Mises à jour Windows : de nombreux PC risquent le blocage dès juin 2027

Microsoft prépare une évolution majeure dans son infrastructure de sécurité. Apparemment, le géant de Redmond va renouveler l’intégralité des certificats numériques attribués aux serveurs Windows Update d’ici le printemps 2027. Les utilisateurs devront alors récupérer de nouveaux identifiants de sécurité sous peine de ne plus pouvoir accéder aux correctifs système.

Pour information, les serveurs de déploiement utilisent des clés d’authentification cryptographiques pour valider l’authenticité des fichiers transmis aux ordinateurs. Or, ces éléments de protection possèdent une durée de validité limitée par mesure de sécurité. Justement, les clés actuellement exploitées par l’écosystème expireront entre le 17 mai et le 19 juin 2027.

Par conséquent, sans la présence des nouveaux certificats sur la machine, Windows Update refusera tout échange ultérieur. Les systèmes concernés ne recevront plus aucune mise à jour de sécurité ni aucune amélioration fonctionnelle. Pendant que l’éditeur modernise sa plateforme générale, la firme simplifie aussi l’expérience globale de son système comme le démontre le projet Project Zenith.

Les conditions d’installation pour maintenir le service actif

L’éditeur déploie de manière transparente ces identifiants renouvelés au sein des correctifs mensuels ordinaires. Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 11 25H2 ou sous une version plus récente intègrent déjà ces modifications de manière native.

Néanmoins, les utilisateurs de Windows 11 24H2 doivent impérativement appliquer la mise à jour de sécurité diffusée en septembre 2025. Les machines exécutant des versions antérieures de Windows 10 ou Windows 11 nécessitent l’installation préalable d’un correctif publié en juillet 2026. De plus, l’opération doit obligatoirement intervenir avant la date butoir du 19 juin 2027.

Un calendrier accéléré pour l’environnement professionnel

Les déclinaisons d’entreprise font face à une échéance plus stricte. En effet, les administrateurs gérant des postes sous Windows 10 Entreprise 2019 LTSC doivent déployer les mises à jour nécessaires avant le 17 mai 2027. Cette même obligation temporelle touche directement les infrastructures s’appuyant sur Windows Server 2016 et Windows Server 2019.

Le cas critique des ordinateurs sous Windows 10 hors support

La situation devient particulièrement délicate pour les ordinateurs restés sous Windows 10 sans abonnement aux mises à jour de sécurité étendues (ESU). Pour cause, ces appareils n’ont reçu aucun correctif depuis l’arrêt du support standard intervenu en octobre 2025.

De ce fait, ces ordinateurs risquent de perdre tout accès futur aux serveurs de maintenance à l’expiration des clés actuelles. Les propriétaires de ces équipements conservent néanmoins la possibilité d’adhérer au programme ESU pour télécharger les paquets requis avant le 19 juin 2027.

Chaque utilisateur peut facilement vérifier le niveau de mise à jour de son système. Pour cela, il suffit d’exécuter la commande « winver » dans l’outil de recherche Windows pour afficher instantanément le numéro de version précis.

L’accès à la section Windows Update dans les paramètres du système permet également de consulter l’historique complet et de valider la date d’installation de la dernière mise à jour de sécurité.