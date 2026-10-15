The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake se dévoile dans un nouveau overview trailer, et c’est très beau

Le retour de Link approche à grands pas ! À quelques semaines de sa sortie sur Nintendo Switch 2, The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake se dévoile davantage dans une nouvelle bande-annonce Overview. Nintendo y présente plusieurs nouveautés de gameplay et des fonctionnalités inédites qui devraient moderniser cette aventure culte, sans lui faire perdre son identité.

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time, un remake qui va au-delà de la refonte graphique

Il ne reste plus que quelques semaines avant que le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time n’arrive sur la Switch 2, mais Nintendo ne compte pas laisser les fans de la licence sur leur faim. La firme du plombier italien a alors sorti une nouvelle bande-annonce qui permet de mieux cerner les changements apportés à cette nouvelle version. Au-delà de la modernisation visuelle, le jeu entend enrichir l’expérience originale grâce à plusieurs fonctionnalités supplémentaires.

Les commandes profitent notamment d’ajustements destinés à rendre les déplacements plus fluides, avec une course rapide, un saut déclenché par un bouton et une caméra contrôlable librement. La mise en scène bénéficie également d’un traitement plus moderne, tandis que les environnements, les animations et les affrontements emblématiques profitent de cette nouvelle réalisation.

Le Hall of Fallen Foes retient particulièrement l’attention. Cette galerie permet de collectionner des statues représentant les ennemis vaincus au cours de l’aventure. Certaines d’entre elles donnent également accès à des combats de boss rejouables.

Cette fonctionnalité apporte une dimension supplémentaire à la progression et encourage les joueurs à revenir sur les affrontements marquants de leur périple. Elle constitue aussi un moyen de prolonger l’expérience au-delà de la découverte initiale des donjons.

Et l’ocarina ?

Oui, nous l’avons déjà dit dans un précédent article, mais la musique occupera une place importante dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Les joueurs pourront notamment fredonner des mélodies pour que Link les reproduise à l’écran. Un ocarina compatible sur Switch 2 sera également disponible à la sortie du jeu afin de jouer des notes via un microphone.

Le remake prévoit également une compatibilité avec l’application mobile ZELDA NOTES. Elle propose notamment des outils de suivi de progression, des indices visuels et des activités complémentaires.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ne se contente donc pas de remettre au goût du jour une aventure mythique. Nintendo cherche aussi à enrichir ses mécaniques sans perdre de vue l’identité de l’épisode original. Il sortira en exclusivité sur Nintendo Switch 2 ce 5 novembre 2026.

En attendant, vous pouvez regarder le nouveau trailer dans la vidéo ci-dessous :