC WUUM ONE fait correctement son travail. Lors des appels, les voix sont suffisamment claires et le volume permet de bien entendre son interlocuteur. Le haut-parleur convient également pour regarder quelques vidéos, écouter des messages vocaux ou de la musique.

Sans offrir la puissance ni la richesse sonore d’un smartphone haut de gamme, le son reste tout à fait satisfaisant pour l’usage auquel le WUUM ONE est destiné. Pour un premier smartphone servant principalement à communiquer et à profiter occasionnellement de contenus multimédias, il remplit donc parfaitement sa mission.

Et qu’en pense notre enfant ?

C’est sans doute le test le plus important ! De son côté, la prise en main a été rapide. Le téléphone est simple à utiliser, léger et suffisamment réactif pour ne pas donner l’impression d’utiliser un smartphone au rabais. L’écran a également été particulièrement apprécié.

C’est finalement l’un des points forts du WUUM ONE : malgré les nombreuses possibilités de contrôle proposées aux parents, mon fils conserve l’impression d’avoir un véritable smartphone, et non un appareil pour tout-petits. Un point important pour qu’il ait envie de l’utiliser au quotidien.

Conclusion

En somme, le SPC WUUM ONE est une solution intéressante pour offrir un premier smartphone à un enfant. Nous avons apprécié son format compact et très léger, sa bonne fluidité, son écran agréable et son autonomie satisfaisante au quotidien.

Son principal atout reste le duo SPC Circles et Kite, qui permet aux parents de poser des règles et de faire évoluer progressivement l’utilisation du téléphone. Nous regrettons toutefois que le contrôle parental manque parfois de visibilité et de notifications sur certaines actions réalisées par l’enfant.

Le WUUM ONE ne cherche donc pas à surveiller chaque geste, mais plutôt à accompagner l’enfant vers davantage d’autonomie numérique. Une philosophie convaincante pour les familles qui souhaitent encadrer un premier smartphone sans tomber dans une surveillance permanente.

Au prix de 169,90 €, son équipement reste assez modeste, mais son concept, sa simplicité d’utilisation et ses outils dédiés aux familles lui permettent de se démarquer des smartphones Android classiques.

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